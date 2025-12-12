Τα σοκολατένια κεκάκια με μέντα που θα απογειώσουν το γιορτινό σου τραπέζι

Μια εύκολη και γιορτινή συνταγή για μπισκότα που λιώνουν στο στόμα, ιδανικά για το τραπέζι ή ως δώρο

Η γιορτινή σεζόν βρίσκει την τέλεια γλυκιά απόλαυση στο chocolate peppermint shortbread, ένα μπισκότο που συνδυάζει την πλούσια σοκολάτα με την δροσερή, αναζωογονητική μέντα. Η τραγανή υφή του λιώνει στο στόμα, ενώ η μέντα προσθέτει μια παιχνιδιάρικη, φρέσκια νότα που θυμίζει γιορτές και ζεστές στιγμές στο σπίτι.

Αυτό το γλύκισμα είναι ιδανικό για να στολίσεις το γιορτινό τραπέζι, να συνοδεύσει τον καφέ ή το τσάι, ή να προσφέρεις μια γλυκιά χειροποίητη λιχουδιά σε φίλους και οικογένεια. Η συνταγή είναι απλή, αλλά το αποτέλεσμα εντυπωσιακό, συνδυάζοντας κλασική γεύση με εορταστική φινέτσα.

Διάβασε επίσης: Dirty Santa: Το cocktail που θα κάνει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σου πιο «άτακτο»

Υλικά:

200 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

100 γρ. ζάχαρη άχνη

1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

30 γρ. κακάο σε σκόνη

50 γρ. ψιλοκομμένη σοκολάτα κουβερτούρα

1/2 κουταλάκι αλάτι

3-4 σταγόνες εκχύλισμα μέντας ή ψιλοκομμένη ζαχαρωμένη μέντα

Εκτέλεση:

Χτύπησε το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια μέχρι να αφρατέψουν. Πρόσθεσε το αλεύρι, το κακάο και το αλάτι και ανακάτεψε απαλά μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιογενής ζύμη. Ενσωμάτωσε τη σοκολάτα και τη μέντα, ζυμώνοντας ελαφρά. Άπλωσε τη ζύμη σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα σε πάχος περίπου 1 εκ. και κόψε σε τετράγωνα ή ορθογώνια κομμάτια. Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 12-15 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθούν οι άκρες και να παραμείνει ελαφρώς μαλακό το κέντρο. Άφησέ τα να κρυώσουν πλήρως πριν τα σερβίρεις.

Διάβασε επίασης: Αυτό το σοκολατένιο δέντρο με ξηρούς καρπούς είναι το ιδανικό δώρο για να πεις «Σε σκέφτομαι»

Δες κι αυτό…