Τα απομνημόνευματα της Virginia Roberts Giuffre για τον Jeffrey Epstein πέτυχαν ρεκόρ πωλήσεων

Η μεταθανάτια έκδοση του «Nobody’s Girl» της Virginia Roberts Giuffre ξεπερνά το 1 εκατομμύριο πωλήσεις μέσα σε μόλις 2 μήνες και γνωρίζει παγκόσμια απήχηση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το μεταθανάτιο βιβλίο της Virginia Roberts Giuffre, μίας από τις πλέον γνωστές κατήγορους του Jeffrey Epstein, κατέγραψε πωλήσεις που ξεπέρασε σε πωλήσεις το 1 εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως μέσα σε μόλις 2 μήνες από την κυκλοφορία του. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Alfred A Knopf, ο οποίος ανακοίνωσε ότι περισσότερο από το 50% των πωλήσεων προήλθε από τη Βόρεια Αμερική.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το βιβλίο «Nobody’s Girl» βρίσκεται ήδη στη 10η επανεκτύπωση, έπειτα από αρχικό τιράζ 70.000 αντιτύπων. Το έργο κυκλοφόρησε στις αρχές Οκτωβρίου και συνυπογράφεται από τη Virginia Roberts Giuffre και τη συγγραφέα και δημοσιογράφο Amy Wallace, προσφέροντας μια εκτενή προσωπική μαρτυρία γύρω από την κακοποίηση, την εξουσία και τη σιωπή που περιέβαλλε επί χρόνια το περιβάλλον του Jeffrey Epstein.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Virginia Giuffre και η μοναρχία κλονίζεται

Η Virginia Roberts Giuffre έβαλε τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο, σε ηλικία 41 ετών. Σε κοινή δήλωσή της, η οικογένειά της περιέγραψε την επιτυχία του βιβλίου ως βαθιά συγκινητική αλλά και επώδυνη. Τα αδέλφια της Sky Roberts και Danny Wilson ανέφεραν ότι «αυτή είναι μια στιγμή γλυκόπικρη για εμάς. Είμαστε απίστευτα περήφανοι για την αδελφή μας και για τον αντίκτυπο που συνεχίζει να έχει στον κόσμο. Ταυτόχρονα, μας γεμίζει θλίψη το γεγονός ότι δεν είναι εδώ για να δει τη δύναμη των λόγων της. Στην απουσία της, η οικογένειά μας παραμένει αφοσιωμένη στο να διασφαλίσει ότι η φωνή της θα είναι διαχρονική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του

