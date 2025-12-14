MadWalk 2025 Mega
Mad Radio News 14.12.2025

Μάνος Δημητρούλης στο Mad Radio 106,2: «Φάτε ό,τι θέλετε φέτος τα Χριστούγεννα, έχουμε άλλες 150 μέρες»

Ο γνωστός διατροφολόγος Μάνος Δημητρούλης μίλησε στη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου και έδωσε τις συμβουλές του για το τι και πώς να φάμε φέτος τα Χριστούγεννα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και συγκεκριμένα στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου 13/12 ο γνωστός διατροφολόγος Μάνος Δημητρούλης και έδωσε τις συμβουλές του για το τι να φάμε φέτος τα Χριστούγεννα.

Ο Δημητρούλης Μάνος είναι Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Αθλητική Διατροφή. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην διάρκεια της καριέρας του έχει συνεργαστεί με το το εργαστήριο Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και συμμετέχει σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την κατάσταση υπεραθλητών μεγάλων αποστάσεων. Έχει διατελέσει υπεύθυνος της διαιτολογικής ομάδας των γυμναστηρίων Joe Weider. Ενώ στην σχεδόν 20ετή του εμπειρία στο πεδίο της Διαιτολογίας-Διατροφής, έχει αντιμετωπίσει πληθώρα διαφορετικών κλινικών περιστατικών και έχει προσεγγίσει σε βάθος ποικίλη θεματολογία. Τα τελευταία χρόνια διατηρεί το Διαιτολογικό του γραφείο «Dietstories», με σκοπό την διατροφική υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικής και καθοδήγησης σε άτομα που επιθυμούν να κάνουν αλλαγές στον τρόπο διατροφή τους.

Με την φράση λοιπόν «Φάτε ό,τι θέλετε» ξεκίνησε η κουβέντα με τον Μάνο Δημητρούλη, ο οποίος εξήγησε πως ο κόσμος καλό είναι να χαλαρώσει αυτές τις 15 μέρες, μιας κι ο χρόνος έχει ακόμα άλλες 350 μέρες, στις οποίες μπορούμε να προσέχουμε παραπάνω τι και πόσο τρώμε. «Τις υπόλοιπες μέρες χτίζονται οι συνήθειες, αυτές όμως τις 15 μέρες ας απολαύσουμε ό,τι θέλουμε και γλυκά και αλμυρά. Δεν θα ενθαρρύνω να φάει κάποιος υπερβολικά, αλλά είναι κρίμα να αγχώνονται τόσο πολλοί οι άνθρωποι για το τι θα φάνε τις γιορτές».

Στο ερώτημα «μελομακάρονα ή κουραμπιέδες», ο διατροφολόγος έδωσε την πολύ απλή απάντηση «ό,τι μας αρέσει»! «Δεν έχουν μεγάλες θρεπτικές ή θερμιδικές διαφορές, οπότε το να επιλέξουμε αυτό που μας αρέσει, είναι η ορθότερη λύση. Το μελομακάρονο είναι ελάχιστα πιο θρεπτικό και έχει λίγο λιγότερες θερμίδες. Ένα κανονικό μελομακάρονο έχει γύρω στις 180 θερμίδες, ενώ ένας κουραμπιές γύρω στις 220. Μπορούμε κάθε μέρα να τρώμε ένα μελομακάρονο ή έναν κουραμπιέ σαν σνακ. Οι δίπλες, τα πανετόνε και τα υπόλοιπα γλυκά έχουν πάλι πάνω κάτω τις ίδιες θερμίδες. Ωστόσο, ο καθένας μπορεί να τρώει ό,τι γλυκό θέλει», πρόσθεσε.

Διαβάζοντας το άρθρο του mad.gr σχετικά με το αν είναι πιο διατροφικό το φιλέτο κοτόπουλο ή η γαλοπούλα, ο Μάνος Δημητρούλης εξήγησε: «Δεν υπάρχει σοβαρή θρεπτική διαφορά, η γαλοπούλα είναι ελάχιστα πιο θρεπτική κι έχει λίγο λιγότερα λιπαρά. Αυτοί που θέλουν να προσέχουν, να θυμούνται ό,τι προτιμάμε το πρωτεϊκο μέρος του τραπεζιού, προτιμάμε τα κρέατα δηλαδή, και συνοδεύουμε με σαλατές και λίγο υδατάνθρακα. Φυσικά και θέλουμε και σούπες (με ζωμό λαχανικών ή κότας, όχι κρέμες γάλακτος), με τις οποίες είναι καλό να ξεκινήσουμε, μιας και φουσκώνουν».

Μερικά από τα λάθη που κάνουμε οι περισσότεροι και δεν τα συνειδητοποιούμε είναι: «Όταν έχουμε ένα βραδινό που ξέρουμε ότι θα φάμε παραπάνω, συνηθίζουμε να μη τρώμε τίποτα όλοι μέρα. Αυτό είναι λάθος γιατί πέφτουμε με τα μούτρα και τρώμε με τη μια πολλές θερμίδες. Καλό είναι πριν από ένα μεγάλο γεύμα που μπορεί να γίνει το βράδυ, τα τρώμε λίγα και μικρά γεύματα. Άλλο λάθος είναι ό,τι μπαίνουμε στη διαδικασία να τρώμε πολλά γλυκά, χωρίς να είμαστε γλυκατζήδες και χωρίς να θέλουμε εκείνη την ώρα να φάμε κάτι τέτοιο. Λάθος είναι και το όρθιο τσιμπολόγημα που δεν το αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητά μας. Επίσης, δεν υπάρχουν ροφήματα που μας αποτοξινώνουν, μόνο το συκώτι μας κάνει ντίτοξ».

Σχετικά με το πρήξιμο στην κοιλιά και το άρθρο τού πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, ο Μάνος Δημητρούλης απάντησε: «Χρειαζόμαστε αερόβια δραστηριότητα σε συνδυασμό με ενδυνάμωση για να φύγει το κλασικό πρήξιμο, ωστόσο το πρήξιμο λόγω του ευερέθιστου εντέρου που υπάρχει πολύ στις γυναίκες λόγω στρες, πρέπει να καταπολεμηθεί με συνδυασμό συγκεκριμένων τροφών, να μη καταναλώνουμε πολλά όσπρια, φλούδες, σπόρια, αναψυκτικά κτλ».

Μιλώντας για τις τροφές που είναι υψηλές σε ψευδάργυρο και αποτελούν την λύση για το κρυολόγημα, είπε: «Ο ψευδάργυρος πράγματι βοηθάει πολύ και μπορούμε να τον βρούμε σε καλές πηγές πρωτεινής και στους ξηρούς καρπούς. Γενικά η βιταμίνη D και C βοηθούν επίσης πολύ, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά».

Δες κι αυτό… 

 

