Αυτά είναι τα 10 πιο «ενοχλητικά» χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

Έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες με δεδομένα από Google Trends και δημοσκόπηση ενηλίκων αποκαλύπτει τη μαύρη λίστα των πιο κουραστικών εορταστικών επιτυχιών

Κάθε Δεκέμβριο, μαζί με τα λαμπιόνια και τα στολισμένα δέντρα, επιστρέφει και το ίδιο μουσικό δίλημμα. Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποτελούν το άτυπο soundtrack της εποχής, όμως η αδιάκοπη επανάληψή τους συχνά μετατρέπει τη γιορτινή διάθεση σε δοκιμασία αντοχής. Μια πρόσφατη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρεί να αποτυπώσει αυτή την κόπωση των ακροατών, καταγράφοντας ποια τραγούδια έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια της νοσταλγίας.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την πλατφόρμα FinanceBuzz και συνδύασε δεδομένα αναζητήσεων από το Google Trends με δημοσκόπηση 1.250 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αποτέλεσμα ήταν η κατάρτιση μιας λίστας με τα 10 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν αντέχουν να ακούνε άλλο, κυρίως λόγω υπερβολικής προβολής στα ραδιόφωνα, στα καταστήματα και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η κορυφή της ανεπιθύμητης λίστας δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη. Το τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey αναδείχθηκε ως το πιο ενοχλητικό για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, επιβεβαιώνοντας τη διττή του φύση ως παγκόσμιας επιτυχίας και ταυτόχρονα σύμβολο μουσικής υπερκόπωσης κάθε εορταστική περίοδο.

Στη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης το «The Chipmunk Song Christmas Don’t Be Late» των Alvin and the Chipmunks και του David Seville, το «Feliz Navidad» του Jose Feliciano και το «A Holly Jolly Christmas» του Burl Ives. Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνουν τραγούδια που εμφανίζονται στη λίστα όχι σε μία συγκεκριμένη εκτέλεση αλλά σε όλες τους τις εκδοχές, όπως το «Baby It’s Cold Outside», το «Deck The Halls», το «White Christmas» και το «Do You Hear What I Hear».

Ανάμεσα στις επιλογές των ακροατών βρίσκονται ακόμη το «Happy Xmas War Is Over» του John Lennon και της Yoko Ono, καθώς και το «Wonderful Christmastime» του Paul McCartney, τραγούδια που αν και θεωρούνται κλασικά, φαίνεται ότι έχουν κουράσει ένα μέρος του κοινού λόγω της συνεχούς αναπαραγωγής τους.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα η ποιότητα ή η ιστορική αξία των συγκεκριμένων τραγουδιών, αλλά η υπερβολική τους παρουσία στον δημόσιο και εμπορικό χώρο κάθε Δεκέμβριο. Όπως δείχνουν τα στοιχεία από το Google Trends, οι αναζητήσεις που συνδέονται με αυτά τα κομμάτια κορυφώνονται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο, ενισχύοντας την αίσθηση κορεσμού.

Στον επίλογο αυτής της άτυπης μουσικής απογραφής, γίνεται σαφές ότι το κοινό δεν απορρίπτει τη χριστουγεννιάτικη μουσική συνολικά, αλλά ζητά μεγαλύτερη ποικιλία και λιγότερη επανάληψη. Η νοσταλγία παραμένει ισχυρό στοιχείο των γιορτών, όμως όπως φαίνεται, ακόμη και τα πιο αγαπημένα τραγούδια χρειάζονται μέτρο για να διατηρήσουν τη μαγεία τους.

Η δεκάδα των πιο «ενοχλητικών» τραγουδιών:

Mariah Carey – «All I Want For Christmas Is You» Alvin and the Chipmunks / David Seville – «The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)» Jose Feliciano – «Feliz Navidad» Burl Ives – «A Holly Jolly Christmas» Κάθε εκτέλεση του «Baby It’s Cold Outside» Κάθε εκτέλεση του «Deck The Halls» John Lennon and Yoko Ono – «Happy Xmas (War Is Over)» Κάθε εκτέλεση του «White Christmas» Paul McCartney – «Wonderful Christmastime» Κάθε εκτέλεση του «Do You Hear What I Hear?»

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

