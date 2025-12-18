MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 18.12.2025

Αυτά είναι τα 10 πιο «ενοχλητικά» χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

Έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες με δεδομένα από Google Trends και δημοσκόπηση ενηλίκων αποκαλύπτει τη μαύρη λίστα των πιο κουραστικών εορταστικών επιτυχιών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Κάθε Δεκέμβριο, μαζί με τα λαμπιόνια και τα στολισμένα δέντρα, επιστρέφει και το ίδιο μουσικό δίλημμα. Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποτελούν το άτυπο soundtrack της εποχής, όμως η αδιάκοπη επανάληψή τους συχνά μετατρέπει τη γιορτινή διάθεση σε δοκιμασία αντοχής. Μια πρόσφατη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρεί να αποτυπώσει αυτή την κόπωση των ακροατών, καταγράφοντας ποια τραγούδια έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια της νοσταλγίας.

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Τα 30 κορυφαία χριστουγεννιάτικα τραγούδια του 21ου αιώνα σύμφωνα με το Billboard

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την πλατφόρμα FinanceBuzz και συνδύασε δεδομένα αναζητήσεων από το Google Trends με δημοσκόπηση 1.250 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αποτέλεσμα ήταν η κατάρτιση μιας λίστας με τα 10 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν αντέχουν να ακούνε άλλο, κυρίως λόγω υπερβολικής προβολής στα ραδιόφωνα, στα καταστήματα και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η κορυφή της ανεπιθύμητης λίστας δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη. Το τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey αναδείχθηκε ως το πιο ενοχλητικό για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, επιβεβαιώνοντας τη διττή του φύση ως παγκόσμιας επιτυχίας και ταυτόχρονα σύμβολο μουσικής υπερκόπωσης κάθε εορταστική περίοδο.

Στη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης το «The Chipmunk Song Christmas Don’t Be Late» των Alvin and the Chipmunks και του David Seville, το «Feliz Navidad» του Jose Feliciano και το «A Holly Jolly Christmas» του Burl Ives. Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνουν τραγούδια που εμφανίζονται στη λίστα όχι σε μία συγκεκριμένη εκτέλεση αλλά σε όλες τους τις εκδοχές, όπως το «Baby It’s Cold Outside», το «Deck The Halls», το «White Christmas» και το «Do You Hear What I Hear».

Ανάμεσα στις επιλογές των ακροατών βρίσκονται ακόμη το «Happy Xmas War Is Over» του John Lennon και της Yoko Ono, καθώς και το «Wonderful Christmastime» του Paul McCartney, τραγούδια που αν και θεωρούνται κλασικά, φαίνεται ότι έχουν κουράσει ένα μέρος του κοινού λόγω της συνεχούς αναπαραγωγής τους.

Διάβασε επίσης: 12 τραγούδια που θα πατήσουν play στη γιορτινή σου διάθεση

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα η ποιότητα ή η ιστορική αξία των συγκεκριμένων τραγουδιών, αλλά η υπερβολική τους παρουσία στον δημόσιο και εμπορικό χώρο κάθε Δεκέμβριο. Όπως δείχνουν τα στοιχεία από το Google Trends, οι αναζητήσεις που συνδέονται με αυτά τα κομμάτια κορυφώνονται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο, ενισχύοντας την αίσθηση κορεσμού.

Στον επίλογο αυτής της άτυπης μουσικής απογραφής, γίνεται σαφές ότι το κοινό δεν απορρίπτει τη χριστουγεννιάτικη μουσική συνολικά, αλλά ζητά μεγαλύτερη ποικιλία και λιγότερη επανάληψη. Η νοσταλγία παραμένει ισχυρό στοιχείο των γιορτών, όμως όπως φαίνεται, ακόμη και τα πιο αγαπημένα τραγούδια χρειάζονται μέτρο για να διατηρήσουν τη μαγεία τους.

Η δεκάδα των πιο «ενοχλητικών» τραγουδιών:

  1. Mariah Carey – «All I Want For Christmas Is You»
  2. Alvin and the Chipmunks / David Seville – «The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)»
  3. Jose Feliciano – «Feliz Navidad»
  4. Burl Ives – «A Holly Jolly Christmas»
  5. Κάθε εκτέλεση του «Baby It’s Cold Outside»
  6. Κάθε εκτέλεση του «Deck The Halls»
  7. John Lennon and Yoko Ono – «Happy Xmas (War Is Over)»
  8. Κάθε εκτέλεση του «White Christmas»
  9. Paul McCartney – «Wonderful Christmastime»
  10. Κάθε εκτέλεση του «Do You Hear What I Hear?»

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: 20 ελληνικά τραγούδια για να φτιάξεις την πιο cool χριστουγεννιάτικη playlist

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas τραγούδια Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η δερμάτινη καμπαρτίνα επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες και τις street style εμφανίσεις – 4 fashion items για να αγοράσεις

Η δερμάτινη καμπαρτίνα επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες και τις street style εμφανίσεις – 4 fashion items για να αγοράσεις

18.12.2025
Επόμενο
Το μπορντό μολύβι ματιών είναι η festive προσθήκη που χρειάζεται το μακιγιάζ σου

Το μπορντό μολύβι ματιών είναι η festive προσθήκη που χρειάζεται το μακιγιάζ σου

18.12.2025

Δες επίσης

Τα 15 τραγούδια που ρίχνονται στη «μάχη» για το Όσκαρ
Μουσικά Νέα

Τα 15 τραγούδια που ρίχνονται στη «μάχη» για το Όσκαρ

18.12.2025
«Εκεί που όλα γίνονται»: Το τραγούδι τίτλων της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»
Μουσικά Νέα

«Εκεί που όλα γίνονται»: Το τραγούδι τίτλων της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»

17.12.2025
Eurovision 2026: Η απόφαση της Αυστρίας για σημαίες, αποδοκιμασίες και τεχνητά χειροκροτήματα
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η απόφαση της Αυστρίας για σημαίες, αποδοκιμασίες και τεχνητά χειροκροτήματα

17.12.2025
Έλενα Παπαρίζου: Πότε επιστρέφει στο The Voice – Τα νεότερα για την υγεία της
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου: Πότε επιστρέφει στο The Voice – Τα νεότερα για την υγεία της

17.12.2025
Αθώα η Lizzo – Απορρίφθηκαν οι εις βάρος της κατηγορίες για fat shaming
Μουσικά Νέα

Αθώα η Lizzo – Απορρίφθηκαν οι εις βάρος της κατηγορίες για fat shaming

17.12.2025
Η αποκάλυψη του Φοίβου για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή
Μουσικά Νέα

Η αποκάλυψη του Φοίβου για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή

16.12.2025
Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!
TV

Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

16.12.2025
Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ
Μουσικά Νέα

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

16.12.2025
Eurovision 2026: Αυτή θα είναι η σκηνή του διαγωνισμού – Η εμπλοκή του Ισραήλ και οι αντιδράσεις στα social media
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτή θα είναι η σκηνή του διαγωνισμού – Η εμπλοκή του Ισραήλ και οι αντιδράσεις στα social media

16.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας