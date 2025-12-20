Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας

Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά του υπερπληθυσμού περιεχομένου και των viral στιγμών που δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να σχολιάζουμε. Από την επική επιστροφή της Lady Gaga μέχρι τους KPop Demon Hunters που κατέκλυσαν τις οθόνες μας, η χρονιά ήταν γεμάτη με γεγονότα που έγιναν σημείο αναφοράς για εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη. Η Rachel Zegler ερμήνευσε Evita από ένα μπαλκόνι στο Λονδίνο, η Cardi B έκανε χαμό με το νέο της άλμπουμ και η παγκόσμια υστερία για τον Mamdani έδειξε πόσο γρήγορα ένα θέμα μπορεί να κατακλύσει το διαδίκτυο.

Αλλά το 2025 δεν ήταν μόνο για τα μεγάλα ονόματα ή τις πολιτιστικές στιγμές υψηλού προφίλ. Ήταν μια χρονιά όπου κάθε μικρή στιγμή μπορούσε να γίνει viral, από ένα φιλί σε Jumbotron μέχρι το διαβόητο διαφημιστικό της Sydney Sweeney ή τα φαντασμαγορικά memes που γέννησε το διάστημα με την Katy Perry. Η pop κουλτούρα φέτος απέδειξε πως οι τάσεις αλλάζουν αστραπιαία, αλλά η μαγεία της παραμένει στο πώς καταφέρνει να μας ενώνει, να μας διασκεδάζει και να μας αφήνει να γελάμε ακόμα και με τα πιο απροσδόκητα γεγονότα.

Kiss Me Under the Coldplay Jumbotron

Ίσως να ήταν το τέλειο ραντεβού, αλλά για ένα ζευγάρι η βραδιά μετατράπηκε σε εφιάλτη. Οι δυο τους βρέθηκαν ξαφνικά στην οθόνη του Jumbotron σε συναυλία των Coldplay, κλειδωμένοι σε μια αγκαλιά που σύντομα έγινε αιτία πανικού. Μόλις συνειδητοποίησαν ότι ήταν υπό το βλέμμα του κοινού, έκρυψαν τα πρόσωπά τους και έπεσαν στο έδαφος. Οι διαδικτυακοί ντετέκτιβ ταυτοποίησαν τους εραστές ως συναδέλφους, και αμφότεροι παραιτήθηκαν αργότερα. Ένα ακριβό τίμημα για ένα φιλί υπό το Viva La Vida.

Να μας ζήσουν!

Οι μέρες που οι πιο στιλάτοι φίλοι απέφευγαν τους γάμους φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν. Φέτος, η Charli XCX παντρεύτηκε όχι μία αλλά δύο φορές, ενώ η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση αρραβώνα της Taylor Swift και του Travis Kelce με το αινιγματικό caption «Your English teacher and your gym teacher are getting married» προκάλεσε πανικό στα social media. Η «υστερία γάμων» θα συνεχιστεί προφανώς και το υπόλοιπο της χρονιάς.

Sabrina Carpenter και η διαμάχη με το εξώφυλλο

Όταν η Sabrina Carpenter κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ Man’s Best Friend, η προσοχή δεν στράφηκε στα τραγούδια αλλά στο εξώφυλλο. H Carpenter γονατιστή, και τα μαλλιά της πιασμένα από το χέρι ενός άνδρα άντρα με κοστούμι, προκάλεσε κύματα συζήτησης στο διαδίκτυο. Ήταν καλλιτεχνική σάτιρα ή απλή μισογυνισμός; Η Sabrina Carpenter δεν άργησε να δημοσιεύσει ένα εναλλακτικό εξώφυλλο στο Instagram, αυτό που «εγκρίθηκε από τον Θεό».

Labubu

Μικρά, τριχωτά πλάσματα με μεγάλα μάτια και χαμόγελα γεμάτα δόντια άρχισαν να εμφανίζονται παντού, από το Instagram μέχρι τις τσάντες των φίλων μας, και σύντομα όλοι είχαν από ένα. Τα Labubus έγιναν το απόλυτο viral αντικείμενο του 2025, το τελευταίο boss του καταναλωτισμού. Συνδυασμένα με Dubai Chocolate και matcha, έγιναν η τριάδα της απόλυτης pop culture εμπειρίας.

