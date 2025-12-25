Τα καλύτερα βιβλία του 2025 σύμφωνα με το Goodreads

Τα βιβλία αποτελούν διαχρονικά το πιο ουσιαστικό δώρο που μπορεί να χαρίσει κανείς τα Χριστούγεννα τόσο στα αγαπημένα του πρόσωπα όσο και στον ίδιο του τον εαυτό. Είναι παράθυρα σε νέους κόσμους, πηγές γνώσης, έμπνευσης και συναισθημάτων, που μένουν μαζί μας πολύ μετά την τελευταία σελίδα. Με αυτό το σκεπτικό, παρουσιάζουμε τα κορυφαία βιβλία της χρονιάς, όπως αναδείχθηκαν μέσα από τον θεσμό των Goodreads Choice Awards, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς βραβείων που βασίζονται αποκλειστικά στη γνώμη των αναγνωστών. Η διαδικασία ψηφοφορίας για τα φετινά Goodreads Choice Awards πραγματοποιήθηκε σε δύο διαδοχικές φάσεις, με τους αναγνώστες να ψηφίζουν διαδικτυακά τα αγαπημένα τους βιβλία για το 2025. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν βιβλία που κυκλοφόρησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα αγγλικά –συμπεριλαμβανομένων μεταφράσεων αλλά και σημαντικών επανεκδόσεων– μέσα στο χρονικό διάστημα από τις 13 Νοεμβρίου 2024 έως και τις 11 Νοεμβρίου 2025. Όσον αφορά την κατηγορία Audiobook, υποψήφια θεωρήθηκαν τα έργα που είχαν προστεθεί, βαθμολογηθεί ή αξιολογηθεί τόσο στην πλατφόρμα του Goodreads όσο και στην Audible.

Μυθιστόρημα:

My Friends – Fredrik Backman

Σε έναν από τους πιο διάσημους πίνακες ζωγραφικής του κόσμου, τρεις μικροσκοπικές φιγούρες στο βάθος μιας προβλήτας περνούν απαρατήρητες από τους περισσότερους θεατές. Για τη Λουίζα, όμως, μια νεαρή καλλιτέχνιδα, οι μορφές αυτές κρύβουν μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί. Είκοσι πέντε χρόνια νωρίτερα, σε μια παραθαλάσσια πόλη, μια παρέα εφήβων βρίσκει καταφύγιο από τα προβληματικά σπίτια τους περνώντας τα καλοκαίρια σε μια εγκαταλειμμένη προβλήτα, χτίζοντας δεσμούς μέσα από αστεία, μυστικά και μικρές πράξεις αντίστασης. Από εκείνο το καλοκαίρι γεννιέται ένα έργο τέχνης που αργότερα θα βρεθεί απροσδόκητα στα χέρια της Λουίζας, οδηγώντας τη σε ένα ταξίδι γεμάτο αποκαλύψεις. Καθώς πλησιάζει στην αλήθεια πίσω από τον πίνακα, έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν και με το γεγονός ότι το ευτυχισμένο τέλος δεν έχει πάντα τη μορφή που περιμένουμε. Ένα βαθιά συγκινητικό μυθιστόρημα για τη φιλία, την τέχνη και τη δύναμή τους να αλλάζουν ζωές.

Ιστορικό Μυθιστόρημα:

Atmosphere – Taylor Jenkins Reid

Η Τζόαν Γκούντγουιν μεγάλωσε κοιτώντας τα αστέρια και ακολουθώντας μια ήσυχη ακαδημαϊκή ζωή ως καθηγήτρια φυσικής και αστρονομίας, μέχρι τη στιγμή που βλέπει μια αγγελία της NASA για την ένταξη γυναικών επιστημόνων στο πρόγραμμα διαστημικών αποστολών. Επιλεγμένη ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιους, ξεκινά σκληρή εκπαίδευση στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον, μαζί με μια ετερόκλητη ομάδα συναδέλφων που σύντομα μετατρέπονται σε απρόσμενους φίλους. Καθώς προετοιμάζονται για τις πρώτες τους πτήσεις, η Τζόαν ανακαλύπτει ένα πάθος και μια αγάπη που ανατρέπουν όσα πίστευε για τον εαυτό της και τη θέση της στο σύμπαν. Όλα αλλάζουν δραματικά σε μια αποστολή το 1984, σε ένα μυθιστόρημα γεμάτο ένταση, συναίσθημα και ιστορική ακρίβεια, που μιλά για τη δύναμη της αγάπης ακόμη και πέρα από τη Γη.

