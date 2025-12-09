Book of Days: A Memoir in Moments: Έρχονται τα απομνημονεύματα του Eric Dane το 2026

Το βιβλίο αποτυπώνει τις πιο καθοριστικές ημέρες της ζωής του Eric Dane, από τις προσωπικές του νίκες έως την αντιμετώπιση της ασθένειάς του

Ο Eric Dane, ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς της τηλεόρασης με πορεία που σημάδεψε σειρές όπως το «Grey’s Anatomy» και το «Euphoria», ετοιμάζεται να μοιραστεί την πιο προσωπική του ιστορία. Ο ηθοποιός ανακοίνωσε την έκδοση των απομνημονευμάτων του με τίτλο «Book of Days: A Memoir in Moments», τα οποία θα κυκλοφορήσουν το 2026. Η είδηση έρχεται οκτώ μήνες μετά την αποκάλυψη που έκανε ο Eric Dane στο περιοδικό People, ότι έχει διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Στα 53 του χρόνια, ο ηθοποιός αποφάσισε να αποτυπώσει γραπτά τις «ημέρες που διαμόρφωσαν τη ζωή του», όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου.

Διάβασε επίσης: Συγκλονίζει η εξομολόγηση του Eric Dane για την ALS: «Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι ευδιάθετος»

Στις σελίδες του βιβλίου, ο Eric Dane θα επιστρέψει σε στιγμές όπως η πρώτη του μέρα στα γυρίσματα του «Grey’s Anatomy», η γέννηση των δύο παιδιών του, Billie Beatrice και Georgia Geraldine, η απόφαση να γίνει νηφάλιος, αλλά και η ημέρα που έμαθε ότι πάσχει από ALS. Το έργο στοχεύει να λειτουργήσει ως ένας στοχασμός για το νόημα του χρόνου και τη σημασία των προσωπικών στιγμών, ακόμη και όσων χαρακτηρίζονται από δοκιμασία και πόνο. Η Maria Shriver, η οποία επιμελείται την έκδοση, δήλωσε ότι νιώθει «τιμή» που φιλοξενεί το βιβλίο του Eric Dane. Όπως υπογράμμισε, «η ιστορία του διαπνέεται από θάρρος και εμπνέει» και θα βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει καλύτερα την πραγματικότητα της νόσου αλλά και την ψυχική δύναμη όσων ζουν με νευρολογικές παθήσεις.

Για τον ίδιο τον Eric Dane, η συγγραφή του βιβλίου αποτελεί μια πράξη μαρτυρίας αλλά και μια υπενθύμιση της αξίας της καθημερινότητας. «Ξυπνάω κάθε πρωί και μου υπενθυμίζεται αμέσως ότι αυτό είναι αληθινό. Αυτή η ασθένεια, αυτή η πρόκληση, και γι’ αυτό ακριβώς γράφω αυτό το βιβλίο» αναφέρει. «Θέλω να καταγράψω τις στιγμές που με διαμόρφωσαν. Τις όμορφες, τις δύσκολες, τις μέρες που ποτέ δεν θεώρησα δεδομένες. Αν η ιστορία μου βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο να βρει νόημα στις δικές του μέρες, τότε άξιζε να ειπωθεί».

Το «Book of Days: A Memoir in Moments» αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026 και ήδη θεωρείται μια από τις πιο αναμενόμενες προσωπικές μαρτυρίες της χρονιάς, μια εξομολόγηση που συνδυάζει την ευαλωτότητα με την αντίσταση και τη βαθιά ανάγκη του ανθρώπου να αφήσει πίσω του ένα ίχνος αλήθειας.

Διάβασε επίσης: Το συγκινητικό μήνυμα του Eric Dane από το αναπηρικό αμαξίδιο

Δες κι αυτό…