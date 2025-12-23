Λευτέρης Πανταζής: Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την περιπέτεια υγείας του

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Λευτέρης Πανταζής, έπειτα από τέσσερις ημέρες νοσηλείας, και μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας του στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Λιάγκα. Ο αγαπημένος τραγουδιστής εμφανίστηκε ανακουφισμένος, τονίζοντας πως το πρόβλημα που αντιμετώπισε οφειλόταν σε έντονη υπερκόπωση.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, το σώμα του έφτασε στα όριά του, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει. «Έπαθα υπερκόπωση, έπεσα κάτω και δεν μπορούσα να περπατήσω. Ήταν σαν λιποθυμία», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις στιγμές που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο.

Ο Λευτέρης Πανταζής δεν έκρυψε πως η παραμονή του στο νοσοκομείο λειτούργησε τελικά ευεργετικά για εκείνον, καθώς του έδωσε την ευκαιρία να ξεκουραστεί πραγματικά, κάτι που είχε στερηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως είπε, έκλεισε τα τηλέφωνα, απομακρύνθηκε από τις υποχρεώσεις και αφιερώθηκε στην ανάρρωσή του, έχοντας στο πλευρό του μόνο την κόρη του, γεγονός που του ήταν αρκετό.





Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις συμβουλές των γιατρών, οι οποίοι του συνέστησαν να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στον εαυτό του και την υγεία του. Του τόνισαν πως το συνεχές άγχος, η έντονη επαγγελματική δραστηριότητα και η ανάγκη του να τα κάνει όλα άψογα, είχαν επιβαρύνει σημαντικά τον οργανισμό του. Όπως αποκάλυψε, για περίπου δύο εβδομάδες κοιμόταν μόλις δύο με τρεις ώρες την ημέρα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάστασή του.

Ο τραγουδιστής δήλωσε αποφασισμένος να αλλάξει συνήθειες, ακολουθώντας πιο ισορροπημένο πρόγραμμα με σωστή διατροφή, ξεκούραση, περπάτημα και επαρκή ύπνο. Κλείνοντας, έστειλε ένα ουσιαστικό μήνυμα, επισημαίνοντας πως πολλές φορές η δουλειά και η ανάγκη να μην δυσαρεστούμε κανέναν μας κάνουν να ξεχνάμε τον εαυτό μας, όμως η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