Μυστηρίου & Θρίλερ:

Not Quite Dead Yet – Holly Jackson

Η Τζετ Μέισον έχει μόλις επτά ημέρες ζωής. Μετά από μια άγρια επίθεση τη νύχτα του Halloween, μια σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε θανατηφόρο ανεύρυσμα. Κόρη μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες του Βερμόντ, δεν πίστευε ποτέ πως είχε εχθρούς μέχρι τώρα. Καθώς η κατάστασή της χειροτερεύει, αρχίζει να βλέπει με καχυποψία τους πάντες: την οικογένειά της, τον πρώην σύντροφό της, ακόμη και την παλιά της φίλη. Με μοναδικό της σύμμαχο τον παιδικό της φίλο Μπίλι, η Τζετ παίρνει μια αδιανόητη απόφαση: να εξιχνιάσει τη δική της δολοφονία πριν πεθάνει. Ένα αγωνιώδες θρίλερ με ανατροπές, που μετρά αντίστροφα μέχρι το τέλος.

Ρομαντικό:

Great Big Beautiful Life – Emily Henry

Δύο συγγραφείς με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες βρίσκονται στο ίδιο νησί, διεκδικώντας το δικαίωμα να αφηγηθούν τη ζωή μιας θρυλικής γυναίκας που έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Η αισιόδοξη Άλις Σκοτ και ο βραβευμένος αλλά κυνικός Χέιντεν Άντερσον καλούνται να περάσουν έναν μήνα κοντά στη μυστηριώδη Μάργκαρετ Άιβς, μια ηλικιωμένη γυναίκα με παρελθόν γεμάτο σκάνδαλα και μυστικά. Καθώς η Μάργκαρετ αποκαλύπτει διαφορετικά κομμάτια της ιστορίας της στον καθένα, οι δύο συγγραφείς έρχονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τα όρια της επαγγελματικής τους φιλοδοξίας, αλλά και με μια απροσδόκητη έλξη μεταξύ τους. Ένα ρομαντικό μυθιστόρημα για τις ιστορίες που λέμε και εκείνες που ζούμε.

Ρομαντικό Φαντασίας & Audiobook:

Onyx Storm – Rebecca Yarros

Μετά από ενάμιση χρόνο στο Πολεμικό Κολέγιο Basgiath, η Βάιολετ Σόρενγκεϊλ γνωρίζει πως η εποχή της εκπαίδευσης έχει τελειώσει και ο πραγματικός πόλεμος έχει ξεκινήσει. Με εχθρούς να απειλούν τόσο απ’ έξω όσο και εκ των έσω, η εμπιστοσύνη γίνεται πολυτέλεια. Αναγκασμένη να ταξιδέψει πέρα από τα προστατευτικά όρια της πατρίδας της για να βρει συμμάχους, η Βάιολετ θα δοκιμαστεί σωματικά και ψυχικά για να προστατεύσει όσα αγαπά: τους δράκους της, την οικογένειά της, το σπίτι της και τον άνθρωπο που αγαπά. Κρατώντας ένα μυστικό ικανό να καταστρέψει τα πάντα, πρέπει να αναζητήσει την αλήθεια πριν ξεσπάσει η καταιγίδα που δεν θα επιβιώσουν όλοι.

