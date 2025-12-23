MadWalk 2025 Mega
Υγεία 23.12.2025

1566: Το health shortcut σου

Μιλάμε για έναν life-changing αριθμό, που φέρνει κοντά σου χωρίς κόπο και χωρίς ταλαιπωρία τις υπηρεσίες υγείας, σου λύνει τα χέρια
Ήξερες ότι από τις 15 Ιουλίου υπάρχει ένας τετραψήφιος αριθμός για τις υπηρεσίες υγείας; Κι όμως: 1566. Δωρεάν. 24/7.

Καλείς, λες τι χρειάζεσαι και ο εκπρόσωπος στην άλλη άκρη της γραμμής σε πάει βήμα-βήμα. Δεν χάνεις το χρόνο σου, δεν ψάχνεις δέκα διαφορετικά τηλέφωνα, δεν μπερδεύεσαι ακούγοντας πληροφορίες που δεν καταλαβαίνεις.

Και αν δεν είσαι του τηλεφώνου, μπορείς και ψηφιακά. Same vibe: 1566.gov.gr. Η ίδια ενιαία εμπειρία, η ίδια ευκολία, η ίδια άμεση εξυπηρέτηση, μέσω ψηφιακών αιτημάτων.

Από την 1η Οκτωβρίου έχει μπει στο παιχνίδι και η νέα θεματική για ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία: καλείς, δίνεις ΑΜΚΑ, ενημερώνεσαι για διαθεσιμότητες, κλείνεις ραντεβού και ένα SMS επιβεβαίωσης έρχεται στο κινητό σου.

Μιλάμε για έναν life-changing αριθμό, που φέρνει κοντά σου χωρίς κόπο και χωρίς ταλαιπωρία τις υπηρεσίες υγείας, σου λύνει τα χέρια. Με ένα τηλεφώνημα στο 1566:

  • μαθαίνεις εφημερίες νοσοκομείων,
  • ενημερώνεσαι για προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς,
  • παίρνεις info για φάρμακα υψηλού κόστους και ταξιδιωτική ιατρική, καταγγελίες, γραμμές παραπόνων.

Κι αν ανήκεις σε αυτούς που βάζουν ακόμη τη… μαμά τους για να τους κλείσει ραντεβού, πρέπει να ξέρεις πως το 1566 δεν είναι «άλλο ένα τηλέφωνο». Είναι ο νέος τρόπος πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, τηλεφωνικά και ψηφιακά. Η εμπειρία γίνεται πιο γρήγορη, πιο απλή, πιο αποτελεσματική: μπορείς σε πολύ λίγο χρόνο να έχεις τις σωστές κατευθύνσεις και λύσεις, σε διαδικασίες που δεν ήθελες καν να σκεφτείς.

Ένα τηλέφωνο στο 1566 ή ένα κλικ στο 1566.gov.gr και είσαι μέσα.

H υλοποίηση του 1566 χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

 

 

