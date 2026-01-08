Πράσινο φως για 3η σεζόν πήρε η σειρά Τhe Pitt

Η επιτυχημένη ιατρική δραματική σειρά με πρωταγωνιστή τον Noah Wyle συνεχίζει δυναμικά μετά τη βραβευμένη πορεία της

Το HBO Max ανανέωσε τη σειρά «The Pitt» για τρίτη σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επιτυχία της σύγχρονης ιατρικής δραματικής παραγωγής. Την ανακοίνωση έκανε ο διευθύνων σύμβουλος του HBO Casey Bloys, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν της σειράς στο DGA Theater στο Λος Άντζελες.

Η είδηση έγινε γνωστή μία ημέρα πριν από την τηλεοπτική πρεμιέρα της 2ης σεζόν, η οποία έχει ήδη αποσπάσει βραβείο Emmy. Η σειρά αποτελεί δημιουργία του R. Scott Gemmill και έκανε πρεμιέρα το 2025, αφηγούμενη την καθημερινότητα των εργαζομένων στον χώρο της υγείας μέσα από το τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός νοσοκομείου στο Πίτσμπουργκ. Κάθε σεζόν εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια μίας και μόνο βάρδιας, με συνολικά 15 επεισόδια, όπου το καθένα καλύπτει μία ώρα από τη συγκεκριμένη βάρδια.

Η πρώτη σεζόν της σειράς κατέγραψε εντυπωσιακή πορεία στα βραβεία, συγκεντρώνοντας 13 υποψηφιότητες για Emmy και αποσπώντας 5 διακρίσεις. Ανάμεσά τους ήταν το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, το βραβείο κάστινγκ δραματικής σειράς, καθώς και βραβεία ερμηνείας για τους Noah Wyle, Katherine LaNasa και Shawn Hatosy. Την ίδια ημέρα της ανακοίνωσης της ανανέωσης, η σειρά προτάθηκε επίσης για 2 Βραβεία SAG και 2 βραβεία του Σωματείου Σκηνοθετών των ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις του στο Variety μετά τις βραβεύσεις με Emmy, ο Casey Bloys ανέφερε «Είναι πάντα δύσκολο να δημιουργήσεις μια καλή σειρά, είτε πρόκειται για κωμωδία, δράμα ή ντοκιμαντέρ. Αυτό που ήθελαν εξαρχής να πετύχουν ο John Wells, ο Noah Wyle και ο Scott Gemmill ήταν μια σειρά υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένη όμως με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει 15 επεισόδια».

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Noah Wyle, πλαισιωμένος από τους Katherine LaNasa, Shawn Hatosy, Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell και Shabana Azeez. Στη δεύτερη σεζόν προστέθηκε στο καστ και η Sepideh Moafi, η οποία υποδύεται τη Dr Al Hashimi. Με την ανανέωση για τρίτη σεζόν, το HBO Max επενδύει εκ νέου σε μια σειρά που έχει καταφέρει να συνδυάσει δραματική ένταση, αφηγηματική συνοχή και συνεχή παρουσία στον ετήσιο τηλεοπτικό κύκλο.