Φαντασίας:

Bury Our Bones in the Midnight Soil – V.E. Schwab

Σε τρεις διαφορετικές εποχές και πόλεις, τρεις γυναίκες βιώνουν ιστορίες που συνδέονται από την πείνα για ζωή, αγάπη και εκδίκηση. Το 1532 στην Ισπανία, η Μαρία αρνείται να δεχτεί τον ρόλο του πιόνιού και επιλέγει έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Το 1827 στο Λονδίνο, η Σάρλοτ έρχεται αντιμέτωπη με την ελευθερία και το τίμημά της μέσα από έναν απαγορευμένο έρωτα. Το 2019 στη Βοστόνη, η Άλις αναζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη μετά από μια εμπειρία που ανατρέπει τη ζωή της. Ένα πολυεπίπεδο μυθιστόρημα για το πώς τελειώνει η ζωή και πώς ξαναρχίζει.

Επιστημονικής Φαντασίας:

The Compound – Aisling Rawle

Η Λίλι ξυπνά σε ένα απομονωμένο συγκρότημα στην έρημο, συμμετέχοντας σε ένα ριάλιτι επιβίωσης. Καθώς ο κόσμος έξω καταρρέει, το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο σκληρό, οι σχέσεις πιο έντονες και τα όρια ανάμεσα στη στρατηγική και την επιβίωση θολώνουν. Οι παραγωγοί αυξάνουν συνεχώς τη πίεση, ωθώντας τους παίκτες σε επικίνδυνες καταστάσεις. Αν η Λίλι φτάσει στο τέλος, τα κέρδη θα είναι ασύλληπτα, αλλά το τίμημα ίσως αποδειχθεί πολύ βαρύ. Ένα εθιστικό, διορατικό ντεμπούτο που σχολιάζει την κοινωνία του θεάματος και την ανθρώπινη αντοχή.

Τρόμου:

Witchcraft for Wayward Girls – Grady Hendrix

Το 1970, ανύπαντρες έγκυες έφηβες απομονώνονται στο Wellwood Home της Φλόριντα, σε μια προσπάθεια να «διορθωθούν» και να ξεχαστούν. Η δεκαπεντάχρονη Φερν φτάνει εκεί φοβισμένη και μόνη, γνωρίζοντας κορίτσια με διαφορετικά όνειρα και τραύματα, υπό τον απόλυτο έλεγχο ενηλίκων που ισχυρίζονται πως ξέρουν τι είναι καλύτερο. Όταν η Φερν αποκτά ένα βιβλίο μαγείας, οι ισορροπίες αλλάζουν και η δύναμη περνά για πρώτη φορά στα χέρια των κοριτσιών. Όμως η μαγεία έχει πάντα τίμημα. Ένα σκοτεινό, ανατριχιαστικό μυθιστόρημα για τον έλεγχο, την καταπίεση και την εκδίκηση.

Πρωτοεμφανιζόμενο Μυθιστόρημα:

Alchemised – SenLinYu

Η Ελένα Μαρίνο, άλλοτε ταλαντούχα αλχημίστρια, είναι πλέον αιχμάλωτη σε έναν κόσμο που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο. Με τους συμμάχους της νεκρούς και τις δυνάμεις της κατασταλμένες, υποφέρει και από ανεξήγητη απώλεια μνήμης. Οι νέοι άρχοντες της Παλάντια, διεφθαρμένοι νεκρομάντες, υποψιάζονται ότι η Ελένα κρύβει κάτι κρίσιμο για την Αντίσταση. Για να ανακτηθούν οι χαμένες αναμνήσεις της, παραδίδεται στον πιο ισχυρό και αδίστακτο νεκρομάντη. Κλεισμένη στο ετοιμόρροπο κτήμα του, ξεκινά έναν αγώνα για την αλήθεια και την ίδια της την ταυτότητα, σε ένα σκοτεινό φανταστικό ντεμπούτο γεμάτο μυστικά.