Ο performative male είχε την τιμητική του

Το «Hot Girl Summer» ανήκει πλέον στο παρελθόν. Τον Αύγουστο, η pop κουλτούρα στράφηκε στον performative male: άντρες με tote bags, φωτογραφικές μηχανές κρεμασμένες στον ώμο, καθισμένοι έξω από καφέ με flat white και βιβλίο που δεν πρόκειται να διαβάσουν ποτέ. Τα social media αναρωτήθηκαν αν κάνουν αυτά τα πράγματα επειδή τους αρέσουν ή για να προσελκύσουν το γυναικείο βλέμμα. Η απάντηση μάλλον ανήκει μόνο στον ίδιο τον performative male, αλλά οι memes έδιναν ήδη τις δικές τους ερμηνείες.

H Sydney Sweeney και το κακόγουστο διαφημιστικό

Όταν η Sydney Sweeney πρωταγωνίστησε σε διαφήμιση της American Eagle δηλώνοντας ότι έχει «great jeans», δεν φανταζόταν το κύμα αντιδράσεων που θα ακολουθούσε. Η φράση ακουγόταν σαν «great genes» και οι επικριτές μίλησαν για ανεπιθύμητες λευκές υπεροπτικές συνδηλώσεις. Οι πιέσεις για συγγνώμη εντάθηκαν, αλλά μια κακοδιατυπωμένη συνέντευξη σε podcast χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο την κατάσταση για την ηθοποιό.

Ένα μικρό βήμα για την Katy Perry, ένα τεράστιο για τα memes

Τον Απρίλιο, η Blue Origin του Jeff Bezos εκτόξευσε στο διάστημα πλήρωμα μόνο γυναικών, με παρόντες τη Lauren Sanchez και την Gayle King. Αλλά η Katy Perry έκλεψε την παράσταση. Είτε τραγουδούσε το «What a Wonderful World», είτε θαύμαζε ένα αιωρούμενο λουλούδι αγνοώντας τη θέα της Γης, είτε φιλώντας το έδαφος κατά την επιστροφή, κάθε στιγμή έγινε meme μέσα σε μόλις έντεκα λεπτά ταξιδιού.

«Nothing beats a Jet2 holiday» και οι χειρότερες διακοπές μας

Η Jess Glynne και το «Hold My Hand» έγιναν η απρόσμενη επιτυχία του καλοκαιριού, όχι ως νέο τραγούδι αλλά ως soundtrack της διαφήμισης «Nothing Beats a Jet2 Holiday». Για εβδομάδες, TikTok και Instagram Reels γέμισαν με βίντεο από καταστροφές ξενοδοχείων, εκρήξεις τουαλετών και άλλα απίθανα σκηνικά, όλα συνοδευόμενα από την ανάλαφρη μελωδία του jingle. Το αποτέλεσμα; Ίσως οι χειρότερες διακοπές της ζωής μας, αλλά με οικονομία £50 ανά άτομο για οικογένειες τεσσάρων.

Το «Life of a showgirl» ως τρόπος ζωής

Το νέο άλμπουμ της Taylor Swift, Life of a Showgirl, αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες pop στιγμές του 2025. Συνδυάζοντας έντονα θεατρικά στοιχεία, ηλεκτρονικές παραγωγές και προσωπικές, αφηγηματικές στιχουργίες, η Swift αποτυπώνει τη ζωή μιας σταρ υπό τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και τις κρυφές πλευρές της ψυχής της. Κάθε τραγούδι είναι σχεδόν σαν μια μικρή παράσταση, με σκηνές που θα μπορούσαν να ζωντανέψουν στο Broadway, ενώ οι θαυμαστές μοιράζονται συνεχώς viral fan edits, dance challenges και memes γύρω από το άλμπουμ. Το Life of a Showgirl δεν είναι απλώς μια συλλογή τραγουδιών, αλλά μια pop κουλτούρα σε πλήρη εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας ότι η Taylor Swift παραμένει η κυρίαρχη δύναμη που καθορίζει τις τάσεις και την αισθητική του 2025.

