Matthew McConaughey και Zoe Saldaña: Μαζί σε ρομαντική ταινία Netflix

Ο Matthew McConaughey και η Zoe Saldana βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία του Netflix με τίτλο «Positano», μια ρομαντική περιπέτεια που αναπτύσσεται από τη Working Title και φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές της πλατφόρμας για το επόμενο διάστημα. Η ταινία «Positano» βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης, με τον Daniel Roher να έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία. Το σενάριο υπογράφουν οι Alessandro Tanaka και Brian Gatewood.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν απόρρητες, ωστόσο η ταινία περιγράφεται ως μια ρομαντική περιπέτεια που εκτυλίσσεται στην ιταλική πόλη Positano, στην ακτή Αμάλφι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο προκάλεσε το ενδιαφέρον τόσο στον Matthew McConaughey όσο και στη Zoe Saldaña, οι οποίοι φέρονται να συνδέθηκαν γρήγορα με το πρότζεκτ.

Η συμμετοχή του Matthew McConaughey σηματοδοτεί τη συνέχιση της επιστροφής του στον κινηματογράφο, μετά από μια περίοδο αποχής από την υποκριτική. Το φθινόπωρο εμφανίστηκε στο θρίλερ «The Lost Bus» της Apple, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και απέσπασε θετικές κριτικές για την ερμηνεία του ως οδηγού σχολικού λεωφορείου που έσωσε παιδιά κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών του 2018 στην Καλιφόρνια.

Για τη Zoe Saldaña, το «Positano» αποτελεί νέα συνεργασία με το Netflix, μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Emilia Pérez», η οποία της χάρισε το Όσκαρ Β Γυναικείου Ρόλου τον Μάρτιο. Επίσης, η Zoe Saldaña εμφανίζεται στο «Avatar Fire and Ash» του James Cameron, που κυκλοφορεί στις σκοτεινές αίθουσες.

Ο Daniel Roher είναι ευρύτερα γνωστός για το ντοκιμαντέρ «Navalny» του 2022, το οποίο απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, το βραβείο BAFTA και τη διάκριση Festival Favorite στο Sundance. Το πρώτο του αφηγηματικό φιλμ «Tuner», ένα αστυνομικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Dustin Hoffman, τον Leo Woodall και τη Havana Rose Liu, προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Telluride και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Η ταινία «Positano» συγκεντρώνει ήδη έντονο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει δύο βραβευμένους πρωταγωνιστές, έναν σκηνοθέτη με ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα και ένα σκηνικό που παραπέμπει σε σύγχρονη ρομαντική απόδραση με διεθνή απήχηση.

