Η Lily Allen σε συζητήσεις για θεατρική διασκευή του album West End Girl

Η Lily Allen επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την προσαρμογή του πρόσφατου album της «West End Girl» σε θεατρικό έργο, το οποίο ενδέχεται να ανέβει ακόμη και στο φημισμένο West End του Λονδίνου. Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The Tonight Show» στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο παρουσιαστής Jimmy Fallon αναφέρθηκε στις σχετικές φήμες. Όταν ο Jimmy Fallon της επεσήμανε ότι «στο Λονδίνο προσπαθούν να μεταφέρουν το “West End Girl” στο θέατρο», η Lily Allen απάντησε άμεσα ότι «είναι αλήθεια». Σε ερώτηση για το αν συμμετέχει η ίδια στη διαδικασία, σημείωσε ότι «ίσως να είμαι. Το μελάνι δεν έχει στεγνώσει, αλλά βρίσκομαι σίγουρα σε συζητήσεις με ανθρώπους γι’ αυτό. Είναι κάτι πολύ συναρπαστικό». Το «West End Girl», το οποίο γνώρισε σημαντική εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία φτάνοντας στο Νο 2 των βρετανικών charts, αποτελεί ένα άλμπουμ με ενιαία αφήγηση που παρακολουθεί την πορεία ενός γάμου και τη σταδιακή αποδόμησή του.

Η Lily Allen έχει αναφέρει ότι το έργο είναι «εμπνευσμένο από όσα συνέβησαν» στον γάμο της με τον ηθοποιό David Harbour, γνωστό για τη συμμετοχή του στη σειρά «Stranger Things» και στο σύμπαν της Marvel, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται για απόλυτα αυτοβιογραφικό υλικό. Όπως δήλωσε στη Vogue, «υπάρχουν στοιχεία στον δίσκο που βίωσα μέσα στον γάμο μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι κυριολεκτικά».

Το άλμπουμ ξεκινά με μια σκηνή μετακόμισης στη Νέα Υόρκη, όπου το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο κοινό του σπίτι, για να εξελιχθεί στη συνέχεια σε μια σκοτεινή, ωμή καταγραφή της συναισθηματικής απομάκρυνσης. Στα τραγούδια αναδύονται θεματικές όπως η απιστία, ο εθισμός στο σεξ, η κατάχρηση ουσιών και η αποξένωση που επιφέρουν οι σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και οι εφαρμογές γνωριμιών. Ένα περιστατικό που αφορά μια επαγγελματική επιστροφή στο Λονδίνο για θεατρική εμφάνιση, εμπνευσμένο από τη συμμετοχή της Lily Allen στο έργο «2:22 A Ghost Story», λειτουργεί ως σημείο καμπής στην αφήγηση.

Η πιθανότητα θεατρικής μεταφοράς έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του άλμπουμ, το οποίο ήδη θεωρείται ένα από τα πιο τολμηρά και προσωπικά έργα της Lily Allen. Με δεδομένη τη δομή του ως μιας συνεχούς δραματουργικής αφήγησης, η προσαρμογή του στη σκηνή μοιάζει όχι μόνο πιθανή αλλά και ιδανική εξέλιξη για ένα έργο που ήδη έχει χαρακτηριστεί από κριτικούς ως έτοιμο για το θεατρικό σανίδι.

