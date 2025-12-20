MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 20.12.2025

Ξέχνα το λεοπάρ! Το Bambi print είναι το νέο μοτίβο που αξίζει την πρωταγωνιστική θέση στη ντουλάπα σου

bambi_print
Το deer print επιστρέφει δυναμικά ως η πιο κομψή εκδοχή του animal trend, προσφέροντας έναν σύγχρονο, εκλεπτυσμένο τρόπο να ανανεώσεις τις χειμερινές εμφανίσεις σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν είσαι παρατηρείς προσεκτικά τις τάσεις, είτε μέσα από το Instagram είτε απλώς κοιτώντας γύρω, τότε σίγουρα θα έχεις ήδη προσέξει την πιο ήσυχη αλλά εξαιρετικά κομψή άφιξη της νέας animal print εμμονής, το deer print. Για λίγο, το αστικό τοπίο και τα social feeds έμοιαζαν να βάφονται σε απαλούς καφέ και μπεζ τόνους με διακριτικές στικτές λεπτομέρειες, θυμίζοντας περισσότερο χειμωνιάτικο δάσος παρά κραυγαλέο trend. Και κάπως έτσι, το μοτίβο του ελαφιού πέρασε από ένα σύντομο viral moment σε μια πλήρως εδραιωμένη τάση για τη σεζόν.

Η μόδα, βέβαια, έχει αποδείξει εδώ και καιρό πως λατρεύει τα animal prints. Το leopard λειτουργεί πια σχεδόν σαν ουδέτερο, τα cow μοτίβα είχαν την τιμητική τους το καλοκαίρι, ενώ οι τίγρεις και οι ζέβρες επανέρχονται διαρκώς. Αυτό που κάνει όμως το deer print να ξεχωρίζει είναι η απαλότητά του. Οι μικρές, φυσικές κηλίδες του θυμίζουν γούνα ελαφιού και δίνουν ένα αποτέλεσμα πολύ πιο φίνο, πιο «φορέσιμο» και σαφώς πιο εκλεπτυσμένο. Δεν προκαλεί, γοητεύει.

bambi_print
https://www.instagram.com/aisha.basss/?hl=el

Διάβασε επίσης: O μπερές είναι το fashion trend που θα σε κάνει να ξεχάσεις το πλεκτό σκουφάκι

Παρότι το συγκεκριμένο μοτίβο δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στις πασαρέλες, φέτος επιστρέφει ανανεωμένο, μακριά από kitschy ή υπερβολικά κυριολεκτικές αναφορές. Η σύγχρονη εκδοχή του είναι πιο ώριμη, πιο chic και απόλυτα εναρμονισμένη με τη διάθεση της σεζόν. Faux fur πανωφόρια, μίντι φούστες, φορέματα με ρευστή κίνηση αλλά και αξεσουάρ υιοθετούν το print με τρόπο σχεδόν διακριτικό, δημιουργώντας αυτό που ήδη πολλοί αποκαλούν ένα «Bambi-core» χειμώνα.

Σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση της τάσης παίζει και η ευελιξία της. Το deer print λειτουργεί σαν μια χειμωνιάτικη εκδοχή των πουά, καθώς προσθέτει ενδιαφέρον χωρίς να δεσπόζει. Μπορείς εύκολα να αναβαθμίσεις το καθημερινό σου ντύσιμο συνδυάζοντάς το με ένα απλό τζιν ή να αντικαταστήσεις το κλασικό μαύρο φόρεμα της βραδινής εξόδου με ένα κομμάτι που φέρει το συγκεκριμένο μοτίβο. Το αποτέλεσμα παραμένει κομψό, αλλά σίγουρα πιο σύγχρονο και παιχνιδιάρικο.

deer_print
https://www.instagram.com/sofiagrainge/?hl=el

Αν το στιλ σου κινείται σε πιο μίνιμαλ γραμμές, δεν χρειάζεται να δεσμευτείς σε ένα statement ρούχο. Το deer print εμφανίζεται δυναμικά και σε τσάντες ή παπούτσια, προσφέροντας έναν ασφαλή και διακριτικό τρόπο να πειραματιστείς με την τάση. Μια τέτοια λεπτομέρεια αρκεί για να δώσει χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό σύνολο.

Το συμπέρασμα; Το deer print είναι η πιο κομψή απάντηση της μόδας στα animal prints. Πιο απαλό από το leopard, πιο εκλεπτυσμένο από τις έντονες ρίγες και ιδανικό για τον χειμώνα, έρχεται να αποδείξει πως οι τάσεις δεν χρειάζεται να φωνάζουν για να ξεχωρίσουν.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 4 χρώματα που θα αναβαθμίσουν τα παπούτσια σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Matthew McConaughey και Zoe Saldaña: Μαζί σε ρομαντική ταινία Netflix

Matthew McConaughey και Zoe Saldaña: Μαζί σε ρομαντική ταινία Netflix

20.12.2025
Επόμενο
Από emails μέχρι coding: Τι ζητούν περισσότερο οι χρήστες από το ChatGPT

Από emails μέχρι coding: Τι ζητούν περισσότερο οι χρήστες από το ChatGPT

20.12.2025

Δες επίσης

Καφέ μολύβι: Το all in one προϊόν που χρειάζεσαι στο νεσεσέρ των διακοπών σου
Beauty

Καφέ μολύβι: Το all in one προϊόν που χρειάζεσαι στο νεσεσέρ των διακοπών σου

20.12.2025
Δεν είναι οι καυγάδες: Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημάδι πριν τον χωρισμό
Life

Δεν είναι οι καυγάδες: Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημάδι πριν τον χωρισμό

19.12.2025
Γιορτινό τραπέζι χωρίς λάθη: Τι να αποφύγεις στη διακόσμηση
Life

Γιορτινό τραπέζι χωρίς λάθη: Τι να αποφύγεις στη διακόσμηση

19.12.2025
Αυτή είναι η άγνωστη ελληνική λέξη για το σάντουιτς
Food

Αυτή είναι η άγνωστη ελληνική λέξη για το σάντουιτς

19.12.2025
Το «Fart Walk» είναι το νέο trend στο περπάτημα που θα αλλάξει την πέψη σου
Fitness

Το «Fart Walk» είναι το νέο trend στο περπάτημα που θα αλλάξει την πέψη σου

19.12.2025
Ζώδια: 5 πράγματα που ισχύουν για όλους τους Παρθένους αλλά αρνούνται να τα παραδεχτούν
Life

Ζώδια: 5 πράγματα που ισχύουν για όλους τους Παρθένους αλλά αρνούνται να τα παραδεχτούν

19.12.2025
Μήλο ή πορτοκάλι: Ποιο φρούτο είναι ο συμμαχός σου απένατι στον χειμώνα
Life

Μήλο ή πορτοκάλι: Ποιο φρούτο είναι ο συμμαχός σου απένατι στον χειμώνα

19.12.2025
Οpera gloves: To αξεσουάρ που θα φέρει τον αέρα του παλιού Hollywood στα γιορτινά σου looks
Fashion

Οpera gloves: To αξεσουάρ που θα φέρει τον αέρα του παλιού Hollywood στα γιορτινά σου looks

19.12.2025
Pixie cut: Η Τόνια Σωτηροπούλου δείχνει πώς το κοντό μήκος μπορεί να γίνει statement
Beauty

Pixie cut: Η Τόνια Σωτηροπούλου δείχνει πώς το κοντό μήκος μπορεί να γίνει statement

19.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις