Καφέ μολύβι: Το all in one προϊόν που χρειάζεσαι στο νεσεσέρ των διακοπών σου

Το καφέ μολύβι είναι το πιο πολυχρηστικό προϊόν μακιγιάζ που έχεις ήδη στο νεσεσέρ σου και μπορεί να αναβαθμίσει μάτια, χείλη και φρύδια χαρίζοντας φυσικό και επαγγελματικό αποτέλεσμα

Αν υπάρχει ένα προϊόν μακιγιάζ που συνήθως υποτιμούμε, αυτό είναι το καφέ μολύβι. Σχεδόν όλες το έχουμε στο νεσεσέρ μας, αλλά συνήθως το χρησιμοποιούμε με έναν μόνο τρόπο, είτε για τα μάτια είτε για τα φρύδια είτε για τα χείλη. Η αγορά της ομορφιάς έχει πλέον πλημμυρίσει με προϊόντα ειδικά για φακίδες, beauty marks και liner για κάθε μικρή λεπτομέρεια, όμως η αλήθεια είναι απλή. Δεν χρειάζεστε όλα αυτά για να πετύχετε επαγγελματικό αποτέλεσμα.

Το μυστικό βρίσκεται στην πολυχρηστικότητα του καφέ μολυβιού. Ένα μαλακό, ζεστό καφέ μολύβι μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σου, καλύπτοντας πολύ περισσότερες ανάγκες απ’ όσες θα φανταζόσασταν. Από τα μάτια μέχρι τις φακίδες και ακόμη και για contouring, είναι το προϊόν που αξίζει πραγματικά να μάθετε να αξιοποιείτε στο έπακρο.

Ως μολύβι ματιών

Κλασικό και πάντα αποτελεσματικό, μια γραμμή στο εσωτερικό του ματιού ή ένα απαλά σβησμένο liner μπορεί να αναδείξει το βλέμμα σου χωρίς υπερβολές.

Στα χείλη, ως lip-liner

Δώσε σχήμα, κάνε overlining ή γέμισε το εσωτερικό των χειλιών σου για ένα φυσικό εφέ κραγιόν με ένα μόνο προϊόν.

Για δημιουργία φακίδων

Ένα καφέ μολύβι αντικαθιστά εύκολα τα freckle pens, προσφέροντας φυσικό αποτέλεσμα που μπορείς να σβήσεις και να διορθώσεις όπως θες.

Ως μολύβι φρυδιών

Γέμισε τα κενά και δώσε σχήμα στα φρύδια σου, αρκεί η απόχρωση να ταιριάζει με τη φυσική σου.

Ως προϊόν contouring

Τόνισε τα ζυγωματικά ή δημιούργησε λεπτότερο σχήμα στη μύτη με ακριβείς γραμμές που μετά σβήνονται απαλά για φυσικό αποτέλεσμα.

