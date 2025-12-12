Σφοδρή επίθεση της SZA στη διοίκηση Donald Trump για τη χρήση της μουσικής της σε spot

Η SZA προστίθεται στη μακρά λίστα καλλιτεχνών που συγκρούονται δημόσια με τη διοίκηση Donald Trump, καταγγέλλοντας τη χρήση της μουσικής της σε βίντεο του Λευκού Οίκου με έντονο αντιμεταναστευτικό περιεχόμενο. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια χαρακτήρισε απάνθρωπη και σοκαριστική την επιλογή της κυβέρνησης να ντύσει οπτικό υλικό συλλήψεων μεταναστών με το τραγούδι της «Big Boy».

Το επίμαχο βίντεο αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα X και παρουσιάζει πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων ICE να προχωρούν σε συλλήψεις ανθρώπων χωρίς νόμιμα έγγραφα, υπό τους ρυθμούς του τραγουδιού που η SZA έγραψε το 2022. Η ανάρτηση συνοδευόταν από λεζάντα που παραφράζει τους στίχους του κομματιού, αναφέροντας ότι είναι η εποχή των συλλήψεων, με κακά νέα για τους παράτυπους εγκληματίες μετανάστες και καλά νέα για την Αμερική.

Η αντίδραση της SZA ήταν άμεση και έντονη. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η καλλιτέχνιδα κατηγόρησε τη διοίκηση Donald Trump ότι χρησιμοποιεί επανειλημμένα την τακτική του φόβου. «Είναι απάνθρωπο και σοκαριστικό, διαβολικό και γελοίο, το αποκορύφωμα της σκληρότητας», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρόκληση έχει ως μοναδικό στόχο την απόσπαση δωρεάν δημοσιότητας μέσω της φήμης των καλλιτεχνών.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου ήρθε σε σαφώς ειρωνικό τόνο. Η εκπρόσωπος Abigail Jackson, σε δήλωσή της προς το Variety, ευχαρίστησε τη SZA «που έστρεψε ακόμη περισσότερη προσοχή στο εξαιρετικό έργο που επιτελούν οι πράκτορες της ICE συλλαμβάνοντας επικίνδυνους παράνομους εγκληματίες αλλοδαπούς μέσα στις αμερικανικές κοινότητες». Η δήλωση αυτή ενίσχυσε περαιτέρω την ένταση, καθώς ερμηνεύτηκε ως περιφρόνηση προς τις αντιδράσεις της καλλιτεχνικής κοινότητας.

Η σύγκρουση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Τις προηγούμενες εβδομάδες, καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift, η Olivia Rodrigo και πιο πρόσφατα η Sabrina Carpenter έχουν καταγγείλει τη χρήση της μουσικής τους σε παρόμοια πολιτικά βίντεο. Η Sabrina Carpenter είχε χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη πρακτική κακόβουλη και αποκρουστική, ζητώντας ρητά να μην συνδέεται η ίδια ή το έργο της με ένα απάνθρωπο πολιτικό πρόγραμμα. Από την πλευρά της, η Olivia Rodrigo είχε εκφράσει την οργή της για τη χρήση της μουσικής της σε περιεχόμενο που, όπως είπε, προωθεί ρατσιστική και μισαλλόδοξη προπαγάνδα.

