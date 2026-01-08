Screen News 08.01.2026

Αγνώριστος ο Hugh Jackman στο The Death of Robin Hood – Δες το trailer (video)

Η ταινία φέρει την υπογραφή του Michael Sarnoski και σύμφωνα παρουσιάζει έναν τραυματισμένο και ανθρώπινο Robin Hood
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Hugh Jackman εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστος στο πρώτο trailer της ταινίας «The Death of Robin Hood», υιοθετώντας μια εντυπωσιακά σκοτεινή και ρεαλιστική όψη για τον εμβληματικό ήρωα. Με μακριά γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα, ο 57χρονος ηθοποιός μεταμορφώνεται σε έναν Robin Hood σημαδεμένο από πληγές, ενοχές και μια ζωή γεμάτη βία, σε μια κινηματογραφική προσέγγιση που απέχει αισθητά από τις γνώριμες ρομαντικές εκδοχές του μύθου. Η ταινία φέρει την υπογραφή του Michael Sarnoski. Σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί, η ιστορία εστιάζει σε έναν Robin Hood που έχει ζήσει αρκετά ώστε να δει τον εαυτό του να μετατρέπεται σε θρύλο, παλεύοντας ταυτόχρονα με το βάρος των πράξεών του και τη διάσταση ανάμεσα στην πραγματική του φύση και την ηρωική εικόνα που του αποδίδει ο κόσμος.

Ο Hugh Jackman έχει μιλήσει για τη γοητεία που του άσκησε αυτή η εκδοχή του χαρακτήρα, τονίζοντας ότι «αυτό που αγάπησα στο όραμα του Michael Sarnoski είναι η δύναμη του σεναρίου και ο τρόπος που εξετάζει πώς η εξουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό ή για κακό. Ο Robin Hood είναι ένας αληθινός άνθρωπος στην ιστορία μας, με ουλές, πόνο, τύψεις και ναι, με αγάπη». Όπως πρόσθεσε, «η ιστορία του Michael Sarnoski έχει βάρος και για μένα είναι όμορφη και βαθιά ανθρώπινη».

Διάβασε επίσης: Avengers: Doomsday: Δες το teaser με τον Chris Hemsworth και την κόρη του India Rose

Στο πλευρό του Hugh Jackman εμφανίζονται ο Bill Skarsgård και η Jodie Comer. Ο Bill Skarsgård υποδύεται μια νέα εκδοχή του Little John, ενώ ο ρόλος της Jodie Comer παραμένει σκόπιμα καλυμμένος με μυστήριο. Ο Michael Sarnoski έχει διευκρινίσει ότι η ηρωίδα της Jodie Comer δεν είναι η Maid Marian, αλλά μια γυναίκα που εισάγει τον Robin Hood σε μια διαφορετική όψη της ζωής. Όπως έχει εξηγήσει, «η σχέση και η ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χαρακτήρες προσδίδει στην ταινία τη συναισθηματική της ευαισθησία».

Ο σκηνοθέτης έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι, παρά την ώριμη και καταπονημένη εικόνα του ήρωα, το κοινό θα δει και στοιχεία της γνώριμης σωματικής δύναμης του Hugh Jackman, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει πόσο από τη μεταμόρφωση οφείλεται σε φυσική εμφάνιση και πόσο σε προσθετικά μέσα.

Ο Hugh Jackman έχει ήδη μοιραστεί στιγμιότυπα από τα γυρίσματα στην Ιρλανδία, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς το καστ και το συνεργείο. Σε σχετική ανάρτηση ανέφερε ότι «υπήρχε βάθος, συντροφικότητα και πνεύμα σε όλη την ομάδα του The Death of Robin Hood. Ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη εμπειρία. Είναι τιμή και προνόμιο». Η ταινία «The Death of Robin Hood» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα στο 2026, υποσχόμενη μια ώριμη και ανατρεπτική ανάγνωση ενός από τους πιο διαχρονικούς μύθους της δυτικής αφήγησης.

Διάβασε επίσης: Apex: Κόβει την ανάσα το trailer της νέας ταινίας της Charlize Theron (video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Bill Skarsgard Hugh Jackman Michael Sarnoski TRAILER ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau σε φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram

Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau σε φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram

08.01.2026
Επόμενο
Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026 και πόσο θα διαρκέσουν

Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026 και πόσο θα διαρκέσουν

08.01.2026

Δες επίσης

Πράσινο φως για 3η σεζόν πήρε η σειρά Τhe Pitt
Cinema

Πράσινο φως για 3η σεζόν πήρε η σειρά Τhe Pitt

08.01.2026
Βραβεία SAG 2026: Ηχηρές απουσίες και μεγάλες εκπλήξεις στις υποψηφιότητες
Cinema

Βραβεία SAG 2026: Ηχηρές απουσίες και μεγάλες εκπλήξεις στις υποψηφιότητες

08.01.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: Φτερά, ένα ροζ φλαμίνγκο και η Γερτρούδη
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Φτερά, ένα ροζ φλαμίνγκο και η Γερτρούδη

08.01.2026
Πράσινο φως για το sequel του The Housemaid με τη Sydney Sweeney
Cinema

Πράσινο φως για το sequel του The Housemaid με τη Sydney Sweeney

08.01.2026
Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Sigourney Weaver  στη σειρά Tomb Raider
Cinema

Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Sigourney Weaver  στη σειρά Tomb Raider

08.01.2026
Στην κορυφή του Netflix σε 37 χώρες: Η νέα κορεάτικη σειρά που έχει τρελάνει όλο τον πλανήτη
Cinema

Στην κορυφή του Netflix σε 37 χώρες: Η νέα κορεάτικη σειρά που έχει τρελάνει όλο τον πλανήτη

08.01.2026
Stranger Things: Μόνο αυτά τα 3 άτομα γνωρίζουν το πραγματικό τέλος της Eleven
Cinema

Stranger Things: Μόνο αυτά τα 3 άτομα γνωρίζουν το πραγματικό τέλος της Eleven

07.01.2026
Σε πρώτο πλάνο οι X-Men στο νέο trailer του Avengers: Doomsday
Cinema

Σε πρώτο πλάνο οι X-Men στο νέο trailer του Avengers: Doomsday

07.01.2026
Annie Awards 2026: KPop Demon Hunters και Elio προηγούνται στις υποψηφιότητες
Cinema

Annie Awards 2026: KPop Demon Hunters και Elio προηγούνται στις υποψηφιότητες

07.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Μπλόκο από το ΣτΕ στις ποινές που επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος σε στελέχη των funds

Μπλόκο από το ΣτΕ στις ποινές που επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος σε στελέχη των funds