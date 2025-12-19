MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 19.12.2025

Δέσποινα Βανδή: «Γιώργο έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου» είπε στον γιο της σε video

Η Δέσποινα Βανδή μοιράζεται την περηφάνια της για τον γιο της που φτιάχνει μελομακάρονα. Δες το video
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το αγαπημένο γλυκό των Χριστουγέννων είναι αναμφισβήτητα τα μελομακάρονα. Μια από της οικογένειες που προτιμά τα χειροποίητα είναι αυτή της Δέσποινας Βανδή. Ο Γιώργος Νικολαΐδης, γιος του Ντέμη Νικολαΐδη και της Δέσποινας Βανδή ψήνει μελομακάρονα. Η περήφανη μητέρα του δημοσίευσε ένα βίντεο, στο Instagram της, στο οποίο παινεύει τον  ο 18χρονο γιος της για τις ικανότητές του στη ζαχαροπλαστική.

despoina_vandi
https://www.instagram.com/desp1navandi/?hl=el

Διάβασε επίσης: Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος

«Γιώργο έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου», ακούγεται να λέει στο video η Δέσποινα Βανδή. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Νικολαΐδης αναφέρει πως: «Είναι γιορτές!», για να λάβει την απάντηση «Είναι γιορτές και είναι η τρίτη δόση που φτιάχνεις!».

Διάβασε επίσης: Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει τη συνταγή για τα μελομακάρονα της γιαγιάς της (Video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ Μελομακάρονα Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Michele Morrone: Αποκαλύπτει το χόμπι του να εκπαιδεύει Pokémon

Michele Morrone: Αποκαλύπτει το χόμπι του να εκπαιδεύει Pokémon

19.12.2025
Επόμενο
Ο Giorgio Armani, η Demi Moore και η Kourtney Kardashian στους πρώτους τιμώμενους των WWD Style Awards

Ο Giorgio Armani, η Demi Moore και η Kourtney Kardashian στους πρώτους τιμώμενους των WWD Style Awards

19.12.2025

Δες επίσης

Η Selena Gomez μιλά ανοιχτά για το μελάσμα και τις κηλίδες στο πρόσωπό της
Celeb News

Η Selena Gomez μιλά ανοιχτά για το μελάσμα και τις κηλίδες στο πρόσωπό της

19.12.2025
Γιατί ο Gary Sinise στέλνει δωρεάν χιλιάδες παιδιά στη Disneyland
Celeb News

Γιατί ο Gary Sinise στέλνει δωρεάν χιλιάδες παιδιά στη Disneyland

19.12.2025
Σε κρίσιμη κατάσταση η Miss Jamaica μετά από σοβαρό ατύχημα στη σκηνή του Miss Universe
Celeb News

Σε κρίσιμη κατάσταση η Miss Jamaica μετά από σοβαρό ατύχημα στη σκηνή του Miss Universe

19.12.2025
Ο Pete Davidson έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά – Δες τις πρώτες φωτογραφίες
Celeb News

Ο Pete Davidson έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά – Δες τις πρώτες φωτογραφίες

19.12.2025
Μόνο φραπέ για τον Διαμαντή Καραναστάση μετά την το πρόστιμο και την αφαίρεση διπλώματος λόγω αλκοόλ
Celeb News

Μόνο φραπέ για τον Διαμαντή Καραναστάση μετά την το πρόστιμο και την αφαίρεση διπλώματος λόγω αλκοόλ

19.12.2025
William και Kate: Ποζάρουν οικογενειακά για το χριστουγεννιάτικο πορτρέτο
Celeb News

William και Kate: Ποζάρουν οικογενειακά για το χριστουγεννιάτικο πορτρέτο

18.12.2025
Σφοδρές αντιδράσεις για σχόλιο του Elon Musk σχετικά με το στήθος της Sydney Sweeney
Celeb News

Σφοδρές αντιδράσεις για σχόλιο του Elon Musk σχετικά με το στήθος της Sydney Sweeney

18.12.2025
Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο Γιώργος Καρτελιάς
Celeb News

Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο Γιώργος Καρτελιάς

18.12.2025
Γιατί η Gwyneth Paltrow δεν θα φιλούσε ποτέ ξανά κανέναν όπως τον Ethan Hawke
Celeb News

Γιατί η Gwyneth Paltrow δεν θα φιλούσε ποτέ ξανά κανέναν όπως τον Ethan Hawke

18.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις