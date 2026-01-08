Celeb News 08.01.2026

Ξανθιά ή μελαχρινή; Η Jennifer Aniston δοκιμάζει νέο look με τη βοήθεια της Courteney Cox

aniston_cox
Μια ξεκαρδιστική επανένωση που φέρνει την Rachel Green και τη Monica Geller ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά εκτός οθόνης
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φιλία των Jennifer Aniston και Courteney Cox παραμένει όσο ζωντανή και αστεία όσο όταν πρωτογνωρίσαμε τις αγαπημένες μας Rachel Green και Monica Geller στη σειρά Friends. Αυτή τη φορά, οι δύο ηθοποιοί έδωσαν στους θαυμαστές τους μια ξεκαρδιστική στιγμή μέσα από ένα νέο βίντεο στο Instagram, που συνοδεύει την προώθηση του haircare brand της Aniston.

Το reunion τους δεν ήταν απλώς μέρος διαφημιστικής καμπάνιας, αλλά και μια γλυκιά υπενθύμιση της μοναδικής χημείας τους. Οι δύο φίλες κατάφεραν να κάνουν ακόμα και το πιο απλό παιχνίδι με τα μαλλιά να μοιάζει με σκηνή από τα Φιλαράκια, δείχνοντας ότι η χημεία τους εκτός οθόνης παραμένει ακαταμάχητη.

Aniston Cox
https://www.instagram.com/jenniferaniston/

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Aniston αποκάλυψε τη μεγαλύτερη της «beauty» αμαρτία και το fashion trend που απεχθάνεται

Στο βίντεο, η 56χρονη Jennifer Aniston ανοιγοκλείνει μπροστά στην κάμερα: «Θα γινόμουν ποτέ μελαχρινή; Μα, είμαι μελαχρινή!». Και τότε μπαίνει στο πλάνο η 61χρονη Courteney Cox, έχοντας το κλασικό της χιούμορ, και ρίχνει τα σκούρα μαλλιά της πάνω στην Jennifer Aniston, αποκαλύπτοντας πώς θα έμοιαζε αν άλλαζε τελικά χρώμα.

Η έκπληξη της Aniston είναι αληθινή: «Είναι πολύ σκούρο! Αυτό είναι καστανό σκούρο. Έτσι ήμουν στο Horrible Bosses!». Από την πλευρά της, η Cox δεν χάνει ευκαιρία να την θαυμάσει: «Λάτρεψα το Horrible Bosses – ήσουν φοβερή ως οδοντίατρος».

Από την εποχή των Friends έως σήμερα, η φιλία τους συνεχίζει να είναι πηγή χαράς για τους θαυμαστές τους. Κάθε τους επανένωση, όπως αυτή, μοιάζει με μικρή γιορτή, αποδεικνύοντας ότι η σύνδεση μεταξύ Jennifer Aniston και Courteney Cox είναι αληθινή και διαχρονική, μια φιλία που ξεπερνά τη μικρή οθόνη και παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας.

Διάβασε επίσης: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση της Jennifer Aniston για τον νέο της σύντροφο, Jim Curtis

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Courtney Cox Friends Jennifer Aniston Φιλαράκια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αγνώριστη η Έλενα Παπαρίζου – Με μελιτζανί καρέ μαλλί και φόρεμα καμπαρέ (video)

Αγνώριστη η Έλενα Παπαρίζου – Με μελιτζανί καρέ μαλλί και φόρεμα καμπαρέ (video)

08.01.2026

Δες επίσης

Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της (φωτογραφία)
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της (φωτογραφία)

08.01.2026
Η Sarah Jessica Parker μαγνητίζει με θρυλικό look της Carrie Bradshaw σε τιμητική εκδήλωση
Celeb News

Η Sarah Jessica Parker μαγνητίζει με θρυλικό look της Carrie Bradshaw σε τιμητική εκδήλωση

08.01.2026
Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau σε φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram
Celeb News

Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau σε φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram

08.01.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα κιλά που έχει πάρει στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα κιλά που έχει πάρει στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

08.01.2026
Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη
Celeb News

Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη

08.01.2026
Πλήθος κόσμου και απέραντη θλίψη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Celeb News

Πλήθος κόσμου και απέραντη θλίψη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

08.01.2026
Η Hailey Bieber «φέρνει» το πνεύμα του Αγίου Βαλεντίνου μέσα από την αισθήσιακή καμπάνια της Victoria’s Secret
Celeb News

Η Hailey Bieber «φέρνει» το πνεύμα του Αγίου Βαλεντίνου μέσα από την αισθήσιακή καμπάνια της Victoria’s Secret

08.01.2026
Τζένη Μπότση και Αλέξανδρος Μιχαλάς χώρισαν μετά από 12 χρόνια
Celeb News

Τζένη Μπότση και Αλέξανδρος Μιχαλάς χώρισαν μετά από 12 χρόνια

08.01.2026
Nicolas Maduro: Το outfit που εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του
Celeb News

Nicolas Maduro: Το outfit που εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του

08.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας