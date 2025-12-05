MadWalk 2025 Mega
Cloud Dreamer: Έτσι θα φορέσεις το χρώμα που ξεχώρισε η Pantone για το 2026

Το Cloud Dancer, το χρώμα της χρονιάς 2026 από την Pantone, φέρνει ηρεμία και κομψότητα στη γκαρνταρόμπα σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Για το 2026 η Pantone παρουσιάζει το Cloud Dancer (PANTONE 11‑4201), ένα λευκό που μοιάζει περισσότερο με διάθεση παρά με χρώμα. Αέρινο, μαλακό και εκλεπτυσμένο, φέρνει την ηρεμία που όλοι αναζητούμε σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο και γρήγορους ρυθμούς. Πρόκειται για ένα χρώμα που μπορεί να κυριαρχήσει στη μόδα, την ομορφιά και το interior design και εναρμονίζεται με την ήρεμη πολυτέλεια.

Η Pantone το περιγράφει ως «ένα αέρινο λευκό που συμβολίζει την ηρεμία σε μια κοινωνία που ξαναανακαλύπτει την αξία της ήρεμης στοχαστικής στιγμής». Στην πράξη, πρόκειται για μια λευκή απόχρωση με ζεστούς και ψυχρούς υποτόνους, που θυμίζει ομίχλη ή μεταξένιο σύννεφο. Δεν είναι απλώς λευκό, είναι η πρόσκληση να κάνουμε ένα pause, να αναπνεύσουμε και να επαναφέρουμε την ισορροπία στην καθημερινότητά μας.

Διάβασε επίσης: Millennial Pink: Η παστέλ απόχρωση που ξαναγράφει τον κανόνα της θηλυκότητας

Στη μόδα, το Cloud Dancer προσφέρεται για μονοχρωμία και minimal κομψότητα. Ένα maxi φόρεμα από λινό ή βαμβάκι σε αυτή την απόχρωση συνδυασμένο με ένα ελαφρύ παλτό και nude αξεσουάρ δημιουργεί μια σιλουέτα ανοιχτή και εκλεπτυσμένη. Για πιο βραδινές εμφανίσεις, ένα σατέν ή μεταξωτό τοπ σε συνδυασμό με wide-leg παντελόνι αναδεικνύει τη λεπτότητα του λευκού, ενώ minimal κοσμήματα και μαλακό μακιγιάζ ολοκληρώνουν ένα dreamy look.

Στο street style, oversized λευκό πουκάμισο με loose jeans ή λευκό παντελόνι και chunky sneakers δίνουν μια effortless αίσθηση, ενώ τα layers σε light knitwear και λινό παλτό με γήινες αποχρώσεις προσθέτουν βάθος και κομψότητα. Για επαγγελματικές εμφανίσεις που μεταβαίνουν εύκολα στο βράδυ, crop σακάκι με παντελόνι και minimal αξεσουάρ δημιουργούν ένα μοντέρνο και κομψό outfit που ξεχωρίζει.

Το ύφασμα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη του Cloud Dancer. Λινό, μετάξι και βελούδο αντανακλούν το φως και δίνουν βάθος στη λευκή απόχρωση, ενώ οι αποχρώσεις του ροζ, του σιελ, του μπεζ και του γκρι δημιουργούν ένα γαλήνιο αποτέλεσμα. Αντίθετα, σκούρες αποχρώσεις όπως το μαύρο, το navy ή το βαθύ καφέ τονίζουν τη γραμμή και προσθέτουν ένταση στο styling.

Η επιλογή του Cloud Dancer δεν είναι απλώς μια τάση στη μόδα, αλλά μια στάση ζωής. Στέλνει το μήνυμα της απλότητας, της ηρεμίας και της κομψότητας, υπενθυμίζοντας ότι η πολυτέλεια της εποχής μας βρίσκεται στην ηρεμία και στην καθαρότητα, όχι στα έντονα μοτίβα.

Διάβασε επίσης: Xριστουγεννιάτικο shopping στην πόλη; 6 metallic sneakers για τα πιο στιλάτα casual outfits

Fashion fashion trend pantone
