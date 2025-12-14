MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Διακόσμηση 14.12.2025

Το viral vintage διακοσμητικό που θα θες να «κλέψεις» από το σπίτι της γιαγιάς σου

fotistiko_lampa
Το φωτιστικό Tiffany, κάποτε ξεπερασμένο, επιστρέφει στη μόδα, κερδίζοντας ξανά τη θέση του σε συλλεκτικά και εκλεπτυσμένα σαλόνια
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ρετρό ξαναμπαίνει στη μόδα! Αντικείμενα και έπιπλα που κάποτε θεωρούνταν παλιομοδίτικα βρίσκουν ξανά τη θέση τους στα σπίτια μας, και ένα ιδιαίτερο φωτιστικό έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα: το Tiffany. Το χαρακτηριστικό πολύχρωμο καπέλο του πολλοί το θυμούνται από τα σπίτια των γιαγιάδων τους, αλλά σήμερα θεωρείται μοντέρνο και περιζήτητο.

Αυτό το φωτιστικό δεν είναι απλώς διακοσμητικό. Το όνομά του προέρχεται από τον διάσημο Αμερικανό κοσμηματοπώλη Louis Comfort Tiffany, πρωτοπόρο της τέχνης του βιτρό στα τέλη του 19ου αιώνα. Εμπνευσμένο από τη φύση και την Art Nouveau, έφερε επανάσταση στον σχεδιασμό φωτιστικών, δημιουργώντας αμπαζούρ από πολύχρωμο γυαλί που διαχέει απαλό και ζεστό φως.

tifanny_lampa
Pinterest

Διάβασε επίσης: Treegonometry: Ο μαθηματικός τρόπος για να στολίσεις με ακρίβεια το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου

Τα Tiffany έγιναν γρήγορα δημοφιλή στους αστικούς χώρους των αρχών του 20ού αιώνα, αλλά με τα χρόνια θεωρήθηκαν ξεπερασμένα, περίτεχνα και ευαίσθητα, αντικείμενα «της γιαγιάς». Σήμερα όμως, το ίδιο φωτιστικό αναδεικνύεται ξανά σε σύμβολο εκλεπτυσμένης διακόσμησης και συλλεκτικής αξίας. Κομμάτια από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα φτάνουν σε τιμές που μερικές φορές μετρούνται σε χιλιάδες ευρώ, ειδικά αν φέρουν την υπογραφή Louis Comfort Tiffany.

tiffany_lampa
Pinterest

Όσοι θέλουν να αποκτήσουν ένα Tiffany μπορούν να ψάξουν σε υπαίθριες αγορές, σε διαδικτυακά καταστήματα vintage ή σε πλατφόρμες με μεταχειρισμένα αντικείμενα. Υπάρχουν και πιο σύγχρονα μοντέλα, ξεκινώντας από περίπου 100 ευρώ, αλλά χρειάζεται προσοχή στις απομιμήσεις. Τα αυθεντικά Tiffany έχουν υπογραφή «Tiffany Studios» στη βάση ή στο αμπαζούρ και το γυαλί τους είναι υψηλής ποιότητας, συναρμολογημένο με τη μέθοδο του χαλκού.

Αυτό που κάποτε θεωρούνταν κιτς επιστρέφει σήμερα ως πολυτελές και συλλεκτικό κομμάτι, έτοιμο να δώσει μια νότα ιστορίας και χρώματος σε κάθε σαλόνι.

Διάβασε επίσης: DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
deco trends vintage διακόσμηση
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μάνος Δημητρούλης στο Mad Radio 106,2: «Φάτε ό,τι θέλετε φέτος τα Χριστούγεννα, έχουμε άλλες 150 μέρες»

Μάνος Δημητρούλης στο Mad Radio 106,2: «Φάτε ό,τι θέλετε φέτος τα Χριστούγεννα, έχουμε άλλες 150 μέρες»

14.12.2025

Δες επίσης

Κόκκινο και μωβ: O «ξεπερασμένος» συνδυασμός που έρχεται να αναβαθμίσει τα γιορτινά σου looks
Fashion

Κόκκινο και μωβ: O «ξεπερασμένος» συνδυασμός που έρχεται να αναβαθμίσει τα γιορτινά σου looks

14.12.2025
Tinkerbel Cut: Η πιο ρομαντική εκδοχή του Pixie κουρέματος
Beauty

Tinkerbel Cut: Η πιο ρομαντική εκδοχή του Pixie κουρέματος

14.12.2025
Ποια ζώδια λατρεύουν τις μακροχρόνιες σχέσεις και ποια δεν αντέχουν ούτε 1 μήνα δεσμευμένοι
Life

Ποια ζώδια λατρεύουν τις μακροχρόνιες σχέσεις και ποια δεν αντέχουν ούτε 1 μήνα δεσμευμένοι

14.12.2025
To απόλυτο closing act της Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

To απόλυτο closing act της Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan με disco λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan με disco λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Tso x Greatness Athens: Εκρηκτικός παλμός στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Tso x Greatness Athens: Εκρηκτικός παλμός στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και το Λύκειο Ελληνίδων σε μια συγκινητική στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και το Λύκειο Ελληνίδων σε μια συγκινητική στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Ρία Ελληνίδου -Maison Faliakos: Αέρας παριζιάνικου καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ρία Ελληνίδου -Maison Faliakos: Αέρας παριζιάνικου καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Σπρώχνουν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Σπρώχνουν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δημοσκοπήσεις: Τι δείχνουν τα μη δημόσια ποιοτικά στοιχεία

Δημοσκοπήσεις: Τι δείχνουν τα μη δημόσια ποιοτικά στοιχεία