Ο Θανάσης Πάτρας στο After Dark: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη γυναίκα μου»

Ο Θανάσης Πάτρας βρέθηκε καλεσμένος το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην εκπομπή After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά, όπου μίλησε ανοιχτά για επαγγελματικές επιλογές και προσωπικές σκέψεις. Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε στη στροφή του προς την καθαρή ψυχαγωγία, αλλά και στη φιλοσοφία ζωής που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην προσωπική του ζωή, με τον παρουσιαστή να μιλά για την ξεχωριστή σχέση που έχει με τη γυναίκα του, έχοντας βρει στο πλάι της ένα στήριγμα. Φυσικά, δεν έλειψαν τα παιχνίδια και το εξομολογητήριο, όπου απάντησε με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Η συζήτησε ξεκίνησε με τον Θανάση Πάτρα να μιλά για τη νέα φιλοσοφία ζωής που έχει επιλέξει να ακολουθεί, τονίζοντας πως πλέον το σημαντικότερο για αυτόν είναι να υπάρχει πάντα ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και τον προσωπικό χρόνο: «Η δουλειά είναι ένα μόνο μέρος της ζωής, υπάρχει και το άλλο σκέλος που είναι η οικογένεια, τα πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένους. Πολλές φορές η δουλειά είναι τόσο στρεσογόνα και τόσο πιεστική που κυνηγάμε που κυνηγάμε τη σκιά μας και παραβλέπουμε το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι και πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Η ζωή είναι μια και πρέπει να περάσουμε καλά».

Μιλώντας όμως και για το κομμάτι της δουλείας, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην πάει και στη νέα του εκπομπή με την οποία έκανε στροφή προς την καθαρή ψυχαγωγία: «Είναι ένα πολύ ωραίο στοίχημα. Είπαμε να κάνουμε κάτι που θα είναι ψυχαγωγικό αλλά δεν θα θυμίζει κάτι άλλο».

Παράλληλα συζητήθηκε και η στροφή που έχει παρατηρηθεί από πολλές πρωινές εκπομπές, οι οποίες μέσα στο πρόγραμμά τους φαίνεται να έχουν εντάξει για τα καλά και το κοινωνικό ρεπορτάζ: «Είναι σημάδι των καιρών μας. Θεωρώ ότι η τηλεόραση είναι σαν ένα σούπερ μάρκετ. Αν ένα σούπερ μάρκετ πουλάει μόνο μακαρόνια, θα τρώνε όλοι μακαρόνια».

Ακόμη αναφέρθηκε και στην εκπομπή Weekenders, η οποία διακόπηκε: «Κάναμε ότι μπορούσαμε και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό. Πιστεύω ότι αν συνεχίζαμε θα είχε μια καλή πορεία. Δεν πρόλαβα να στεναχωρηθώ γιατί έρεπε να τελειώσω την εκπομπή».

Μιλώντας για τηλεόραση, δεν άφησε απ’ έξω και το φαινόμενο της αύξησης των ψυχαγωγικών εκπομπών με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα: «Δεν μπορώ να κανονικοποιώ την παράνοια και να συζητάω για έναν κατά συρροή δολοφόνο. Δεν μπορώ να κάνω κοινό κτήμα την πληροφορία που έχω για έναν άνθρωπο είναι παραβατικός στα όρια της παράνοιας. Ο κόσμος κουράζεται, δεν ξέρει πως να νιώσει όταν ανοίγει την τηλεόραση. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα ολόκληρο ψυχαγωγικό πεδίο και να το κάνουμε κοινωνικό επειδή πουλάει. Εγώ δεν ήθελα να το κάνω αυτό γιατί με βάραινε πολύ».

Φεύγοντας εντελώς από το κομμάτι της δουλείας, μίλησε για το ιδιαίτερο δέσιμο που έχει με τη γυναίκα του: «Είναι δύσκολο το να μείνεις τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο, είναι λαχείο και αγώνας ο γάμος. Θέλει δουλειά και θέλει να έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου, εγώ το έχω κάνει και η γυναίκα μου το ίδιο. Αγαπιόμασταν πάρα πολύ, αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη γυναίκα μου. Είναι βράχος και πυλώνας για εμένα».

Στο πλατό βρέθηκε και ο Γιώργος Κρικοριάν, φίλος και συνεργάτης του Θανάση Πάτρα. Οι δύο τους κλήθηκαν να απαντήσουν στο τι εκτιμούν περισσότερο ο ένας στον άλλον. Τον λόγο πήρε πρώτα ο Θανάσης Πάτρας, λέγοντας: «Στον Γιώργο εκτιμώ το γεγονός ότι είναι ετοιμόλογος. Είναι λίγο γκρινιάρης αλλά είναι τίμιος και πιστός. Με τη σειρά του ο Γιώργος Κρικοριάν, είπε: «Ο Θανάσης είναι πολύ δίκαιος και είναι ένας κανονικός άνθρωπος στην τηλεόραση».

Περνώντας στο εξομολογητήριο, ο Θανάσης Πάτρας αποκάλυψε το πιο απρεπές πράγμα που έχει γραφτεί για αυτόν: «Έχουν γράψει ότι έχω παντρευτεί με μια πολύ πλούσια γυναίκα. Δεν ήταν τόσο απρεπές, απλά ήταν fake news». Όσο για τη στιγμή της καριέρας του που θα ήθελε να διαγράψει, αυτή δεν έχει έρθει ακόμα: «Θα ήθελα να διαγράψω το τέλος γιατί δεν ξέρω πως θα μπορέσω να το διαχειριστώ».

