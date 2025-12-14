Το viral vintage διακοσμητικό που θα θες να «κλέψεις» από το σπίτι της γιαγιάς σου

Το φωτιστικό Tiffany, κάποτε ξεπερασμένο, επιστρέφει στη μόδα, κερδίζοντας ξανά τη θέση του σε συλλεκτικά και εκλεπτυσμένα σαλόνια

Το ρετρό ξαναμπαίνει στη μόδα! Αντικείμενα και έπιπλα που κάποτε θεωρούνταν παλιομοδίτικα βρίσκουν ξανά τη θέση τους στα σπίτια μας, και ένα ιδιαίτερο φωτιστικό έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα: το Tiffany. Το χαρακτηριστικό πολύχρωμο καπέλο του πολλοί το θυμούνται από τα σπίτια των γιαγιάδων τους, αλλά σήμερα θεωρείται μοντέρνο και περιζήτητο.

Αυτό το φωτιστικό δεν είναι απλώς διακοσμητικό. Το όνομά του προέρχεται από τον διάσημο Αμερικανό κοσμηματοπώλη Louis Comfort Tiffany, πρωτοπόρο της τέχνης του βιτρό στα τέλη του 19ου αιώνα. Εμπνευσμένο από τη φύση και την Art Nouveau, έφερε επανάσταση στον σχεδιασμό φωτιστικών, δημιουργώντας αμπαζούρ από πολύχρωμο γυαλί που διαχέει απαλό και ζεστό φως.

Τα Tiffany έγιναν γρήγορα δημοφιλή στους αστικούς χώρους των αρχών του 20ού αιώνα, αλλά με τα χρόνια θεωρήθηκαν ξεπερασμένα, περίτεχνα και ευαίσθητα, αντικείμενα «της γιαγιάς». Σήμερα όμως, το ίδιο φωτιστικό αναδεικνύεται ξανά σε σύμβολο εκλεπτυσμένης διακόσμησης και συλλεκτικής αξίας. Κομμάτια από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα φτάνουν σε τιμές που μερικές φορές μετρούνται σε χιλιάδες ευρώ, ειδικά αν φέρουν την υπογραφή Louis Comfort Tiffany.

Όσοι θέλουν να αποκτήσουν ένα Tiffany μπορούν να ψάξουν σε υπαίθριες αγορές, σε διαδικτυακά καταστήματα vintage ή σε πλατφόρμες με μεταχειρισμένα αντικείμενα. Υπάρχουν και πιο σύγχρονα μοντέλα, ξεκινώντας από περίπου 100 ευρώ, αλλά χρειάζεται προσοχή στις απομιμήσεις. Τα αυθεντικά Tiffany έχουν υπογραφή «Tiffany Studios» στη βάση ή στο αμπαζούρ και το γυαλί τους είναι υψηλής ποιότητας, συναρμολογημένο με τη μέθοδο του χαλκού.

Αυτό που κάποτε θεωρούνταν κιτς επιστρέφει σήμερα ως πολυτελές και συλλεκτικό κομμάτι, έτοιμο να δώσει μια νότα ιστορίας και χρώματος σε κάθε σαλόνι.

