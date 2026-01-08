Ξανθιά ή μελαχρινή; Η Jennifer Aniston δοκιμάζει νέο look με τη βοήθεια της Courteney Cox

Μια ξεκαρδιστική επανένωση που φέρνει την Rachel Green και τη Monica Geller ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά εκτός οθόνης

Η φιλία των Jennifer Aniston και Courteney Cox παραμένει όσο ζωντανή και αστεία όσο όταν πρωτογνωρίσαμε τις αγαπημένες μας Rachel Green και Monica Geller στη σειρά Friends. Αυτή τη φορά, οι δύο ηθοποιοί έδωσαν στους θαυμαστές τους μια ξεκαρδιστική στιγμή μέσα από ένα νέο βίντεο στο Instagram, που συνοδεύει την προώθηση του haircare brand της Aniston.

Το reunion τους δεν ήταν απλώς μέρος διαφημιστικής καμπάνιας, αλλά και μια γλυκιά υπενθύμιση της μοναδικής χημείας τους. Οι δύο φίλες κατάφεραν να κάνουν ακόμα και το πιο απλό παιχνίδι με τα μαλλιά να μοιάζει με σκηνή από τα Φιλαράκια, δείχνοντας ότι η χημεία τους εκτός οθόνης παραμένει ακαταμάχητη.

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Aniston αποκάλυψε τη μεγαλύτερη της «beauty» αμαρτία και το fashion trend που απεχθάνεται

Στο βίντεο, η 56χρονη Jennifer Aniston ανοιγοκλείνει μπροστά στην κάμερα: «Θα γινόμουν ποτέ μελαχρινή; Μα, είμαι μελαχρινή!». Και τότε μπαίνει στο πλάνο η 61χρονη Courteney Cox, έχοντας το κλασικό της χιούμορ, και ρίχνει τα σκούρα μαλλιά της πάνω στην Jennifer Aniston, αποκαλύπτοντας πώς θα έμοιαζε αν άλλαζε τελικά χρώμα.

Η έκπληξη της Aniston είναι αληθινή: «Είναι πολύ σκούρο! Αυτό είναι καστανό σκούρο. Έτσι ήμουν στο Horrible Bosses!». Από την πλευρά της, η Cox δεν χάνει ευκαιρία να την θαυμάσει: «Λάτρεψα το Horrible Bosses – ήσουν φοβερή ως οδοντίατρος».

Από την εποχή των Friends έως σήμερα, η φιλία τους συνεχίζει να είναι πηγή χαράς για τους θαυμαστές τους. Κάθε τους επανένωση, όπως αυτή, μοιάζει με μικρή γιορτή, αποδεικνύοντας ότι η σύνδεση μεταξύ Jennifer Aniston και Courteney Cox είναι αληθινή και διαχρονική, μια φιλία που ξεπερνά τη μικρή οθόνη και παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας.

Διάβασε επίσης: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση της Jennifer Aniston για τον νέο της σύντροφο, Jim Curtis

Δες κι αυτό…