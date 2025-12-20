MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Food 20.12.2025

Με αυτή τη συνταγή θα έχεις τους πιο σοκολατένιους και βουτυρένιους κουραμπιδές απ’ όλους

xristougenna_sintagi (2)
Μια μοντέρνα εκδοχή του κλασικού γιορτινού γλυκού, με σοκολάτα bitter και αμύγδαλα, που θα εντυπωσιάσει κάθε καλεσμένο
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, τα αρωματικά και γλυκά πιάτα γίνονται πρωταγωνιστές στο τραπέζι σου. Οι κουραμπιέδες αποτελούν κλασική επιλογή, όμως η προσθήκη σοκολάτας μετατρέπει το παραδοσιακό γλύκισμα σε μια μοντέρνα και πλούσια απόλαυση, ιδανική για μικρούς και μεγάλους.

Η παρακάτω συνταγή συνδυάζει την παραδοσιακή βελούδινη ζύμη με αμύγδαλα και μια επικάλυψη από πλούσια bitter κουβερτούρα, δημιουργώντας κουραμπιέδες που λιώνουν στο στόμα. Η διαδικασία είναι απλή, ενώ το αποτέλεσμα εντυπωσιακό, προσφέροντας ένα γιορτινό touch στο κάθε τραπέζι.

sokolata_kourampiedes
Pinterest

Διάβασε επίσης: Τα σοκολατένια κεκάκια με μέντα που θα απογειώσουν το γιορτινό σου τραπέζι

Υλικά (για 50-55 κομμάτια)

  • 750 γρ. αλεύρι μαλακό ή για όλες τις χρήσεις
  • 150 γρ. ζάχαρη
  • 250 γρ. βούτυρο
  • 250 γρ. αραβοσιτέλαιο
  • 1 αυγό
  • 1 κ.γ. μαγειρική σόδα
  • 1 σφηνάκι ούζο ή τσίπουρο
  • 150 γρ. αμύγδαλο, καβουρδισμένο και χοντροκοπανισμένο
  • 2 καψουλάκια βανιλίνη
  • Για την επικάλυψη:
  • 600 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα bitter, ψιλοκομμένη
  • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
kourampiedes
Pinterest

Εκτέλεση

  • Κοσκίνισε το αλεύρι και κράτα 1 φλ. ανακατεμένο με τα αμύγδαλα στην άκρη.
  • Χτύπησε το βούτυρο με τη ζάχαρη στο μίξερ για 8 λεπτά, μέχρι να αφρατέψει.
  • Πρόσθεσε το αραβοσιτέλαιο και χτύπα για 2 λεπτά ακόμη.
  • Ρίξε το αυγό και χτύπα. Διάλυσε τη σόδα στο ούζο και πρόσθεσέ την μαζί με τη βανιλίνη.
  • Σταμάτησε το μίξερ και πρόσθεσε σταδιακά το αλεύρι, ανακατεύοντας αρχικά με σπάτουλα και μετά με το χέρι για ομογενοποίηση. Τελευταίο ενσωμάτωσε το μείγμα αμυγδάλου. Η ζύμη πρέπει να είναι απαλή και εύπλαστη.
  • Προθέρμανε τον φούρνο στους 170°C και στρώσε 2 ταψιά με αντικολλητικό χαρτί.
  • Πλάσε μικρά μπαλάκια ζύμης (~30 γρ.) και αράδιασέ τα στα ταψιά, αφήνοντας απόσταση. Πίεσε ελαφρά στο κέντρο.
  • Ψήσε για 25 λεπτά περίπου, μέχρι να πάρουν απαλό χρυσαφί χρώμα, αλλάζοντας θέση στα ταψιά στο ενδιάμεσο.
  • Άφησέ τους να κρυώσουν.
  • Λιώσε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί, πρόσθεσε το ελαιόλαδο και βούτα έναν-έναν τους κουραμπιέδες με δύο πιρούνια ή τσιμπίδα, σκεπάζοντάς τους ομοιόμορφα.
  • Τοποθέτησέ τους σε σχάρα για να στεγνώσει η σοκολάτα και σέρβιρέ τους σε πιατέλα.

Διάβασε επίσης: Dirty Santa: Το cocktail που θα κάνει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σου πιο «άτακτο»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas Κουραμπιέδες φαγητό Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας

Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας

20.12.2025
Επόμενο
Δες τι παθαίνει το σώμα σου αν κοιμάσαι λιγότερο από 6 ώρες τη νύχτα

Δες τι παθαίνει το σώμα σου αν κοιμάσαι λιγότερο από 6 ώρες τη νύχτα

20.12.2025

Δες επίσης

Δες τι παθαίνει το σώμα σου αν κοιμάσαι λιγότερο από 6 ώρες τη νύχτα
Life

Δες τι παθαίνει το σώμα σου αν κοιμάσαι λιγότερο από 6 ώρες τη νύχτα

20.12.2025
Καφέ μολύβι: Το all in one προϊόν που χρειάζεσαι στο νεσεσέρ των διακοπών σου
Beauty

Καφέ μολύβι: Το all in one προϊόν που χρειάζεσαι στο νεσεσέρ των διακοπών σου

20.12.2025
Ξέχνα το λεοπάρ! Το Bambi print είναι το νέο μοτίβο που αξίζει την πρωταγωνιστική θέση στη ντουλάπα σου
Fashion

Ξέχνα το λεοπάρ! Το Bambi print είναι το νέο μοτίβο που αξίζει την πρωταγωνιστική θέση στη ντουλάπα σου

20.12.2025
Δεν είναι οι καυγάδες: Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημάδι πριν τον χωρισμό
Life

Δεν είναι οι καυγάδες: Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημάδι πριν τον χωρισμό

19.12.2025
Γιορτινό τραπέζι χωρίς λάθη: Τι να αποφύγεις στη διακόσμηση
Life

Γιορτινό τραπέζι χωρίς λάθη: Τι να αποφύγεις στη διακόσμηση

19.12.2025
Αυτή είναι η άγνωστη ελληνική λέξη για το σάντουιτς
Food

Αυτή είναι η άγνωστη ελληνική λέξη για το σάντουιτς

19.12.2025
Το «Fart Walk» είναι το νέο trend στο περπάτημα που θα αλλάξει την πέψη σου
Fitness

Το «Fart Walk» είναι το νέο trend στο περπάτημα που θα αλλάξει την πέψη σου

19.12.2025
Ζώδια: 5 πράγματα που ισχύουν για όλους τους Παρθένους αλλά αρνούνται να τα παραδεχτούν
Life

Ζώδια: 5 πράγματα που ισχύουν για όλους τους Παρθένους αλλά αρνούνται να τα παραδεχτούν

19.12.2025
Μήλο ή πορτοκάλι: Ποιο φρούτο είναι ο συμμαχός σου απένατι στον χειμώνα
Life

Μήλο ή πορτοκάλι: Ποιο φρούτο είναι ο συμμαχός σου απένατι στον χειμώνα

19.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις