Mailo’s The Pasta Project: Η τέλεια φρέσκια μακαρονάδα έγινε το πιο hot Street Food της πόλης!

Αν υπάρχει ένα πράγμα που μπορεί να μας ενώσει όλους, αυτό είναι μια λαχταριστή μακαρονάδα. Τι γίνεται όμως όταν η μακαρονάδα συναντά την street κουλτούρα της πόλης; Τα Mailo’s πήρε το αγαπημένο μας φαγητό, το έβαλε στο εμβληματικό κόκκινο cup και δημιούργησε έναν «παράδεισο» για κάθε pasta lover εκεί έξω!

Φρέσκα ζυμαρικά; Yes, please!

Στα Mailo’s η ποιότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Ξέχνα τα έτοιμα πακέτα. Εδώ η μαγεία συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου! Η Fresh Pasta Machine δουλεύει ασταμάτητα, παρασκευάζοντας καθημερινά φρέσκα ζυμαρικά από σιμιγδάλι και νερό. Η μυρωδιά αυτών των ζυμαρικών είναι το καλύτερο soundtrack για τη βόλτα σου!

Γίνε εσύ ο Chef!

Η εμπειρία στα Mailo’s είναι διαδραστική. Δεν διαλέγεις απλά ένα πιάτο, αλλά το δημιουργείς!

Διάλεξε το σχήμα: Rigatoni, Campanelle ή Casarecce; Διάλεξε τη signature σάλτσα: Εδώ οι επιλογές θα σε φέρουν σε γλυκό δίλημμα. Απογείωσέ το με extras: Πρόσθεσε τη δική σου πινελιά και φτιάξε τη μακαρονάδα των ονείρων σου.

Οι Must-Have προτάσεις που κάνουν θραύση

Αν δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις, σου έχουμε τα απόλυτα best-sellers που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις:

Truffle Mushrooms: Για τους λάτρεις της πολυτέλειας, με άγρια μανιτάρια, κρέμα παρμεζάνας και λάδι λευκής τρούφας. Beef Ragu: Το απόλυτο comfort food. Σιγομαγειρεμένο μοσχαράκι σε σάλτσα φρέσκιας ντομάτας με μυρωδικά. Parmesan Chicken: Κοτόπουλο, κρέμα παρμεζάνας και εστραγκόν… ένας συνδυασμός που δεν χάνει ποτέ! Παστίτσιο (The Modern Way): Η μοντέρνα εκδοχή του κλασικού αγαπημένου. Σιγομαγειρεμένος μοσχαρίσιος κιμάς με κρεμώδη μπεσαμέλ τυριών, αλλά σε cup! Chicken Tikka Masala: Η ethnic πλευρά του Mailo’s με ζουμερό κοτόπουλο, βελούδινη σάλτσα γιαουρτιού και μείγμα μπαχαρικών

Christmas Mood On

Φέτος τα Χριστούγεννα, τα Mailo’s φοράει τα γιορτινά του και το εικονικό Cup μεταμορφώνεται σε ένα υπέροχο τυλιγμένο δώρο! Γιατί οι γιορτές δεν είναι μόνο τα φώτα και τα στολίδια, αλλά οι στιγμές που μοιραζόμαστε, το καλό φαγητό και η χαρά του να προσφέρεις σε όσους αγαπάς.

Διαγωνισμός Scratch & Win: Φάε, Ξύσε, Κέρδισε!

Η γιορτινή σου απόλαυση μπορεί να σου φέρει τα πιο hot δώρα! Η διαδικασία είναι απλή:

-Παράγγειλε το Coca-Cola Xmas Meal (τη νέα Xmas Pulled Pork ή οποιαδήποτε μακαρονάδα/σαλάτα μαζί με μια παγωμένη Coca-Cola).

-Βρες το τυχερό κουπόνι scratch & win.

-Διεκδίκησε δώρα τεχνολογίας, δωροεπιταγές και 1000 Mailo’s μακαρονάδες!

Διαθέσιμο για Takeaway & Delivery σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Παντού και πάντα μαζί σου!

Με περισσότερα από 40 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, τα Mailo’s είναι η απάντηση στην πείνα σου, όπου κι αν βρίσκεσαι. Στο γραφείο, στον καναπέ με Netflix, ή στη βόλτα στο κέντρο με το κόκκινο cup στο χέρι, η απόλαυση είναι εγγυημένη. Είναι τόσο χορταστικές οι μερίδες που πραγματικά… δεν θες τίποτα άλλο!

Made with love and pasta!

Μην ξεχάσεις να ακολουθήσεις τα Mailo’s στο Instagram & TikTok (@mailospasta) για να βλέπεις όλα τα νέα drops και τα πιο foodporn videos!

Tags: @mailospasta Hashtags: #MailosThePastaProject #MailosPasta #FreshPasta #MadGr #StreetFoodGreece