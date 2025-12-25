MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 25.12.2025

Peaky Blinders: Ο Cillian Murphy επιστρέφει ως Tommy Shelby – Δες το trailer του The Immortal Man (Video)

Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της σειράς, το σύμπαν των Shelby επιστρέφει με κινηματογραφική συνέχεια και πρεμιέρα σε κινηματογραφικές αίθουσες και Netflix
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τέσσερα χρόνια μετά τον αποχαιρετισμό της οικογένειας Shelby, η πιο διαβόητη εγκληματική συμμορία του Μπέρμιγχαμ επιστρέφει δυναμικά με το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man». Το φιλμ αποτελεί άμεση συνέχεια της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς και θα κυκλοφορήσει αρχικά σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου, ενώ από τις 20 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Netflix.

Στο επίκεντρο της επιστροφής βρίσκεται ξανά ο Cillian Murphy, ο οποίος ενσαρκώνει για ακόμη μία φορά τον εμβληματικό Tommy Shelby. Η νέα ταινία επαναφέρει τον χαρακτήρα σε ένα πιο σκοτεινό και βίαιο περιβάλλον, όπως προδίδει το πρώτο υλικό, με έντονη δράση και ξεκάθαρη πρόθεση να κλείσει αφηγηματικά τον κύκλο της ιστορίας που ξεκίνησε το 2013.

Διάβασε επίσης: Ο Tommy Shelby επιστρέφει πιο σκοτεινός και πιο άγριος από ποτέ

Μιλώντας για την επιστροφή του στον ρόλο, ο Cillian Murphy είχε δηλώσει τον Ιούνιο του 2024 «Φαίνεται πως ο Tommy Shelby δεν είχε τελειώσει μαζί μου. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να συνεργάζομαι ξανά με τον Steven Knight και τον Tom Harper για την κινηματογραφική εκδοχή του ‘Peaky Blinders’. Αυτή η ταινία είναι για τους φαν». Η δήλωση αποτυπώνει τον στενό δεσμό του ηθοποιού με τον χαρακτήρα που σημάδεψε την καριέρα του.

Μαζί με τον Cillian Murphy επιστρέφουν και γνώριμα πρόσωπα από τη σειρά. Η Sophie Rundle επαναλαμβάνει τον ρόλο της Ada Thorne, αδελφής του Tommy Shelby, ενώ οι Stephen Graham και Ned Dennehy επιστρέφουν ως Hayden Stagg και Charlie Strong αντίστοιχα, σύμμαχοι της οικογένειας Shelby. Το καστ ενισχύεται με νέες προσθήκες, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται οι Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth και Jay Lycurgo, δίνοντας στο φιλμ έναν ακόμη πιο πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Tom Harper, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στο ύφος και την ατμόσφαιρα του «Peaky Blinders». Δημιουργός του σύμπαντος παραμένει ο Steven Knight, ο οποίος είχε γράψει τη σειρά από την πρεμιέρα της στο BBC το 2013 έως την ολοκλήρωσή της το 2022, έπειτα από 6 σεζόν. Το Netflix απέκτησε αργότερα τα δικαιώματα προβολής στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, μετατρέποντας τη σειρά σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Με το «Peaky Blinders The Immortal Man», το κεφάλαιο του Tommy Shelby περνά από τη μικρή στη μεγάλη οθόνη, φιλοδοξώντας να προσφέρει ένα κινηματογραφικό φινάλε αντάξιο της σειράς που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή της σύγχρονης τηλεόρασης.

Διάβασε επίσης: 4 θρυλικές ταινίες του James Bond έρχονται τον Γενάρη στο Netflix

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Cillian Murphy netflix Peaky Blinders Peaky Blinders: The Immortal Man Steven Knight TRAILER
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε ο ηθοποιός Pat Finn από τα Φιλαράκια σε ηλικία 60 ετών

Πέθανε ο ηθοποιός Pat Finn από τα Φιλαράκια σε ηλικία 60 ετών

25.12.2025
Επόμενο
Υγιεινά και νόστιμα: 5 γλυκά χωρίς ζάχαρη που επιβάλλεται να έχεις στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

Υγιεινά και νόστιμα: 5 γλυκά χωρίς ζάχαρη που επιβάλλεται να έχεις στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

25.12.2025

Δες επίσης

Χρονιά ορόσημο για τη Disney – Ξεπερνά τα 6 δισ. δολάρια στο box office
Cinema

Χρονιά ορόσημο για τη Disney – Ξεπερνά τα 6 δισ. δολάρια στο box office

25.12.2025
Οι 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τους New York Times
Cinema

Οι 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τους New York Times

25.12.2025
4 θρυλικές ταινίες του James Bond έρχονται τον Γενάρη στο Netflix
Cinema

4 θρυλικές ταινίες του James Bond έρχονται τον Γενάρη στο Netflix

25.12.2025
Η πιο παλιά χριστουγεννιάτικη ταινία όλων των εποχών υπάρχει στο YouTube
Cinema

Η πιο παλιά χριστουγεννιάτικη ταινία όλων των εποχών υπάρχει στο YouTube

24.12.2025
Stranger Things 5: Ξαφνικός θάνατος μετά από ατύχημα σε σετ λίγο πριν την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων
Cinema

Stranger Things 5: Ξαφνικός θάνατος μετά από ατύχημα σε σετ λίγο πριν την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων

24.12.2025
Home Alone: Το σκοτεινό σενάριο για τον Peter McCallister που συζητούν οι fans
Cinema

Home Alone: Το σκοτεινό σενάριο για τον Peter McCallister που συζητούν οι fans

24.12.2025
Αποστολή Αγιος Βασίλης: Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων που έρχεται ανήμερα Πρωτοχρονιάς
Cinema

Αποστολή Αγιος Βασίλης: Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων που έρχεται ανήμερα Πρωτοχρονιάς

24.12.2025
Ο Kevin Costner αντιμέτωπος με αγωγή άνω των 400.000 δολαρίων
Cinema

Ο Kevin Costner αντιμέτωπος με αγωγή άνω των 400.000 δολαρίων

24.12.2025
KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz
Cinema

KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz

23.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει