Michele Morrone: Αποκαλύπτει το χόμπι του να εκπαιδεύει Pokémon

Michele Morrone φέρνει στο φως μια απρόσμενη προσωπική πλευρά και σχολιάζει τη δυναμική του καστ της νέας ταινίας

Ο Michele Morrone βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας τόσο για τις επαγγελματικές του επιλογές όσο και για τις πιο προσωπικές του εξομολογήσεις. Σε πρόσφατη δημόσια εμφάνιση με αφορμή την προώθηση της ταινίας «The Housemaid», ο Ιταλός ηθοποιός μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για ένα χόμπι που λίγοι γνώριζαν, το έντονο ενδιαφέρον του για τον κόσμο των Pokémon.

Ο Michele Morrone ανέφερε ότι η ενασχόλησή του με την εκπαίδευση Pokémon αποτελεί για τον ίδιο έναν τρόπο χαλάρωσης και αποσύνδεσης από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καριέρας του. Όπως εξήγησε, η διαδικασία της συλλογής και της εκπαίδευσης λειτουργεί ως μια δημιουργική διέξοδος που τον βοηθά να διατηρεί ισορροπία στην καθημερινότητά του. Η συμπρωταγωνίστρια του, Amanda Sheffield, ακούγοντάς τον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια της. Στη συνέχεια τον ρώτησε αφού είναι εκπαιδευτής Pokémon, αν θα μπορούσε να εκπαιδεύσει και την ίδια. Ο ηθοποιός της απάντησε ότι αν η ίδια ήταν Pokémon θα ήταν η Tangela.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Michele Morrone αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με το καστ της ταινίας «The Housemaid», υπογραμμίζοντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στα γυρίσματα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η χημεία ανάμεσα στους ηθοποιούς συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ενός δημιουργικού περιβάλλοντος, στοιχείο που αποτυπώνεται και στο τελικό αποτέλεσμα της ταινίας.

Please respect Michele Morrone’s Pokémon training passion (unlike the rest of the ‘The Housemaid’ cast). pic.twitter.com/rS6aVeeydE — Entertainment Tonight (@etnow) December 17, 2025

