Αντικείμενα επιβατών του Τιτανικού πωλήθηκαν για 3,5 εκατ. ευρώ

Το 18 καρατίων ρολόι Jules Jurgensen, που ανήκε στον Isidor Straus αποτελεί πλέον το ακριβότερο αντικείμενο προσωπικής χρήσης θύματος του ναυαγίου που έχει δημοπρατηθεί
Ένα χρυσό ρολόι τσέπης που ανήκε σε έναν από τους πλουσιότερους επιβάτες του Τιτανικού πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ περίπου 2,08 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο Devizes του Wiltshire. Το 18 καρατίων ρολόι Jules Jurgensen, το οποίο ανασύρθηκε από το σώμα του Αμερικανού επιχειρηματία Isidor Straus μετά τη βύθιση του πλοίου στις 14 Απριλίου 1912, αποτελεί πλέον το ακριβότερο αντικείμενο προσωπικής χρήσης θύματος του ναυαγίου που έχει δημοπρατηθεί ποτέ.

Ο Isidor Straus και η σύζυγός του Ida συγκαταλέγονται ανάμεσα στους περισσότερους από 1500 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο ταξίδι από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη, όταν το «αβύθιστο» πλοίο προσέκρουσε σε παγόβουνο. Ο Isidor Straus, γερμανικής καταγωγής και συνιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Macy’s, ανασύρθηκε νεκρός από τα παγωμένα νερά λίγες ημέρες μετά την τραγωδία, ενώ η σορός της Ida Straus δεν εντοπίστηκε ποτέ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η Ida Straus αρνήθηκε να επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο δηλώνοντας ότι προτιμούσε να παραμείνει στο πλευρό του συζύγου της.

Εκτόξευση της τιμής

Το ρολόι είχε παραμείνει στην οικογένεια Straus επί τέσσερις γενιές και διατέθηκε προς πώληση από τον Kenneth Hollister Straus, δισέγγονο του ζευγαριού, ο οποίος είχε μεριμνήσει για την επισκευή και την αποκατάσταση του μηχανισμού του. Το αντικείμενο δημοπρατήθηκε από τον οίκο Henry Aldridge and Son Auctioneers, γνωστό για τις εξειδικευμένες δημοπρασίες που αφορούν τον Τιτανικό. Το ρολόι είχε σταματήσει στις 02.20, την ώρα που το πλοίο χάθηκε κάτω από τα κύματα του Βόρειου Ατλαντικού. Πιστεύεται ότι ήταν δώρο που δέχτηκε ο Isidor Straus για τα 43α γενέθλιά του το 1888 και φέρει χαραγμένα τα αρχικά του. Η συμβολική αυτή λεπτομέρεια, συνδυασμένη με τη δραματική ιστορία του ζευγαριού, συνέβαλε καθοριστικά στην εκτόξευση της τιμής του.

Στην ίδια δημοπρασία, μια επιστολή της Ida Straus γραμμένη σε χαρτί αλληλογραφίας του Τιτανικού που εστάλη πριν το ναυάγιο πωλήθηκε έναντι περίπου 117.000 ευρώ. Ένας κατάλογος επιβατών του πλοίου αγοράστηκε για περίπου 122.000 ευρώ, ενώ ένα χρυσό μετάλλιο που είχε δοθεί στα μέλη του πληρώματος του RMS Carpathia που συνέβαλαν στη διάσωση των επιβατών του Τιτανικού έφτασε περίπου τις 101.000 ευρώ. Συνολικά η δημοπρασία αντικειμένων του Τιτανικού συγκέντρωσε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ.

Ο δημοπράτης Andrew Aldridge χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της πώλησης του ρολογιού «παγκόσμιο ρεκόρ», σημειώνοντας ότι «αποδεικνύει το αδιάλειπτο ενδιαφέρον για την ιστορία του Τιτανικού. Κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί που ταξίδεψε στο πλοίο είχε μια μοναδική ιστορία και αυτές οι ιστορίες εξακολουθούν να μας μιλούν 113 χρόνια αργότερα μέσα από τα αντικείμενα που σώθηκαν».

Η απόλυτη ιστορία αγάπης

Όπως πρόσθεσε, «οι Straus αποτελούν την απόλυτη ιστορία αγάπης, με την Ida να αρνείται να εγκαταλείψει τον σύζυγό της μετά από 41 χρόνια γάμου. Η τιμή ρεκόρ αποτελεί φόρο τιμής στον σεβασμό με τον οποίο αντιμετωπίζεται η μνήμη τους». Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ρεκόρ για αντίστοιχο αντικείμενο κατείχε ένα χρυσό ρολόι που είχε δοθεί στον καπετάνιο του RMS Carpathia, το πλοίο που διέσωσε περισσότερους από 700 επιβάτες του Τιτανικού, το οποίο πωλήθηκε πέρυσι έναντι περίπου 1,83 εκατ. ευρώ.

