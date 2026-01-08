Fashion 08.01.2026

Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο Λας Βέγκας και μαγεύει ξανά με δημιουργίες της Celia Kritharioti

Η Jennifer Lopez εντυπωσιάζει στο νέο της show στο Λας Βέγκας με δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιάστριας Σίλιας Κριθαριώτη, συνδυάζοντας υψηλή ραπτική, κίνηση και star quality
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jennifer Lopez επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον τίτλο του απόλυτου icon, πραγματοποιώντας μια μεγαλειώδη επιστροφή στα φώτα του Λας Βέγκας. Για το νέο της show με τίτλο «Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas» που φιλοξενείται στην εμβληματική σκηνή του The Colosseum at Caesars Palace, η «βασίλισσα» της pop επέλεξε να εμπιστευτεί τις δημιουργίες της διεθνούς φήμης Ελληνίδας σχεδιάστριας, Σίλιας Κριθαριώτη.

Η προετοιμασία για το «The JLo Show» ήταν πιο εντατική από ποτέ. Η Σίλια Κριθαριώτη δούλεψε για μήνες σε απόλυτο συντονισμό με την εκρηκτική σταρ και την ομάδα της, ώστε τα ρούχα να ακολουθούν πιστά τις απαιτητικές χορογραφίες, λειτουργώντας ως φυσική προέκταση του σώματός της πάνω στη σκηνή.

Οι custom-made δημιουργίες που μάγεψαν το κοινό:

Old Hollywood Glamour: Μια εντυπωσιακή ροζ στράπλες τουαλέτα που απέπνεε την αίγλη του κλασικού κινηματογράφου. Σε μια θεατρική στιγμή που αποθεώθηκε, η Lopez την αποχωρίστηκε επί σκηνής για να αποκαλύψει ένα ροζ girlie bodysuit από δαντέλα.
Golden Energy: Ένα χρυσό κορμάκι με τολμηρά ανοίγματα στη μέση και μακριά κρόσσια από στρας, τα οποία χάριζαν μοναδική κίνηση σε κάθε της βήμα κάτω από τους προβολείς του Caesars Palace.
Emerald Goddess: Ένα μπούστο κεντημένο με πράσινους ημιπολύτιμους λίθους και κρόσσια, το οποίο συμπληρωνόταν από μια mini φούστα στην ίδια χρωματική παλέτα και υφάσματα που ενώνονταν χιαστί στην περιοχή της κοιλιάς, αναδεικνύοντας την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Πέρα από το υπερθέαμα, η Jennifer Lopez μαγνήτισε το κοινό και με το χιούμορ της. Κατά τη διάρκεια του show, σχολίασε με αυτοσαρκασμό την κριτική που δέχεται συχνά ότι οι εμφανίσεις της είναι «πολύ γυμνές», δίνοντας τη δική της αποστομωτική απάντηση: «Λένε ότι εμφανίζομαι συνέχεια γυμνή… Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: αν είχατε κι εσείς αυτό το σώμα, θα κυκλοφορούσατε κι εσείς γυμνοί!», αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του ενθουσιώδους κοινού, αλλά και την επιδοκιμασία της Σίλιας Κριθαριώτη που έγραψε στο Instagram: «Αγαπημένη μου Jennifer, ως μία από τις σχεδιάστριες για το show, το να επιλέξεις το nude δεν ήταν ρίσκο. Ήταν η μόνη ειλικρινής επιλογή. Όταν το σώμα είναι τέχνη, το nude είναι το dress code».

Μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Σίλια Κριθαριώτη συνεργάζεται με τη Jennifer Lopez, καθώς η αμοιβαία τους εκτίμηση μετρά ήδη αρκετά επιτυχημένα κεφάλαια. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια έχει ντύσει τη Lopez σε μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της, όπως:

• Στην παγκόσμια περιοδεία της «A.K.A. Tour» το 2014.
• Στο εμβληματικό εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone.
• Στην παγκόσμια καμπάνια για το άρωμά της Promise.

Η Jennifer Lopez και η Celia Kritharioti απέδειξαν για ακόμη μια φορά πως όταν η υψηλή ραπτική συναντά το παγκόσμιο star quality, το αποτέλεσμα είναι απλώς αξεπέραστο!

Celia Kritharioti Couture

O παλαιότερος Οίκος Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα που από το 1906, δημιουργεί χειροποίητα creations που αποτελούν ύμνο για τη γυναίκα, δίνοντας κίνηση και δυναμισμό στο κάθε της βήμα, κατακτώντας δικαίως μια θέση στον κόσμο της υψηλής ραπτικής.

