08.01.2026

Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026 και πόσο θα διαρκέσουν

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ψωνίσετε έξυπνα και με ασφάλεια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Από τις 12 Ιανουαρίου ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2026, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να επωφεληθούν από σημαντικές προσφορές μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.

Κάθε χρόνο, αυτή η περίοδος αποτελεί ιδανική ευκαιρία για αγορές ειδών ένδυσης, υπόδησης και εποχικών προϊόντων σε μειωμένες τιμές, προσφέροντας μια σημαντική «ανάσα» στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική. Ωστόσο, όσα καταστήματα συμμετέχουν πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες διαφάνειας, όπως η σωστή αναγραφή της αρχικής και της τελικής τιμής και η αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Παράλληλα, ισχύει πλήρως το πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, που καλύπτει θέματα όπως ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, εξασφαλίζοντας ασφαλείς και δίκαιες αγορές για όλους.

