Κατερίνα Βρανά στο Talk to MAD: «Τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα δεν μας αφήνουν να ζήσουμε»

Η Κατερίνα Βρανά μιλά στο Talk to MAD για το χιούμορ, τις προκλήσεις της αναπηρίας, την προσβασιμότητα στην Ελλάδα και τη διεθνή καριέρα της στο stand-up

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την stand-up comedian Κατερίνα Βρανά, σε μια συνέντευξη που συνδύασε χιούμορ, κοινωνική ευαισθησία και προσωπικές εξομολογήσεις. Η ίδια μίλησε ανοιχτά για την καριέρα της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τον τρόπο με τον οποίο η αναπηρία της επηρέασε την καθημερινότητά της αλλά και την τέχνη της.

Αναφέρθηκε στο πώς η εμπειρία της αναπηρίας την έχει φέρει πιο κοντά στον κόσμο και πώς μέσα από το stand-up καταφέρνει να επικοινωνήσει τις εμπειρίες της: «Το κατάλαβα ότι με το που ξεκίνησα να κάνω ξανά σόλο παράσταση. Είδα με μεγάλη έκπληξη πόσο ανάγκη είχε ο κόσμος να μιλήσει για αυτά που έχει περάσει και να γελάσει».

Η κωμικός μίλησε επίσης για την κοινωνική διάσταση της προσβασιμότητας στην Ελλάδα, συγκρίνοντάς την με την Ευρώπη: «Σοκαρίστηκα όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να βγω στον δρόμο. Δεν μπορώ να κάνω βόλτα το τετράγωνο του σπιτιού μου». Η ίδια τόνισε τη σημασία της παρουσίας των ατόμων με αναπηρία στον δημόσιο χώρο:«Όταν άτομα με σωματικές βλάβες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, δημιουργείται μια αίσθηση οικειότητας και γίνεται μέρος της καθημερινής μας πραγματικότητας».

Για την οικογένειά της, υπογράμμισε πόσο σημαντική ήταν η στήριξη: «Η μητέρα μου πολύ συχνά θεωρεί ότι είμαι ικανή για πολλά παραπάνω».

Η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή της καριέρα, τα sold out σε φεστιβάλ και τη συμμετοχή της σε μεγάλα διεθνή comedy clubs: «Το ότι έκανα sold out σε διεθνή φεστιβάλ και το ότι ήρθα τρίτη σε παγκόσμιο διαγωνισμό stand-up comedy ήταν για μένα μεγάλο κατόρθωμα».

Σχετικά με το χιούμορ και την τέχνη της, εξήγησε: «Για μένα το χιούμορ κάνει τα πράγματα πιο ανεκτά, δεν λύνει προβλήματα, απλώς τα κάνει πιο εύκολο να τα τσουβαλιάζεις». Η ίδια ενσωματώνει συχνά στη δουλειά της στοιχεία επιστήμης και φυσικού κόσμου, όπως για παράδειγμα τα σεξουαλικά έθιμα των ζώων, γεγονός που θα παρουσιάσει και στο Athens Science Festival στις 21 Δεκεμβρίου.

