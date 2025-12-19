MadWalk 2025 Mega
TV 19.12.2025

Ο Mente Fuerte μιλάει για τη μουσική και τη ζωή του στο «After Dark»

Mente
Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται τον Mente Fuerte στο After Dark, σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη για τη μουσική, τη ζωή και τις προσωπικές του μάχες, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 00:45 στο OPEN
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται τον εκρηκτικό Mente Fuerte στο «After Dark», αυτό το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου, στις 00:45 στο OPEN.

Ο δημοφιλής ράπερ μιλάει για το νέο του τραγούδι το «Συμπαντικό» και παραδέχεται ότι έχει επιλέξει να μην βγάζει συχνά τραγούδια γιατί δεν του αρέσει ιδιαίτερα η μουσική βιομηχανία, ειδικά στο δικό του κομμάτι. Θεωρεί ότι θα πάει χαμένη η μουσική του και ότι όλοι κυνηγούν μια πρωτιά σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος, χάνοντας έτσι την ουσία της μουσικής.

Διάβασε επίσης: Ο Θανάσης Πάτρας στο After Dark: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη γυναίκα μου»

Χαίρεται που δεν χρειάζεται να κυνηγάει κάθε 3 μήνες μία επιτυχία, καθώς η μουσική του είναι λίγο πιο διαχρονική σε σχέση με πολλά hits που έχουνε βγει.

Γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται ότι δεν ήταν μικρό παιδάκι ποτέ, γενικά ήταν μεγάλο παιδάκι σε όλα, ενώ αποκαλύπτει πως όταν έμπαινε σε ένα χώρο καταλάβαιναν όλοι ότι κάτι δεν πάει καλά.

Μοιράζεται τα συναισθήματά του για τη μάχη του με την κατάθλιψη και σημειώνει ότι κάνει ψυχοθεραπεία και δουλεύει με τον εαυτό του, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάξει, καθώς είναι πολύ απείθαρχος σε όλα.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στο χειρουργείο που έχει κάνει για να μειώσει το βάρος του και αποκαλύπτει ότι δεν παραδεχόταν, για πολλά χρόνια, ούτε στον ίδιο του τον εαυτό, ότι είχε παραπάνω κιλά από το φυσιολογικό.

Εννοείται ότι δεν αντιστάθηκε στα παιχνίδια του Θέμη. Άραγε ο Mente Fuerte «Δάγκωσε τη γλώσσα του» ή μίλησε για όλους και για όλα;
Φυσικά ακολουθεί ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο με τις πιο hot ερωτήσεις. Θα καταφέρει ο Mente Fuerte να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

«After Dark», Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 00:45 στο OPEN.

Διάβασε επίσης: Ο Θοδωρής Μαραντίνης αποκαλύπτει τα πάντα στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά

Δες κι αυτό…

