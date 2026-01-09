Eurovision 2026: Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί του ελληνικού τελικού

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει πλέον ξεκινήσει και το ενδιαφέρον του κοινού ανεβαίνει καθημερινά. Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου αποκαλύφθηκαν οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η πρώτη επίσημη «γεύση» από τις συμμετοχές δόθηκε μέσα από την ειδική τηλεοπτική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», που προβλήθηκε από την ΕΡΤ1, παρουσιάζοντας στο κοινό τα τραγούδια που πέρασαν στην τελική φάση. Λίγες ημέρες αργότερα, τα πρώτα φαβορί αρχίζουν ήδη να διαμορφώνονται, με βάση τη δυναμική που καταγράφουν στο YouTube. Οι προβολές λειτουργούν ως ο πρώτος άτυπος δείκτης των προτιμήσεων του κοινού και σκιαγραφούν την αρχική εικόνα της κούρσας.

Διάβασε επίσης: Γιάννης Κούστας: Κανείς δεν κατάλαβε πως ο γιος του είναι στους 28 Έλληνες υποψήφιους για την Eurovision 2026

Το Top 5 των προβολών στο YouTube μέχρι στιγμής:

Good Job Nicky – «Dark Side of the Moon» | 74.000 προβολές Marseaux – «Χάνομαι» | 56.000 προβολές Kianna – «No More Drama» | 42.000 προβολές Evangelia – «Parea» | 37.000 προβολές Ακύλας – «Ferto» | 22.000 προβολές

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν αυτή η δυναμική θα μεταφραστεί και σε επιτυχία πάνω στη σκηνή του ελληνικού τελικού ή αν, όπως συμβαίνει συχνά στη Eurovision, οι ανατροπές θα έχουν τον τελευταίο λόγο.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του

Δες κι αυτό…