Νεανικό Φαντασίας & Επιστημονικής Φαντασίας:

Sunrise on the Reaping – Suzanne Collins

Την αυγή των πεντηκοστών Hunger Games, ο φόβος απλώνεται σε όλο το Πάνεμ, καθώς για την Quarter Quell διπλασιάζεται ο αριθμός των παιδιών που θα σταλούν στην αρένα. Στην Περιφέρεια 12, ο Χέιμιτς Άμπερναθι ελπίζει απλώς να περάσει τη μέρα και να είναι με την κοπέλα που αγαπά. Όταν το όνομά του κληρώνεται, όλα καταρρέουν. Μαζί με τρεις ακόμη φόρους, οδηγείται στο Καπιτώλιο, γνωρίζοντας ότι το παιχνίδι είναι στημένο εναντίον του. Κι όμως, μέσα του γεννιέται η επιθυμία να αντισταθεί και να αφήσει το σημάδι του πέρα από την αρένα.

Νεανικό Μυθιστόρημα:

Fake Skating – Lynn Painter

Η Ντάνι επιστρέφει στη Μινεσότα με την ελπίδα να ξαναβρεί τον παιδικό της φίλο, τον γλυκό και ήσυχο Άλεκ. Όμως ο Άλεκ δεν είναι πια το αγόρι που θυμόταν, είναι πλέον το αστέρι της τοπικής ομάδας χόκεϊ σε μια πόλη όπου οι παίκτες λατρεύονται σαν είδωλα. Όταν οι δυο τους μπλέκονται σε μια ψεύτικη σχέση, τα συναισθήματα περιπλέκονται επικίνδυνα. Σε μια πόλη όπου κυριαρχεί το χόκεϊ, ο έρωτας ετοιμάζεται να κλέψει την παράσταση σε ένα ρομαντικό, ανάλαφρο νεανικό μυθιστόρημα.

Non-fiction:

Everything Is Tuberculosis – John Green

Ο Τζον Γκριν συνδυάζει προσωπικές ιστορίες με επιστημονικά δεδομένα και ιστορική έρευνα για να εξετάσει μία από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες στην ανθρώπινη ιστορία. Μέσα από το βιβλίο αυτό, αναδεικνύει όχι μόνο την ιατρική διάσταση της φυματίωσης, αλλά και τις κοινωνικές ανισότητες που επιτρέπουν την επιμονή της μέχρι σήμερα.

Απομνημονεύματα:

The House of My Mother – Shari Franke

Η Σάρι Φράνκε αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη σκοτεινή αλήθεια πίσω από το δημοφιλές οικογενειακό κανάλι 8 Passengers και την κακοποίηση που υπέστη από τη μητέρα της. Πίσω από την εικόνα της τέλειας οικογένειας, κρυβόταν ένα αυταρχικό και βάναυσο σύστημα τιμωριών, ενισχυμένο από την επιρροή της life coach Τζόντι Χίλντεμπραντ. Μετά τη σύλληψη της μητέρας της το 2023, η Σάρι αφηγείται τη δική της πορεία προς την ελευθερία και τη θεραπεία, αποκαλύπτοντας τους κινδύνους της κουλτούρας των influencers και τον αγώνα της για επιβίωση και αλήθεια.

Ιστορικό & Βιογραφία:

How to Kill a Witch – Claire Mitchell & Zoe Venditozzi

Στη Σκωτία του 16ου αιώνα, η φτώχεια, ο φόβος και η θρησκευτική υστερία οδήγησαν στη θεσμοθέτηση του κυνηγιού μαγισσών. Οι συγγραφείς, μέσα από δικαστικά αρχεία, μαρτυρίες και ιστορικά έγγραφα, αποδομούν τη γραφειοκρατική και βαθιά μισογυνική διαδικασία δίωξης γυναικών ως μαγισσών. Με αιχμηρό φεμινιστικό βλέμμα και μαύρο χιούμορ, αναδεικνύουν πώς η πατριαρχία χρησιμοποίησε τον φόβο ως εργαλείο ελέγχου, δημιουργώντας παραλληλισμούς με σύγχρονους αγώνες για δικαιοσύνη και ισότητα.

