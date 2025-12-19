Η Kristin Cabot επικρίνει τη Gwyneth Paltrow για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο με την kiss cam

Η πρώην διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της Astronomer μιλά για την προσωπική της απογοήτευση μετά τη viral υπόθεση της συναυλίας των Coldplay

Η Kristin Cabot δεν συγκαταλέγεται σε εκείνους που αντιμετώπισαν με χιούμορ τη διαφήμιση της εταιρείας Astronomer με πρωταγωνίστρια την Gwyneth Paltrow, η οποία κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά το περιστατικό που ανέτρεψε τη ζωή της τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε δύο πρόσφατες συνεντεύξεις της, η Kristin Cabot κατηγόρησε ανοιχτά την Gwyneth Paltrow για την εμπλοκή της σε ένα σκάνδαλο που έγινε ακαριαία viral, όταν η ίδια εμφανίστηκε στην περιβόητη kiss cam αγκαλιά με τον παντρεμένο Andy Byron, διευθύνοντα σύμβουλο της Astronomer, κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay τον Ιούλιο.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Times του Ηνωμένου Βασιλείου, η Kristin Cabot δήλωσε ότι ένιωσε βαθιά απογοήτευση από τη στάση της Gwyneth Paltrow, λέγοντας «ήμουν μεγάλη θαυμάστρια της εταιρείας της που έδειχνε να στηρίζει τις γυναίκες και ξαφνικά έκανε αυτό. Σκέφτηκα πώς τολμά έπειτα από όσα είχε υποστεί η ίδια με όλη την ιστορία του χωρισμού της. Το βρήκα υποκριτικό».

Την περίοδο του περιστατικού, η Kristin Cabot κατείχε τη θέση της διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας Astronomer. Η εμφάνισή της στην kiss cam μαζί με τον Andy Byron προκάλεσε αμηχανία και στους δύο. Λίγο καιρό αργότερα, τόσο η Kristin Cabot όσο και ο Andy Byron αποχώρησαν από τις θέσεις τους, καθώς βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονου διαδικτυακού χλευασμού, αμέτρητων memes και ευρύτερης συζήτησης γύρω από την επαγγελματική δεοντολογία και τα όρια της ιδιωτικής ζωής σε δημόσιους χώρους.

Το σκάνδαλο έφερε στο προσκήνιο και την ίδια την Astronomer, η οποία βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Στις 25 Ιουλίου, η εταιρεία κυκλοφόρησε διαφημιστικό βίντεο με πρωταγωνίστρια την Gwyneth Paltrow, η οποία εμφανίστηκε να σχολιάζει με χιούμορ την απρόσμενη προβολή της εταιρείας. Στο βίντεο, η Gwyneth Paltrow δήλωνε «προσλήφθηκα σε απολύτως προσωρινή βάση για να μιλήσω εκ μέρους των περισσότερων από 300 εργαζομένων της Astronomer», προσθέτοντας ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι που τόσος κόσμος απέκτησε ξαφνικά ενδιαφέρον για την αυτοματοποίηση ροών δεδομένων».

Πηγή κοντά στην παραγωγή της διαφήμισης είχε αναφέρει ότι το σποτ δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα, μετά από πρωτοβουλία της Astronomer, σημειώνοντας ότι η Gwyneth Paltrow διαθέτει έντονη αίσθηση του χιούμορ και θεώρησε τη συμμετοχή της αρκετά διασκεδαστική. Για την Kristin Cabot, ωστόσο, η συγκεκριμένη κίνηση δεν αντιμετωπίστηκε ως αστεία, αλλά ως μια πράξη που επανέφερε στο προσκήνιο ένα προσωπικό και επαγγελματικό πλήγμα, το οποίο η ίδια προσπαθούσε ήδη να διαχειριστεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

