Με αυτή τη συνταγή θα έχεις τους πιο σοκολατένιους και βουτυρένιους κουραμπιδές απ’ όλους

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, τα αρωματικά και γλυκά πιάτα γίνονται πρωταγωνιστές στο τραπέζι σου. Οι κουραμπιέδες αποτελούν κλασική επιλογή, όμως η προσθήκη σοκολάτας μετατρέπει το παραδοσιακό γλύκισμα σε μια μοντέρνα και πλούσια απόλαυση, ιδανική για μικρούς και μεγάλους.
Η παρακάτω συνταγή συνδυάζει την παραδοσιακή βελούδινη ζύμη με αμύγδαλα και μια επικάλυψη από πλούσια bitter κουβερτούρα, δημιουργώντας κουραμπιέδες που λιώνουν στο στόμα. Η διαδικασία είναι απλή, ενώ το αποτέλεσμα εντυπωσιακό, προσφέροντας ένα γιορτινό touch στο κάθε τραπέζι.
Υλικά (για 50-55 κομμάτια)
- 750 γρ. αλεύρι μαλακό ή για όλες τις χρήσεις
- 150 γρ. ζάχαρη
- 250 γρ. βούτυρο
- 250 γρ. αραβοσιτέλαιο
- 1 αυγό
- 1 κ.γ. μαγειρική σόδα
- 1 σφηνάκι ούζο ή τσίπουρο
- 150 γρ. αμύγδαλο, καβουρδισμένο και χοντροκοπανισμένο
- 2 καψουλάκια βανιλίνη
- Για την επικάλυψη:
- 600 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα bitter, ψιλοκομμένη
- 2 κ.σ. ελαιόλαδο
Εκτέλεση
- Κοσκίνισε το αλεύρι και κράτα 1 φλ. ανακατεμένο με τα αμύγδαλα στην άκρη.
- Χτύπησε το βούτυρο με τη ζάχαρη στο μίξερ για 8 λεπτά, μέχρι να αφρατέψει.
- Πρόσθεσε το αραβοσιτέλαιο και χτύπα για 2 λεπτά ακόμη.
- Ρίξε το αυγό και χτύπα. Διάλυσε τη σόδα στο ούζο και πρόσθεσέ την μαζί με τη βανιλίνη.
- Σταμάτησε το μίξερ και πρόσθεσε σταδιακά το αλεύρι, ανακατεύοντας αρχικά με σπάτουλα και μετά με το χέρι για ομογενοποίηση. Τελευταίο ενσωμάτωσε το μείγμα αμυγδάλου. Η ζύμη πρέπει να είναι απαλή και εύπλαστη.
- Προθέρμανε τον φούρνο στους 170°C και στρώσε 2 ταψιά με αντικολλητικό χαρτί.
- Πλάσε μικρά μπαλάκια ζύμης (~30 γρ.) και αράδιασέ τα στα ταψιά, αφήνοντας απόσταση. Πίεσε ελαφρά στο κέντρο.
- Ψήσε για 25 λεπτά περίπου, μέχρι να πάρουν απαλό χρυσαφί χρώμα, αλλάζοντας θέση στα ταψιά στο ενδιάμεσο.
- Άφησέ τους να κρυώσουν.
- Λιώσε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί, πρόσθεσε το ελαιόλαδο και βούτα έναν-έναν τους κουραμπιέδες με δύο πιρούνια ή τσιμπίδα, σκεπάζοντάς τους ομοιόμορφα.
- Τοποθέτησέ τους σε σχάρα για να στεγνώσει η σοκολάτα και σέρβιρέ τους σε πιατέλα.
