Μόνο 3 υλικά αρκούν για αυτά τα χριστουγεννιάτικα τρουφάκια Lotus

Ένα γρήγορο και εύκολο γλυκό χωρίς ψήσιμο που γεμίζει το σπίτι γιορτινές μυρωδιές και γίνεται απόλυτο hit για τις γιορτές

Αν υπάρχει μια γεύση που έχει γίνει viral αυτή τη σεζόν, αυτή είναι η iconic γεύση Lotus. Από μπισκότα και κρέμες μέχρι καφέδες και γλυκά, το ιδιαίτερο άρωμα καραμέλας και μπαχαρικών κερδίζει τις καρδιές των food lovers σε όλο τον κόσμο. Είναι μια γεύση που ξεχωρίζει από την πρώτη μπουκιά και αναβαθμίζει κάθε επιδόρπιο, κάνοντάς το να δείχνει «next level».

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας ζαχαροπλάστης για να τη δοκιμάσεις στο σπίτι. Με λίγα απλά υλικά και χωρίς ψήσιμο, μπορείς να δημιουργήσεις ένα γλυκό που εντυπωσιάζει και γίνεται ιδανικό για γιορτές, κέρασμα ή απλώς για μια γλυκιά απόλαυση οποιαδήποτε στιγμή. Τα τρουφάκια Lotus συνδυάζουν τη νοσταλγική γεύση των μπισκότων με την κρεμώδη υφή και τη λευκή σοκολάτα, προσφέροντας ένα μικρό «κομμάτι πολυτέλειας» στο σπίτι σου.

Υλικά για περίπου 20 τρουφάκια

1 συσκευασία μπισκότα Lotus (250 γρ.)

150 γρ. τυρί κρέμα

250 γρ. λευκή κουβερτούρα

2 κουταλάκια τριμμένα μπισκότα (για πασπάλισμα)

Εκτέλεση:

Θρυμματίζεις τα μπισκότα Lotus σε μούλτι μέχρι να γίνουν ψίχουλα.

Κρατάς 2 κουταλάκια από τα τριμμένα μπισκότα για το πασπάλισμα στο τέλος.

Σε ένα μπολ, αναμειγνύεις τα υπόλοιπα θρυμματισμένα μπισκότα με το τυρί κρέμα.

Ζυμώνεις με τα χέρια μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα που να μην κολλάει.

Καλύπτεις το μπολ με μεμβράνη και αφήνεις το μείγμα στο ψυγείο για 1–2 ώρες, ώστε να σφίξει.

Πλάθεις μικρά μπαλάκια από το μείγμα.

Τα τοποθετείς ξανά στο ψυγείο για 30 λεπτά.

Λιώνεις τη λευκή κουβερτούρα σε μπεν μαρί και βουτάς κάθε μπαλάκι στη σοκολάτα.

Πασπαλίζεις με τα τριμμένα μπισκότα που κράτησες.

Αφήνεις τα τρουφάκια στο ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθεί η σοκολάτα και είναι έτοιμα για απόλαυση.

