Αγνώριστος ο Hugh Jackman στο The Death of Robin Hood – Δες το trailer (video)

Ο Hugh Jackman εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστος στο πρώτο trailer της ταινίας «The Death of Robin Hood», υιοθετώντας μια εντυπωσιακά σκοτεινή και ρεαλιστική όψη για τον εμβληματικό ήρωα. Με μακριά γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα, ο 57χρονος ηθοποιός μεταμορφώνεται σε έναν Robin Hood σημαδεμένο από πληγές, ενοχές και μια ζωή γεμάτη βία, σε μια κινηματογραφική προσέγγιση που απέχει αισθητά από τις γνώριμες ρομαντικές εκδοχές του μύθου. Η ταινία φέρει την υπογραφή του Michael Sarnoski. Σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί, η ιστορία εστιάζει σε έναν Robin Hood που έχει ζήσει αρκετά ώστε να δει τον εαυτό του να μετατρέπεται σε θρύλο, παλεύοντας ταυτόχρονα με το βάρος των πράξεών του και τη διάσταση ανάμεσα στην πραγματική του φύση και την ηρωική εικόνα που του αποδίδει ο κόσμος.

Ο Hugh Jackman έχει μιλήσει για τη γοητεία που του άσκησε αυτή η εκδοχή του χαρακτήρα, τονίζοντας ότι «αυτό που αγάπησα στο όραμα του Michael Sarnoski είναι η δύναμη του σεναρίου και ο τρόπος που εξετάζει πώς η εξουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό ή για κακό. Ο Robin Hood είναι ένας αληθινός άνθρωπος στην ιστορία μας, με ουλές, πόνο, τύψεις και ναι, με αγάπη». Όπως πρόσθεσε, «η ιστορία του Michael Sarnoski έχει βάρος και για μένα είναι όμορφη και βαθιά ανθρώπινη».

Στο πλευρό του Hugh Jackman εμφανίζονται ο Bill Skarsgård και η Jodie Comer. Ο Bill Skarsgård υποδύεται μια νέα εκδοχή του Little John, ενώ ο ρόλος της Jodie Comer παραμένει σκόπιμα καλυμμένος με μυστήριο. Ο Michael Sarnoski έχει διευκρινίσει ότι η ηρωίδα της Jodie Comer δεν είναι η Maid Marian, αλλά μια γυναίκα που εισάγει τον Robin Hood σε μια διαφορετική όψη της ζωής. Όπως έχει εξηγήσει, «η σχέση και η ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χαρακτήρες προσδίδει στην ταινία τη συναισθηματική της ευαισθησία».

Ο σκηνοθέτης έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι, παρά την ώριμη και καταπονημένη εικόνα του ήρωα, το κοινό θα δει και στοιχεία της γνώριμης σωματικής δύναμης του Hugh Jackman, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει πόσο από τη μεταμόρφωση οφείλεται σε φυσική εμφάνιση και πόσο σε προσθετικά μέσα.

Ο Hugh Jackman έχει ήδη μοιραστεί στιγμιότυπα από τα γυρίσματα στην Ιρλανδία, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς το καστ και το συνεργείο. Σε σχετική ανάρτηση ανέφερε ότι «υπήρχε βάθος, συντροφικότητα και πνεύμα σε όλη την ομάδα του The Death of Robin Hood. Ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη εμπειρία. Είναι τιμή και προνόμιο». Η ταινία «The Death of Robin Hood» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα στο 2026, υποσχόμενη μια ώριμη και ανατρεπτική ανάγνωση ενός από τους πιο διαχρονικούς μύθους της δυτικής αφήγησης.

