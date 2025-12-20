Το YouTube «κατεβάζει» κανάλια με ΑΙ κινηματογραφικά trailer

Το YouTube προχώρησε στο οριστικό κλείσιμο δύο ιδιαίτερα δημοφιλών καναλιών που χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία ψεύτικων κινηματογραφικών trailer, τα οποία είχαν συγκεντρώσει εκατομμύρια θεάσεις παγκοσμίως. Πρόκειται για τα κανάλια Screen Culture και KH Studio, τα οποία είχαν συνολικά σε περισσότερους από 2.000.000 συνδρομητές και ξεπερνούσαν το 1.000.000.000 προβολές. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από διαπίστωση ότι τα συγκεκριμένα κανάλια παραβίαζαν τις πολιτικές της πλατφόρμας σχετικά με το παραπλανητικό περιεχόμενο και τα ψευδή μεταδεδομένα. Οι σελίδες των καναλιών αντικαταστάθηκαν με μήνυμα που ενημερώνει ότι το περιεχόμενο δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Το Screen Culture εδρεύει στην Ινδία, ενώ το KH Studio στη Γεωργία, και αμφότερα κλήθηκαν να σχολιάσουν την απόφαση χωρίς να υπάρξει άμεση ανταπόκριση.

Νωρίτερα μέσα στο 2025 το YouTube είχε ήδη αναστείλει τη δυνατότητα προβολής διαφημίσεων στα συγκεκριμένα κανάλια. Τα κανάλια επανήλθαν προσωρινά όταν άρχισαν να προσθέτουν στους τίτλους των βίντεο χαρακτηρισμούς όπως fan trailer και concept trailer, ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι επισημάνσεις αυτές αφαιρέθηκαν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα δημιουργών. Σύμφωνα με το YouTube, η επιστροφή στην προηγούμενη πρακτική κρίθηκε ως σαφής παραβίαση των κανονισμών, γεγονός που οδήγησε στον τερματισμό της λειτουργίας των καναλιών.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το Screen Culture συνδύαζε αυθεντικό υλικό από επίσημα trailer με εικόνες που παρήγαγε τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας ψευδείς εκδοχές trailer. Μέχρι τον Μάρτιο είχαν δημιουργηθεί 23 διαφορετικά trailer για την ταινία «The Fantastic Four First Steps», ορισμένα από τα οποία ξεπέρασαν σε κατάταξη το επίσημο trailer στα αποτελέσματα αναζήτησης. Ανάλογες πρακτικές εφαρμόστηκαν και σε τίτλους όπως η νέα σειρά «Harry Potter» του HBO και η σειρά «Wednesday» του Netflix. Παράλληλα, η έρευνα έφερε στο φως ότι μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο, μεταξύ των οποίων οι Warner Bros Discovery και Sony, είχαν ζητήσει ιδιωτικά από το YouTube τα διαφημιστικά έσοδα των συγκεκριμένων βίντεο να αποδίδονται σε αυτά, χωρίς να υπάρξει επίσημο σχόλιο.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η παρουσία υλικού που σχετιζόταν με ιδιοκτησίες της Disney. Πρόσφατα η εταιρεία απέστειλε εξώδικη επιστολή προς την Google, υποστηρίζοντας ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και οι σχετικές υπηρεσίες παραβιάζουν σε μαζική κλίμακα τα πνευματικά της δικαιώματα. Η υπόθεση των Screen Culture και KH Studio αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι ψηφιακές πλατφόρμες να διαχειριστούν υπεύθυνα το περιεχόμενο που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τα όρια ανάμεσα στη δημιουργικότητα, τη σάτιρα και την παραπλάνηση του κοινού.

