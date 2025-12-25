Η Madonna γιορτάζει τα Χριστούγεννα με αισθησιακή φωτογράφιση – Τι έγραψε στον Άγιο Βασίλη

Η Madonna εμφανίζεται μαζί με τις κόρες της σε μια εορταστική σειρά εικόνων που ισορροπεί ανάμεσα στο προκλητικό και το τρυφερό

Η Madonna επέλεξε να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα με μια σπάνια εορταστική φωτογράφιση που συνδυάζει την οικογενειακή εικόνα με τη διαχρονική της πρόκληση. Η 67χρονη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες ποζάρει δίπλα στον σύντροφό της Akeem Morris, 29 ετών, και στις δίδυμες κόρες της Stella Ciccone και Estere Ciccone, ηλικίας 13 ετών.

Στην κεντρική εικόνα, η Madonna εμφανίζεται καθισμένη στην αγκαλιά του Akeem Morris φορώντας λευκή μίνι φούστα, βελούδινα γάντια και δικτυωτό καλσόν, ενώ δίπλα τους στέκονται οι κόρες της μπροστά από ένα ασημένιο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η Stella Ciccone επέλεξε λευκό φόρεμα με γούνινη εσάρπα και δαντελένιο καλσόν, ενώ η Estere Ciccone εμφανίστηκε με καρό σύνολο σε κόκκινους και μπλε τόνους.

Αφού παρουσίασε τις πιο οικογενειακές εικόνες, η Madonna συνέχισε με μια σειρά πιο τολμηρών εμφανίσεων. Φόρεσε κορσέ σε κρεμ απόχρωση, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της, ενώ σε άλλη φωτογραφία ποζάρει με μαύρη σατέν δεμένη μάσκα στα μάτια, την οποία κρατά ο Akeem Morris ντυμένος ως Άγιος Βασίλης, με τους δύο τους να φορούν ταιριαστά κόκκινα σύνολα. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, η Madonna εμφανίζεται με μαύρο κορσέ, τυλιγμένη με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Madonna έγραψε «Ο Άγιος Βασίλης θέλει να μάθει αν ήσασταν καλά ή άτακτα παιδιά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους», προκαλώντας χιλιάδες σχόλια από θαυμαστές που έσπευσαν να σχολιάσουν την εμφάνισή της και τη διάθεσή της. Με αυτή τη χριστουγεννιάτικη εμφάνιση, η Madonna υπενθυμίζει ότι παραμένει μια καλλιτέχνιδα που ελέγχει απόλυτα την εικόνα της, συνδυάζοντας τη μητρότητα, τη δημόσια πρόκληση και τη φυσική πειθαρχία με τρόπο που συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις και να καθορίζει την ποπ κουλτούρα.

