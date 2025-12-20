MadWalk 2025 Mega
Από emails μέχρι coding: Τι ζητούν περισσότερο οι χρήστες από το ChatGPT

Γιατί το AI έχει γίνει ο πιο χρήσιμος ψηφιακός συνεργάτης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν έχεις κολλήσει μπροστά σε μια άδεια οθόνη, αν δεν ξέρεις πώς να ξεκινήσεις ένα επαγγελματικό email ή αν ψάχνεις τη σωστή διατύπωση για μια παρουσίαση, τότε καταλαβαίνεις απόλυτα γιατί το ChatGPT έχει γίνει καθημερινό εργαλείο για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Όταν ρωτήθηκε το ίδιο το ChatGPT τι του ζητούν πιο συχνά οι χρήστες, η απάντηση δείχνει ξεκάθαρα πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει δυναμικά στη δουλειά, την εκπαίδευση και την καθημερινή μας οργάνωση. Από το γράψιμο μέχρι την ανάλυση δεδομένων, οι χρήσεις του είναι πλέον σχεδόν αμέτρητες.

Ακολουθούν τα 10 πιο συνηθισμένα πράγματα που ζητούν οι χρήστες από το ChatGPT.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

1. Γράψιμο και βελτίωση κειμένων

Άρθρα, posts για social media, emails, δελτία Τύπου, newsletters. Πολλοί χρήστες στέλνουν πρόχειρα κείμενα και ζητούν πιο καθαρή, πιο φυσική ή πιο πειστική διατύπωση.

2. Ιδέες και brainstorming

Τίτλοι, σλόγκαν, ονόματα brands ή απλές ιδέες. Το ChatGPT λειτουργεί σαν «δεύτερο μυαλό» που βοηθά να ξεμπλοκάρεις δημιουργικά.

3. Περιλήψεις μεγάλων κειμένων

Μακροσκελή άρθρα, reports ή πρακτικά συναντήσεων συμπυκνώνονται σε λίγες γραμμές, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.

www.freepik.com

4. Απλές εξηγήσεις για δύσκολα θέματα

Οικονομία, τεχνολογία, επιστήμη, νομικά ζητήματα. Οι χρήστες ζητούν να μεταφράσει σύνθετες έννοιες σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

5. Templates και οργάνωση

Πρότυπα emails, ημερολόγια, πλάνα εργασίας, επαγγελματικές προτάσεις. Ένα εργαλείο που βάζει τάξη στο χάος της καθημερινότητας.

6. Ανάλυση δεδομένων και αναφορών

Ερμηνεία στατιστικών, πινάκων ή reports, αλλά και βοήθεια στη δημιουργία παρουσιάσεων με σαφή συμπεράσματα.

www.freepik.com

7. Επαγγελματικά έγγραφα

Βιογραφικά, συνοδευτικές επιστολές, περιγραφές θέσεων εργασίας ή προτάσεις συνεργασίας γίνονται πιο επαγγελματικά και στοχευμένα.

8. Έρευνα και ερωτήσεις γνώσης

Από ιστορικά γεγονότα μέχρι συγκρίσεις προϊόντων ή τεχνολογικά θέματα, πολλοί το χρησιμοποιούν σαν εργαλείο άμεσης πληροφόρησης.

9. Βελτίωση ύφους και σαφήνειας

Διόρθωση, απλοποίηση ή αλλαγή τόνου ενός κειμένου ώστε να γίνει πιο φιλικό, πιο αυστηρό ή πιο κατανοητό.

www.freepik.com

10. Coding και τεχνική υποστήριξη

Βοήθεια σε γλώσσες προγραμματισμού, debugging και κατανόηση κώδικα, με απλές εξηγήσεις χωρίς τεχνικούς λαβύρινθους.

Το συμπέρασμα; Το ChatGPT δεν είναι απλώς ένα εργαλείο. Για πολλούς έχει γίνει ο καθημερινός συνεργάτης που βοηθά να δουλεύουν πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και με λιγότερο άγχος.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

