Ο André Rieu μαγεύει το Maastricht  με ελληνικά κάλαντα και μπουζούκι (Video)

Η Ελληνίδα σοπράνο, Χριστίνα Πέτρου, τραγούδησε τα ελληνικά κάλαντα στην παράσταση της Ολλανδίας με το κοινό να χειροκροτεί ρυθμικά κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δύναμη να ενώνουν πολιτισμούς και παραδόσεις, ειδικά όταν η μουσική γίνεται η κοινή τους γλώσσα. Σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συναίσθημα και εορταστική διάθεση, μια γνώριμη ελληνική μελωδία βρήκε τον δρόμο της μέχρι την καρδιά της Ευρώπης. Ο παγκοσμίου φήμης βιολιστής και μαέστρος André Rieu παρουσίασε την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία του στο Maastricht της Ολλανδίας, μετατρέποντας την αίθουσα σε ένα παραμυθένιο σκηνικό γεμάτο χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν η ερμηνεία των ελληνικών χριστουγεννιάτικων καλάντων, τα οποία απέδωσε με ξεχωριστή ευαισθησία η Ελληνίδα σοπράνο Χριστίνα Πέτρου.

Στον πρόλογό του, ο André Rieu αναφέρθηκε στα ελληνικά χριστουγεννιάτικα έθιμα, εξηγώντας πως τα παιδιά στην Ελλάδα γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τα κάλαντα και λαμβάνοντας γλυκίσματα.

«Ολοι ξέρετε το έθιμο με τα παιδιά που πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και τραγουδούν τα κάλαντα των Χριστουγέννων για να τους δώσουν γλυκίσματα. Στην Αμερική τραγουδούν την ημέρα του Χάλοουιν, στη Γερμανία την ημέρα του Αγίου Μαρτίνου και στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς έχω μία Ελληνίδα τραγουδίστρια στη χορωδία μου. Και της αρέσουν τα γλυκά», είπε χαρακτηριστικά, με τους θεατές να γελούν.

Την Χριστίνα Πέτρου πλαισίωσαν οι Haris Lauritsen και Πάνος Δημάκης, συνοδεύοντάς την με μπουζούκια και χαρίζοντας μια αυθεντική ελληνική νότα στη μεγαλειώδη παραγωγή. Στη συναυλία συμμετείχαν συνολικά περίπου 400 μουσικοί, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και γεμάτο ήχο αποτέλεσμα.

Το σχετικό απόσπασμα από τη συναυλία διαδόθηκε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια, με πολλούς να μιλούν για μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα συγκινητική χριστουγεννιάτικη στιγμή.

Andre Rieu MAD Christmas κάλαντα Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
