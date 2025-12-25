Peaky Blinders: Ο Cillian Murphy επιστρέφει ως Tommy Shelby – Δες το trailer του The Immortal Man (Video)

Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της σειράς, το σύμπαν των Shelby επιστρέφει με κινηματογραφική συνέχεια και πρεμιέρα σε κινηματογραφικές αίθουσες και Netflix

Τέσσερα χρόνια μετά τον αποχαιρετισμό της οικογένειας Shelby, η πιο διαβόητη εγκληματική συμμορία του Μπέρμιγχαμ επιστρέφει δυναμικά με το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man». Το φιλμ αποτελεί άμεση συνέχεια της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς και θα κυκλοφορήσει αρχικά σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου, ενώ από τις 20 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Netflix.

Στο επίκεντρο της επιστροφής βρίσκεται ξανά ο Cillian Murphy, ο οποίος ενσαρκώνει για ακόμη μία φορά τον εμβληματικό Tommy Shelby. Η νέα ταινία επαναφέρει τον χαρακτήρα σε ένα πιο σκοτεινό και βίαιο περιβάλλον, όπως προδίδει το πρώτο υλικό, με έντονη δράση και ξεκάθαρη πρόθεση να κλείσει αφηγηματικά τον κύκλο της ιστορίας που ξεκίνησε το 2013.

Μιλώντας για την επιστροφή του στον ρόλο, ο Cillian Murphy είχε δηλώσει τον Ιούνιο του 2024 «Φαίνεται πως ο Tommy Shelby δεν είχε τελειώσει μαζί μου. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να συνεργάζομαι ξανά με τον Steven Knight και τον Tom Harper για την κινηματογραφική εκδοχή του ‘Peaky Blinders’. Αυτή η ταινία είναι για τους φαν». Η δήλωση αποτυπώνει τον στενό δεσμό του ηθοποιού με τον χαρακτήρα που σημάδεψε την καριέρα του.

Μαζί με τον Cillian Murphy επιστρέφουν και γνώριμα πρόσωπα από τη σειρά. Η Sophie Rundle επαναλαμβάνει τον ρόλο της Ada Thorne, αδελφής του Tommy Shelby, ενώ οι Stephen Graham και Ned Dennehy επιστρέφουν ως Hayden Stagg και Charlie Strong αντίστοιχα, σύμμαχοι της οικογένειας Shelby. Το καστ ενισχύεται με νέες προσθήκες, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται οι Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth και Jay Lycurgo, δίνοντας στο φιλμ έναν ακόμη πιο πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Tom Harper, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στο ύφος και την ατμόσφαιρα του «Peaky Blinders». Δημιουργός του σύμπαντος παραμένει ο Steven Knight, ο οποίος είχε γράψει τη σειρά από την πρεμιέρα της στο BBC το 2013 έως την ολοκλήρωσή της το 2022, έπειτα από 6 σεζόν. Το Netflix απέκτησε αργότερα τα δικαιώματα προβολής στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, μετατρέποντας τη σειρά σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Με το «Peaky Blinders The Immortal Man», το κεφάλαιο του Tommy Shelby περνά από τη μικρή στη μεγάλη οθόνη, φιλοδοξώντας να προσφέρει ένα κινηματογραφικό φινάλε αντάξιο της σειράς που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή της σύγχρονης τηλεόρασης.

