Μουσικά Νέα 19.12.2025

ORF: Χωρίς λογοκρισία η Eurovision 2026 – Δεν θα καλύπτονται οι αποδοκιμασίες

Ο 70ός διαγωνισμός της Eurovision θα έχει μόνο 35 συμμετοχές καθώς 5 εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί θα τον μποϊκοτάρουν
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Αυστρίας που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision το 2026, η ORF, δεν θα απαγορεύσει στους θεατές να κυματίζουν την παλαιστινιακή σημαία ούτε θα «καλύψει» αποδοκιμασίες κατά την εκτέλεση του τραγουδιού του Ισραήλ, όπως συνέβη σε προηγούμενους διαγωνισμούς, δήλωσαν οι διοργανωτές. Ο 70ός διαγωνισμός που θα διεξαχθεί τον Μάιο θα έχει μόνο 35 συμμετοχές, τον μικρότερο αριθμό από το 2003, καθώς πέντε εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, περιλαμβανομένων εκείνων της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας ανέφεραν ότι θα θα στείλουν αντιπροσωπίες και θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Eurovision 2026
https://www.instagram.com/eurovision/

Διάβασε επίσης: Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Αυτό που είναι συνήθως μια γιορτή για την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη μουσική ενεπλάκη στη διπλωματική διαμάχη. Οι χώρες που απέχουν διατείνονται ότι θα ήταν ανήθικο να μοιραστούν την ίδια σκηνή με το Ισραήλ δεδομένου του αριθμού των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα στο πλαίσιο των ισραηλινών αντιποίνων για την επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου 2023 η Χαμάς. Από την άλλη ο εκτελεστικός παραγωγός του διαγωνισμού Μίκαελ Κρόεν σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η ORF ανέφερε ότι «θα επιτρέψουμε όλες τις επίσημες σημαίες που υπάρχουν στον κόσμο, αν συνάδουν με τον νόμο, αν έχουν συγκεκριμένη μορφή και μέγεθος, και αν δεν είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια του κοινού». «Δεν πρόκειται να ωραιοποιήσουμε τίποτε ούτε θα αποφύγουμε να δείξουμε τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή δουλειά μας είναι να δείξουμε τα πράγματα όπως είναι», είπε ο Μίκαελ Κρόεν.

Ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν θα καλύψει τον ήχο τυχόν αποδοκιμασιών από το κοινό όπως συνέβη πέρυσι κατά την παρουσίαση του τραγουδιού του Ισραήλ, δήλωσε η διευθύντρια προγράμματος της ORF Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς. «Δεν θα ρίξουμε τεχνητά χειροκροτήματα πάνω από τις αποδοκιμασίες σε κανένα σημείο», είπε.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτή θα είναι η σκηνή του διαγωνισμού – Η εμπλοκή του Ισραήλ και οι αντιδράσεις στα social media

Eurovision Eurovision 2026 ORF ΑΥΣΤΡΙΑ ΙΣΡΑΗΛ
