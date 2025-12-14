Αυτά είναι τα κορυφαία τραγούδια του 2025

Το 2025 καταγράφηκε στα παγκόσμια charts τραγουδιών του Billboard ως μια χρονιά σταθερότητας και διάρκειας, όπου λίγες αλλά ισχυρές επιτυχίες κυριάρχησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ετήσιες λίστες Billboard Global 200 Songs και Billboard Global Excl. U.S. Songs (παγκόσμια μουσική κατάταξη του Billboard εξαιρουμένων των Ηνωμένων Πολιτειών) ανέδειξαν κοινή κορυφή και παρόμοια πρώτη πεντάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η παγκόσμια μουσική κατανάλωση κινήθηκε γύρω από συγκεκριμένα τραγούδια με μακροχρόνια απήχηση και όχι γύρω από πρόσκαιρα φαινόμενα.

Στην κορυφή και των δύο ετήσιων κατατάξεων βρέθηκε το «APT.» με την ROSÉ και τον Bruno Mars, το οποίο εξελίχθηκε στο απόλυτο παγκόσμιο τραγούδι της χρονιάς. Η επιτυχία του χαρακτηρίστηκε από παρατεταμένη παραμονή στην πρώτη θέση των εβδομαδιαίων charts και από ισχυρή παρουσία τόσο εντός όσο και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Die With A Smile» του Bruno Mars σε συνεργασία με τη Lady Gaga, ένα τραγούδι που εναλλασσόταν με το «APT.» στην κορυφή για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου καταγραφής, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ντουέτου.

Την τρίτη θέση και στις δύο λίστες κατέλαβε το «Birds of a Feather» της Billie Eilish, ένα τραγούδι που, αν και κυκλοφόρησε νωρίτερα, διατήρησε εντυπωσιακή αντοχή μέσα στο 2025. Στην τέταρτη θέση ολοκλήρωσε τη χρονιά το «Ordinary» του Alex Warren, το οποίο κατάφερε να ηγηθεί του Billboard Global 200 για 10 συνεχόμενες εβδομάδες και του Billboard Global Excl. U.S. για 8, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της χρονιάς. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε το «Beautiful Things» του Benson Boone, το οποίο είχε κυριαρχήσει για πολλούς μήνες την άνοιξη του 2024 και συνέχισε να βρίσκεται ψηλά στα charts και την επόμενη χρονιά.

Η συνέχεια της δεκάδας αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δύναμη της διάρκειας. Το «Espresso» της Sabrina Carpenter κατέλαβε την 6η θέση και στις δύο παγκόσμιες λίστες, επιβεβαιώνοντας ότι παρέμεινε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια διεθνώς.

Στην 7η θέση βρέθηκε το «Lose Control» του Teddy Swims, ένα τραγούδι που ξεκίνησε την πορεία του ήδη από το 2023 και συνέχισε να συγκεντρώνει ακροαματικότητα και το 2025.

Στη λίστα Billboard Global 200 Songs, την 8η θέση κατέλαβε το «Please Please Please» της Sabrina Carpenter, ενώ τη δεκάδα ολοκλήρωσαν το «Golden» των HUNTR X με τις φωνές των EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami στην 9η θέση και το «Taste» της Sabrina Carpenter στη 10η. Το «Golden», προερχόμενο από την επιτυχημένη παραγωγή του Netflix «Kpop Demon Hunters», αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χρονιάς, καθώς πέρασε 12 από τις τελευταίες 14 εβδομάδες της περιόδου καταγραφής στην κορυφή των εβδομαδιαίων charts και συνέχισε την πορεία του και με την έναρξη του 2026.

Στη λίστα Billboard Global Excl. U.S. Songs, η 8η θέση ανήκε στο «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey, το οποίο για ακόμη μία χρονιά επανήλθε δυναμικά στην κορυφή των εβδομαδιαίων charts κατά την εορταστική περίοδο. Στην 9η θέση βρέθηκε επίσης το «Golden» των HUNTR X, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσε το «DTMF» του Bad Bunny, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή διεθνή απήχηση του Πορτορικανού καλλιτέχνη εκτός αμερικανικής αγοράς.

Οι ετήσιες κατατάξεις τραγουδιών του 2025 αναδεικνύουν μια σαφή εικόνα του παγκόσμιου μουσικού τοπίου, όπου η επιτυχία δεν μετριέται μόνο από την ταχύτητα ανόδου αλλά κυρίως από τη διάρκεια και τη συνέπεια. Τα τραγούδια που κυριάρχησαν απέδειξαν ότι μπορούν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού για πολλούς μήνες, διαμορφώνοντας έναν ήχο που ξεπερνά τα σύνορα και τον χρόνο.

Billboard Global 200 Songs 2025

1. «APT.» ROSÉ & Bruno Mars

2. «Die With A Smile» Bruno Mars και Lady Gaga

3. «Birds of a Feather» Billie Eilish

4. «Ordinary» Alex Warren

5. «Beautiful Things» Benson Boone

6. «Espresso» Sabrina Carpenter

7. «Lose Control» Teddy Swims

8. «Please Please Please» Sabrina Carpenter

9. «Golden» HUNTR X EJAE Audrey Nuna Rei Ami

10. «Taste» Sabrina Carpenter

Billboard Global Excl. U.S. Songs 2025

1. «APT.» Bruno Mars

2. «Die With A Smile» Bruno Mars και Lady Gaga

3. «Birds of a Feather» Billie Eilish

4. «Ordinary» Alex Warren

5. «Beautiful Things» Benson Boone

6. «Espresso» Sabrina Carpenter

7. «Lose Control» Teddy Swims

8. «All I Want For Christmas Is You» Mariah Carey

9. «Golden» HUNTR X EJAE Audrey Nuna Rei Ami

10. «DTMF» Bad Bunny

