Apex: Κόβει την ανάσα το trailer της νέας ταινίας της Charlize Theron (video)

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας επιβίωσης «Apex», ενός σκληρού θρίλερ που φέρνει αντιμέτωπους την Charlize Theron και τον Taron Egerton σε ένα θανάσιμο παιχνίδι καταδίωξης στην αυστραλιανή έρημο. Η ταινία σκηνοθετείται από τον Baltasar Kormákur και βασίζεται σε σενάριο του Jeremy Robbins, ενώ στο καστ συμμετέχει και ο Eric Bana.

Η ιστορία ακολουθεί μια γυναίκα που πενθεί και αποφασίζει να απομονωθεί στην αφιλόξενη φύση της Αυστραλίας. Η αναζήτηση εσωτερικής λύτρωσης μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν παγιδεύεται σε ένα φονικό παιχνίδι γάτας και ποντικιού με έναν κατά συρροή δολοφόνο. Τον ρόλο της καταδιωκόμενης ενσαρκώνει η Charlize Theron, ενώ ο Taron Egerton υποδύεται τον αδίστακτο κυνηγό.

Στο τρέιλερ ακούγεται μια απειλητική φωνή να απευθύνεται στην ηρωίδα λέγοντας «Είσαι ξεχωριστή Sasha. Ξέρω ήδη τα πάντα για σένα». Λίγο αργότερα, το ίδιο πρόσωπο προσθέτει «Ο κίνδυνος σε κάνει να νιώθεις ζωντανή. Η τελειότητα είναι η μόνη επιλογή. Νομίζεις ότι μπορείς να το αντέξεις. Τρέξε για να σώσεις τη ζωή σου». Οι εικόνες που συνοδεύουν τα λόγια αυτά σκιαγραφούν ένα αδυσώπητο σκηνικό καταδίωξης μέσα σε ποτάμια, φαράγγια και αχαρτογράφητες περιοχές.

Η Charlize Theron μίλησε πρόσφατα για τα γυρίσματα της ταινίας, αποκαλύπτοντας ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της παραγωγής στην Αυστραλία. Με χιούμορ ανέφερε ότι έκρυβε ένα σπασμένο δάχτυλο του ποδιού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, λέγοντας «Είναι σχεδόν θαύμα που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Τα γυρίσματα του Apex ολοκληρώθηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες και ακόμη έχω χώμα από την Αυστραλία κάτω από αυτό το προσεγμένο μανικιούρ».

Η ίδια χαρακτήρισε την εμπειρία των γυρισμάτων ως μία από τις πιο έντονες της ζωής της, τονίζοντας ότι η ταινία γυρίστηκε σε απομονωμένες και εντυπωσιακές τοποθεσίες, μακριά από κάθε ανθρώπινη παρουσία. Όπως είπε «Γυρίσαμε σε πανέμορφα και άγρια τοπία, βαθιά μέσα σε ποτάμια και περιοχές όπου κυριολεκτικά δεν υπήρχε κανείς». Παράλληλα, σημείωσε ότι συμμετείχε σε απαιτητικές σκηνές δράσης και ακροβατικά, υποστηρίζοντας ότι η ταινία της έδωσε την ευκαιρία να ξεπεράσει ακόμη και τη δράση που είχε αναλάβει στο «The Old Guard 2».

Το «Apex» αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Απριλίου 2026, φιλοδοξώντας να προστεθεί στη λίστα των δυνατών θρίλερ επιβίωσης της πλατφόρμας, με ένα καστ πρώτης γραμμής και ένα σκηνικό που μετατρέπει τη φύση σε πρωταγωνιστή του τρόμου.

