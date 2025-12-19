Δέσποινα Βανδή: «Γιώργο έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου» είπε στον γιο της σε video

Το αγαπημένο γλυκό των Χριστουγέννων είναι αναμφισβήτητα τα μελομακάρονα. Μια από της οικογένειες που προτιμά τα χειροποίητα είναι αυτή της Δέσποινας Βανδή. Ο Γιώργος Νικολαΐδης, γιος του Ντέμη Νικολαΐδη και της Δέσποινας Βανδή ψήνει μελομακάρονα. Η περήφανη μητέρα του δημοσίευσε ένα βίντεο, στο Instagram της, στο οποίο παινεύει τον ο 18χρονο γιος της για τις ικανότητές του στη ζαχαροπλαστική.

«Γιώργο έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου», ακούγεται να λέει στο video η Δέσποινα Βανδή. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Νικολαΐδης αναφέρει πως: «Είναι γιορτές!», για να λάβει την απάντηση «Είναι γιορτές και είναι η τρίτη δόση που φτιάχνεις!».

