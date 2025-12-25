Πέθανε ο ηθοποιός Pat Finn από τα Φιλαράκια σε ηλικία 60 ετών

Ο ηθοποιός Pat Finn έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο της τηλεόρασης. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο περιοδικό People, αναφέροντας ότι ο Pat Finn πέθανε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Λος Αντζελες, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Σε δήλωσή του στο People, εκπρόσωπος του Pat Finn ανέφερε «Επιβεβαιώνουμε με βαθιά θλίψη ότι ο Pat Finn έφυγε από τη ζωή στις 22 Δεκεμβρίου. Ήταν ο πιο καλοσυνάτος και χαρούμενος άνθρωπος σε κάθε χώρο και περιβαλλόταν από την αγαπημένη του οικογένεια και φίλους. Θα μας λείψουν το μεγάλο του χαμόγελο και η ακόμη μεγαλύτερη καρδιά του».

Ο Pat Finn έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά «The Middle», όπου υποδύθηκε τον Bill Norwood από το 2011 έως την ολοκλήρωση της σειράς το 2018. Παράλληλα, άφησε το στίγμα του σε εμβληματικές κωμικές σειρές της δεκαετίας του 1990, εμφανιζόμενος στο «Seinfeld» στον ρόλο του Joe Mayo και στο «Friends» ως ο Dr Roger, σύντροφος της Monica Geller, την οποία ενσάρκωσε η Courteney Cox. Η τηλεοπτική του πορεία περιλάμβανε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «The George Wendt Show» το 1995, όπου υποδύθηκε τον Dan Coleman, καθώς και συμμετοχή στη σειρά «Murphy Brown» ως Phil Jr. από το 1995 έως το 1997, ανάμεσα σε δεκάδες ακόμη εμφανίσεις σε τηλεοπτικές παραγωγές.

Διάβασε επίσης: Έφυγε από τη ζωή η Ντόρα Γιαννακοπούλου, η συγγραφέας της Πρόβας νυφικού

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το TMZ, ο Pat Finn είχε δώσει μάχη με καρκίνο της ουροδόχου κύστης το 2022, ο οποίος είχε τεθεί σε ύφεση, όμως αργότερα επανήλθε και έκανε μεταστάσεις. Σε σχετική ανακοίνωση αναφερόταν ότι «πάλεψε σαν πολεμιστής με κάθε έννοια της λέξης».

Ο Pat Finn αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Donna Finn, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 35 χρόνια, καθώς και τα τρία τους παιδιά, την Cassidy Finn, την Caitlin Finn και τον Ryan Finn. Σε ανακοίνωση της οικογένειας που δημοσιεύθηκε μέσω του People, αναφερόταν «Μετά από μια όμορφη ζωή γεμάτη γέλιο, αγάπη, οικογένεια και φίλους, μοιραζόμαστε με πόνο την απώλεια του Pat Finn. Πάλεψε γενναία με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Η ζωή και η κληρονομιά του θα συνεχίσουν μέσα από την οικογένειά του και τους χιλιάδες ανθρώπους που επηρέασε». Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το μήνυμα της κόρης του Cassidy Finn, η οποία έγραψε ότι ο πατέρας της υπήρξε πρότυπο και πηγή έμπνευσης για όλους όσοι τον γνώρισαν, τονίζοντας πως «δεν γνώρισα ποτέ άνθρωπο που να έχει κάτι κακό να πει για τον πατέρα μου».

Ο Pat Finn θα μείνει στη μνήμη συναδέλφων και θεατών ως ένας ηθοποιός με αυθεντικό χιούμορ, σπάνια καλοσύνη και βαθιά αγάπη για την οικογένεια και τους φίλους του, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που συνεχίζει να προκαλεί χαμόγελα.

Διάβασε επίσης: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire

Δες κι αυτό…