Fashion 13.12.2025

Αυτά είναι τα 4 χρώματα που θα αναβαθμίσουν τα παπούτσια σου

total_grey_outfit
Από το κλασικό μαύρο και το ζεστό σοκολατί μέχρι το βουργουνδί, αυτά χρώματα θα κάνουν τα πόδια σου πρωταγωνιστές του χειμώνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας του 2025 φέρνει φρέσκια ενέργεια στα παπούτσια μας, συνδυάζοντας cozy vibes και κομψότητα που μένει ανεξίτηλη. Από τα ψηλά μποτάκια μέχρι τα sneakers, η φετινή σεζόν δεν αφορά μόνο σιλουέτες, αλλά και αποχρώσεις που μεταμορφώνουν κάθε εμφάνιση. Τα σωστά χρώματα στα παπούτσια μπορούν να ανανεώσουν ακόμα και τα πιο κλασικά outfit, προσθέτοντας χαρακτήρα, ζεστασιά ή το απαραίτητο pop χρώμα για να ξεχωρίσεις.

Η αλλαγή δεν είναι μόνο αισθητική, αλλά και αισθητή στο στιλ. Η επιλογή ανάμεσα σε παλιά αγαπημένα και φρέσκιες τάσεις κάνει τη διαφορά στο καθημερινό winter dressing. Αυτή τη σεζόν, τα must-have χρώματα στα παπούτσια ισορροπούν ανάμεσα σε κλασικά, κομψά και παιχνιδιάρικα, προσφέροντας επιλογές που παντρεύουν πρακτικότητα και fashion statement με τον πιο φυσικό τρόπο.

burgundy_outfit
https://www.instagram.com/chlce/

Διάβασε επίσης: Millennial Pink: Η παστέλ απόχρωση που ξαναγράφει τον κανόνα της θηλυκότητας

Σοκολατί

Το σοκολατί επιστρέφει δυναμικά και γίνεται η απόλυτη επιλογή για το χειμερινό ντύσιμο. Από ένα total brown outfit μέχρι συνδυασμούς με γκρι, μαύρο ή μπλε τζιν, προσθέτουν βάθος και κομψότητα σε κάθε look, κάνοντας τα κλασικά κομμάτια να δείχνουν φρέσκα και ανανεωμένα.

sokolati_papoutsia
https://www.instagram.com/annabelrosendahl/

Κόκκινο

Τα κόκκινα sneakers ή τα ψηλά τακούνια φέρνουν αμέσως μια δόση παιχνιδιού και ενέργειας σε κάθε σύνολο. Προσθέτει ένταση και στιλ χωρίς να υπερβάλλει, από casual jeans και sweatpants μέχρι chic office looks, δημιουργώντας ακαταμάχητο contrast και χαρίζοντας statement χαρακτήρα.

kokkina_papoutsia
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Μαύρο

Το μαύρο παραμένει σταθερή αξία για τον χειμώνα, ειδικά σε δερμάτινες υφές όπως loafers, μποτάκια ή κλασικά pumps. Ανεξαρτήτως τάσεων, τα μαύρα παπούτσια συνδυάζονται με κάθε outfit, χαρίζοντας αμέσως κομψότητα και στιβαρότητα, ενώ αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν το διαχρονικό στιλ.

maura_papoutsia
https://www.instagram.com/iliridakrasniqi/

Βουργουνδί

Το βαθύ, κρασινοκόκκινο είναι το χρώμα που αποπνέει πολυτέλεια και χειμερινή ζεστασιά. Από glossy μπότες μέχρι croc-embossed pumps, τα burgundy παπούτσια δίνουν χαρακτήρα και κομψότητα σε κάθε εμφάνιση, ενώ προσθέτουν διακριτικό glamour σε casual και formal outfits.

burgundy_shoes
https://www.instagram.com/maky_za/

Διάβασε επίσης: Cloud Dreamer: Έτσι θα φορέσεις το χρώμα που ξεχώρισε η Pantone για το 2026

