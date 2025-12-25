4 θρυλικές ταινίες του James Bond έρχονται τον Γενάρη στο Netflix

Τέσσερις εμβληματικές ταινίες με τον Daniel Craig διαθέσιμες για 3 μήνες στο Netflix έτειπα από συμφωνία με την Amazon

Μια απρόσμενη ανατροπή στον παγκόσμιο χάρτη του streaming φέρνει τον James Bond στο Netflix, ύστερα από συμφωνία ανάμεσα στην Amazon και την πλατφόρμα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ο βασικός της ανταγωνιστής. Η κίνηση σηματοδοτεί μια νέα φάση στη στρατηγική διανομής της Amazon MGM Studios και επιβεβαιώνει ότι, σε μια αγορά που ωριμάζει, οι επιχειρηματικές ισορροπίες επανακαθορίζονται με γνώμονα την εμβέλεια και τα έσοδα.

Από τις 15 Ιανουαρίου, το Netflix θα διαθέσει τέσσερις ταινίες του James Bond με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig. Πρόκειται για τις ταινίες «Die Another Day», «Quantum of Solace», «Skyfall» και «No Time to Die», τίτλους που ανήκουν στον πυρήνα της σύγχρονης εποχής του θρυλικού πράκτορα 007. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες για διάστημα 3 μηνών.

Η συμφωνία δεν περιορίζεται μόνο στο σύμπαν του James Bond. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται και άλλες κινηματογραφικές επιτυχίες της Amazon, όπως οι ταινίες «Rocky», «Creed» και «Legally Blonde», καθώς και τηλεοπτικές σειρές όπως το «The Man in the High Castle». Παράλληλα, η σειρά «Hunters» του David Weil, η οποία προβλήθηκε για 2 σεζόν στο Prime Video, ξεκίνησε ήδη να προβάλλεται στο Netflix, όπου θα παραμείνει διαθέσιμη για 1 χρόνο.

Σύμφωνα με στελέχη της Amazon που μίλησαν στο Deadline, η παραχώρηση του καταλόγου του James Bond στο Netflix αποτελεί «μια στρατηγική επιχειρηματική απόφαση που έχει στόχο τη διεύρυνση της παγκόσμιας απήχησης και την επανασύνδεση με το κοινό». Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει ότι ακόμη και τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά σύμπαντα μπορούν πλέον να αλλάζουν στέγη, όχι από ανάγκη, αλλά από στρατηγική επιλογή, σε μια εποχή όπου η παγκόσμια απήχηση μετριέται περισσότερο από ποτέ.

