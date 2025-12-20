MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Social Trends 20.12.2025

Το YouTube «κατεβάζει» κανάλια με ΑΙ κινηματογραφικά trailer

Η πλατφόρμα τερμάτισε τη λειτουργία καναλιών με ψεύτικα κινηματογραφικά trailer που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το YouTube προχώρησε στο οριστικό κλείσιμο δύο ιδιαίτερα δημοφιλών καναλιών που χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία ψεύτικων κινηματογραφικών trailer, τα οποία είχαν συγκεντρώσει εκατομμύρια θεάσεις παγκοσμίως. Πρόκειται για τα κανάλια Screen Culture και KH Studio, τα οποία είχαν συνολικά σε περισσότερους από 2.000.000 συνδρομητές και ξεπερνούσαν το 1.000.000.000 προβολές. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από διαπίστωση ότι τα συγκεκριμένα κανάλια παραβίαζαν τις πολιτικές της πλατφόρμας σχετικά με το παραπλανητικό περιεχόμενο και τα ψευδή μεταδεδομένα. Οι σελίδες των καναλιών αντικαταστάθηκαν με μήνυμα που ενημερώνει ότι το περιεχόμενο δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Το Screen Culture εδρεύει στην Ινδία, ενώ το KH Studio στη Γεωργία, και αμφότερα κλήθηκαν να σχολιάσουν την απόφαση χωρίς να υπάρξει άμεση ανταπόκριση.

Διάβασε επίσης: Η Rihanna και οι Queen καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ στο YouTube

Νωρίτερα μέσα στο 2025 το YouTube είχε ήδη αναστείλει τη δυνατότητα προβολής διαφημίσεων στα συγκεκριμένα κανάλια. Τα κανάλια επανήλθαν προσωρινά όταν άρχισαν να προσθέτουν στους τίτλους των βίντεο χαρακτηρισμούς όπως fan trailer και concept trailer, ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι επισημάνσεις αυτές αφαιρέθηκαν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα δημιουργών. Σύμφωνα με το YouTube, η επιστροφή στην προηγούμενη πρακτική κρίθηκε ως σαφής παραβίαση των κανονισμών, γεγονός που οδήγησε στον τερματισμό της λειτουργίας των καναλιών.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το Screen Culture συνδύαζε αυθεντικό υλικό από επίσημα trailer με εικόνες που παρήγαγε τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας ψευδείς εκδοχές trailer. Μέχρι τον Μάρτιο είχαν δημιουργηθεί 23 διαφορετικά trailer για την ταινία «The Fantastic Four First Steps», ορισμένα από τα οποία ξεπέρασαν σε κατάταξη το επίσημο trailer στα αποτελέσματα αναζήτησης. Ανάλογες πρακτικές εφαρμόστηκαν και σε τίτλους όπως η νέα σειρά «Harry Potter» του HBO και η σειρά «Wednesday» του Netflix. Παράλληλα, η έρευνα έφερε στο φως ότι μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο, μεταξύ των οποίων οι Warner Bros Discovery και Sony, είχαν ζητήσει ιδιωτικά από το YouTube τα διαφημιστικά έσοδα των συγκεκριμένων βίντεο να αποδίδονται σε αυτά, χωρίς να υπάρξει επίσημο σχόλιο.

www.freepik.com

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η παρουσία υλικού που σχετιζόταν με ιδιοκτησίες της Disney. Πρόσφατα η εταιρεία απέστειλε εξώδικη επιστολή προς την Google, υποστηρίζοντας ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και οι σχετικές υπηρεσίες παραβιάζουν σε μαζική κλίμακα τα πνευματικά της δικαιώματα. Η υπόθεση των Screen Culture και KH Studio αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι ψηφιακές πλατφόρμες να διαχειριστούν υπεύθυνα το περιεχόμενο που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τα όρια ανάμεσα στη δημιουργικότητα, τη σάτιρα και την παραπλάνηση του κοινού.

Διάβασε επίσης: Τα Όσκαρ περνούν στην ψηφιακή εποχή – Το YouTube αναλαμβάνει τη μετάδοση από το 2029

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
fake video YOUTUBE Τεχνητή Νοημοσύνη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Καφέ μολύβι: Το all in one προϊόν που χρειάζεσαι στο νεσεσέρ των διακοπών σου

Καφέ μολύβι: Το all in one προϊόν που χρειάζεσαι στο νεσεσέρ των διακοπών σου

20.12.2025
Επόμενο
Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας

Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας

20.12.2025

Δες επίσης

Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας
Social & Tech

Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας

20.12.2025
Από emails μέχρι coding: Τι ζητούν περισσότερο οι χρήστες από το ChatGPT
Social & Tech

Από emails μέχρι coding: Τι ζητούν περισσότερο οι χρήστες από το ChatGPT

20.12.2025
Ο τελικός του GNTM 2025 όπως τον είδε το X: Μemes, σχόλια και viral στιγμές
Social & Tech

Ο τελικός του GNTM 2025 όπως τον είδε το X: Μemes, σχόλια και viral στιγμές

19.12.2025
Ο Alex Warren και η Paris Hilton βραβεύτηκαν στα πρώτα TikTok Awards
Social & Tech

Ο Alex Warren και η Paris Hilton βραβεύτηκαν στα πρώτα TikTok Awards

19.12.2025
Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μοιράζονται τις πιο αστείες στιγμές τους on air
Mad Radio News

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μοιράζονται τις πιο αστείες στιγμές τους on air

19.12.2025
H Κατερίνα χτυπά κόκκινο στα social media και «μπλοκάρει» τον αλγόριθμο
Social & Tech

H Κατερίνα χτυπά κόκκινο στα social media και «μπλοκάρει» τον αλγόριθμο

17.12.2025
Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;
Social & Tech

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

17.12.2025
Έρχονται τα Βραβεία του TikTok με την Ciara να δίνει τον ρυθμό
Social & Tech

Έρχονται τα Βραβεία του TikTok με την Ciara να δίνει τον ρυθμό

17.12.2025
Ube: Το μωβ λαχανικό που λατρεύουν οι ζαχαροπλάστες του TikTok
Food

Ube: Το μωβ λαχανικό που λατρεύουν οι ζαχαροπλάστες του TikTok

16.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις