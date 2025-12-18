MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fitness 18.12.2025

Το Harvard δίνει tips για το πώς να μετατρέψουμε την γυμναστική σε καθημερινή συνήθεια

Το Harvard δίνει tips για το πώς να μετατρέψουμε την γυμναστική σε καθημερινή συνήθεια
Μάθε τα μυστικά των ειδικών του Harvard για να ξεκινήσεις εύκολα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Γιατί τόσοι άνθρωποι δυσκολεύονται να ξεκινήσουν γυμναστική; Είναι θέμα χρόνου, έλλειψης πειθαρχίας ή απλώς αδιαφορίας; Η Λόρεν Έλσον, καρδιολόγος στο Harvard, και η γυμνάστρια Μισέλ Στάντεν αποφάσισαν να ερευνήσουν το θέμα και τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα: το 80% όσων δεν γυμνάζονται παραδέχεται ότι ο κύριος λόγος είναι η έλλειψη χρόνου.

Η αλήθεια όμως είναι πως δεν χρειάζεται πολύ για να ξεκινήσεις. Η γιατρός και δρομέας Τζούλιετ ΜακΓκράταν, στο βιβλίο της The Active Woman’s Guide to Health, αναφέρει πως μόλις 10 λεπτά άσκησης την ημέρα είναι αρκετά για να αρχίσεις. Αυτά τα λεπτά μπορούν να χωριστούν σε μικρά κομμάτια μέσα στη μέρα, καθιστώντας την άσκηση ρεαλιστική και εύκολη να τηρηθεί.

Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να πίνεις 1 εσπρέσο πριν την γυμναστική
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Μπορεί η γυμναστική να καταστρέψει τα μαλλιά σου; Μύθοι και αλήθειες

Πώς η γυμναστική μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου

Μικρές δόσεις άσκησης έχουν σημαντικά οφέλη. Έρευνα στο Sleep Medicine δείχνει ότι 10 λεπτά τρεξίματος βελτιώνουν τον ύπνο, ενώ μελέτη του Lancet από το Cambridge καταλήγει ότι οι δρομείς ζουν κατά μέσο όρο τρία χρόνια περισσότερα, ανεξαρτήτως ταχύτητας.

Πώς το περπάτημα 6-6-6 μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο, την ψυχολογία και το σώμα σου
Pinterest.com

Tips για να βρεις χρόνο για προπόνηση

Ο Μπεν Ντίλον, ιδρυτής του Myo Room, προτείνει να χωρίζεις την ώρα της άσκησης σε μικρότερα μπλοκ:

  • 30 λεπτά αερόβιο το πρωί + 30 λεπτά βάρη το απόγευμα.
  • Η άσκηση νωρίς το πρωί ενισχύει την ενέργεια και την απόδοση για όλη τη μέρα.
προπόνηση
Pinterest.com

Πρακτικά κόλπα για να εντάξεις τη γυμναστική στη ρουτίνα σου

  • Κλείσε την ώρα της προπόνησης σαν σημαντικό ραντεβού.
  • Χώρισε την άσκηση σε μπλοκ των 10–20 λεπτών.
  • Εκμεταλλεύσου διαλείμματα στη δουλειά ή στο διάβασμα.
  • Γυμνάσου ενώ βλέπεις τηλεόραση ή ακούς μουσική/podcast.Κάνε τη μετακίνηση κομμάτι της άσκησης: περπάτημα, ποδήλατο, σκάλες.
  • Σήκω μισή ώρα νωρίτερα αν μπορείς.
  • Χρησιμοποίησε εφαρμογές και online προγράμματα.
  • Συνδύασε άσκηση με παρέα ή οικογένεια.
  • Επίλεξε σύντομα και δυνατά προγράμματα (π.χ. HIIT).
  • Μην πιέζεσαι για το τέλειο – αν χάσεις μια μέρα, απλώς συνέχισε.
Τι πρέπει να φας πριν και και μετά το γυμναστήριο για να δεις διαφορά στο σώμα σου
Pinterest.com

Όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί του Harvard, ακόμα και μικρές, σταθερές συνήθειες άσκησης ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και βελτιώνουν συνολικά την ποιότητα ζωής. Η δύναμη, η αντοχή, η καλύτερη αναπνοή και η μείωση λίπους δεν είναι μόνο φυσικά οφέλη αλλά και ψυχολογικά, βελτιώνοντας τη διάθεση και την αυτοεκτίμηση.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Πώς το περπάτημα 6-6-6 μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο, την ψυχολογία και το σώμα σου

Δες κι αυτό..

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
tips γυμναστική συνήθειες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Tinder αποκαλύπτει τις αλλαγές στις σχέσεις και το dating το 2026

Το Tinder αποκαλύπτει τις αλλαγές στις σχέσεις και το dating το 2026

18.12.2025

Δες επίσης

Το Tinder αποκαλύπτει τις αλλαγές στις σχέσεις και το dating το 2026
Life

Το Tinder αποκαλύπτει τις αλλαγές στις σχέσεις και το dating το 2026

18.12.2025
Η γάτα σου επιτίθεται στο χριστουγεννιάτικο δέντρο; Δες τι να κάνεις
Life

Η γάτα σου επιτίθεται στο χριστουγεννιάτικο δέντρο; Δες τι να κάνεις

18.12.2025
Wintergreen: Το φυτό που θα «κρατήσει» τα Χριστούγεννα στο σπίτι σου όλο τον χρόνο
Life

Wintergreen: Το φυτό που θα «κρατήσει» τα Χριστούγεννα στο σπίτι σου όλο τον χρόνο

18.12.2025
Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ξέρουν να κάνουν τα καλύτερα δώρα με διαφορά!
Life

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ξέρουν να κάνουν τα καλύτερα δώρα με διαφορά!

18.12.2025
Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο ζουμερές και τραγανές πατάτες φούρνου
Food

Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο ζουμερές και τραγανές πατάτες φούρνου

18.12.2025
Όταν η AI συναντά τη δημιουργία: Το Google Gemini στον πυρήνα του MadWalk 2025
Life

Όταν η AI συναντά τη δημιουργία: Το Google Gemini στον πυρήνα του MadWalk 2025

18.12.2025
H Essence παρουσιάζει την συλλογή feelin’ comfy – Η απόλυτη cozy εμπειρία ομορφιάς
Beauty

H Essence παρουσιάζει την συλλογή feelin’ comfy – Η απόλυτη cozy εμπειρία ομορφιάς

18.12.2025
Η χειμωνιάτικη εκδοχή του καφέ που έχει γίνει παγκόσμιο trend κι έχει άρωμα Χριστουγέννων
Food

Η χειμωνιάτικη εκδοχή του καφέ που έχει γίνει παγκόσμιο trend κι έχει άρωμα Χριστουγέννων

18.12.2025
YSL haircut: Αυτό είναι το κούρεμα που θα δώσει αέρα 70’s στις γιορτές σου
Beauty

YSL haircut: Αυτό είναι το κούρεμα που θα δώσει αέρα 70’s στις γιορτές σου

18.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας