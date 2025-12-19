Ο Tom Cruise και ο Alejandro Iñárritu σκαρώνουν κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων

Η ταινία «Digger» αναμένεται στις αίθουσες τον Οκτώβριο του 2026 και σηματοδοτεί την επιστροφή του Alejandro Iñárritu στη μεγάλη οθόνη

Ο Tom Cruise και ο Alejandro Iñárritu έδωσαν στη δημοσιότητα τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας τους κινηματογραφικής ταινίας, η οποία θα φέρει τον τίτλο «Digger» και θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου 2026. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα σύντομο teaser που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην πρώτη αφίσα της ταινίας, το μότο «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων» δίνει το στίγμα του ύφους που επιδιώκει ο Alejandro Iñárritu.

Τους προηγούμενους μήνες είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι η υπόθεση της ταινίας αφορά έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον κόσμο που προσπαθεί να πείσει τους πάντες ότι είναι σωτήρας. Ο Alejandro Iñárritu είχε διαψεύσει αυτή την εκδοχή μιλώντας στο Φεστιβάλ Καννών, δηλώνοντας «όχι αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για μια άγρια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων είναι κάτι εντελώς τρελό με κάνει να γελάω κάθε μέρα το εύρος που ανακάλυψα δουλεύοντας με τον Tom Cruise είναι πρωτοφανές για μένα ως σκηνοθέτη ήμουν πραγματικά εντυπωσιασμένος και ευτυχισμένος».

Η ταινία «Digger» είναι η πρώτη ταινία του Alejandro González Iñárritu μετά το «Bardo False Chronicle of a Handful of Truths» που σκηνοθέτησε το 2022 για το Netflix. Ο Μεξικανός δημιουργός έχει τιμηθεί με Όσκαρ σκηνοθεσίας για το «The Revenant» του 2015 με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio, ενώ το 2016 απέσπασε Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας και πρωτότυπου σεναρίου για το «Birdman» με τους Michael Keaton Emma Stone Ed Norton και Zach Galifianakis.

Το teaser της νέας ταινίας παρουσιάζει τον Tom Cruise σε μια ασυνήθιστη εικόνα, να φορά καουμπόικες μπότες και να χορεύει κρατώντας ένα φτυάρι μέσα σε ένα λιτό διαμέρισμα που θυμίζει το Λος Άντζελες, αλλά και πάνω σε μια προβλήτα. Η εμφάνισή του είναι εσκεμμένα ατημέλητη, ενισχύοντας την αίσθηση μιας διαφορετικής και απρόβλεπτης ερμηνείας.

Την ίδια ημερομηνία κυκλοφορίας, στις 2 Οκτωβρίου 2026, έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες και η ταινία «Verity» της Amazon MGM Studios σε σκηνοθεσία Michael Showalter, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Colleen Hoover, με πρωταγωνίστριες τις Dakota Johnson και Anne Hathaway, γεγονός που προμηνύει έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κινηματογραφικό Οκτώβριο.

