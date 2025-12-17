MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Mad TV News 17.12.2025

Κατερίνα Βρανά στο Talk to MAD: «Τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα δεν μας αφήνουν να ζήσουμε»

Η Κατερίνα Βρανά μιλά στο Talk to MAD για το χιούμορ, τις προκλήσεις της αναπηρίας, την προσβασιμότητα στην Ελλάδα και τη διεθνή καριέρα της στο stand-up
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την stand-up comedian Κατερίνα Βρανά, σε μια συνέντευξη που συνδύασε χιούμορ, κοινωνική ευαισθησία και προσωπικές εξομολογήσεις. Η ίδια μίλησε ανοιχτά για την καριέρα της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τον τρόπο με τον οποίο η αναπηρία της επηρέασε την καθημερινότητά της αλλά και την τέχνη της.

Αναφέρθηκε στο πώς η εμπειρία της αναπηρίας την έχει φέρει πιο κοντά στον κόσμο και πώς μέσα από το stand-up καταφέρνει να επικοινωνήσει τις εμπειρίες της: «Το κατάλαβα ότι με το που ξεκίνησα να κάνω ξανά σόλο παράσταση. Είδα με μεγάλη έκπληξη πόσο ανάγκη είχε ο κόσμος να μιλήσει για αυτά που έχει περάσει και να γελάσει».

Διάβασε επίσης: Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to MAD: «Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και χαίρομαι την κάθε μέρα»

Η κωμικός μίλησε επίσης για την κοινωνική διάσταση της προσβασιμότητας στην Ελλάδα, συγκρίνοντάς την με την Ευρώπη: «Σοκαρίστηκα όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να βγω στον δρόμο. Δεν μπορώ να κάνω βόλτα το τετράγωνο του σπιτιού μου». Η ίδια τόνισε τη σημασία της παρουσίας των ατόμων με αναπηρία στον δημόσιο χώρο:«Όταν άτομα με σωματικές βλάβες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, δημιουργείται μια αίσθηση οικειότητας και γίνεται μέρος της καθημερινής μας πραγματικότητας».

Για την οικογένειά της, υπογράμμισε πόσο σημαντική ήταν η στήριξη: «Η μητέρα μου πολύ συχνά θεωρεί ότι είμαι ικανή για πολλά παραπάνω».

Η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή της καριέρα, τα sold out σε φεστιβάλ και τη συμμετοχή της σε μεγάλα διεθνή comedy clubs: «Το ότι έκανα sold out σε διεθνή φεστιβάλ και το ότι ήρθα τρίτη σε παγκόσμιο διαγωνισμό stand-up comedy ήταν για μένα μεγάλο κατόρθωμα».

Σχετικά με το χιούμορ και την τέχνη της, εξήγησε: «Για μένα το χιούμορ κάνει τα πράγματα πιο ανεκτά, δεν λύνει προβλήματα, απλώς τα κάνει πιο εύκολο να τα τσουβαλιάζεις». Η ίδια ενσωματώνει συχνά στη δουλειά της στοιχεία επιστήμης και φυσικού κόσμου, όπως για παράδειγμα τα σεξουαλικά έθιμα των ζώων, γεγονός που θα παρουσιάσει και στο Athens Science Festival στις 21 Δεκεμβρίου.

Διάβασε επίσης: Η Ελένη Ντόκου στο Talk to MAD: «Τα social media δεν είναι μόνο δουλειά, είναι τρόπος να εμπνέεις»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Talk To Mad Κατερινά Βρανά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Home Alone: Το σπίτι της ταινίας θα ανακαινιστεί με αισθητική της δεκαετίας του 90

Home Alone: Το σπίτι της ταινίας θα ανακαινιστεί με αισθητική της δεκαετίας του 90

17.12.2025

Δες επίσης

Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to MAD: «Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και χαίρομαι την κάθε μέρα»
Mad TV News

Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to MAD: «Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και χαίρομαι την κάθε μέρα»

17.12.2025
Η Ελένη Ντόκου στο Talk to MAD: «Τα social media δεν είναι μόνο δουλειά, είναι τρόπος να εμπνέεις»
Mad TV News

Η Ελένη Ντόκου στο Talk to MAD: «Τα social media δεν είναι μόνο δουλειά, είναι τρόπος να εμπνέεις»

16.12.2025
O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»
Mad TV News

O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»

16.12.2025
O Χρήστος Κούρτογλου στο Talk to MAD: «Κάθε τραγούδι είναι μια προσωπική ιστορία»
Mad TV News

O Χρήστος Κούρτογλου στο Talk to MAD: «Κάθε τραγούδι είναι μια προσωπική ιστορία»

16.12.2025
H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»
Mad TV News

H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»

15.12.2025
Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο ΟΚ!: «Με ενδιαφέρει η πορεία μου, όχι μόνο οι επιτυχίες»
Mad TV News

Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο ΟΚ!: «Με ενδιαφέρει η πορεία μου, όχι μόνο οι επιτυχίες»

15.12.2025
Διαmadάκια: Τόσο χριστουγεννιάτικοι νιώθουν οι Αθηναίοι
Mad TV News

Διαmadάκια: Τόσο χριστουγεννιάτικοι νιώθουν οι Αθηναίοι

12.12.2025
Ο Γρηγόρης Κορπίδης στο Talk to MAD: «Μου έχει πει γυναίκα ότι τα βιντεάκια μου της κρατούσαν συντροφία όσο έκανε χημιοθεραπεία»
Mad TV News

Ο Γρηγόρης Κορπίδης στο Talk to MAD: «Μου έχει πει γυναίκα ότι τα βιντεάκια μου της κρατούσαν συντροφία όσο έκανε χημιοθεραπεία»

11.12.2025
Η Σοφία Περίδη στο Talk to MAD: «Η κοινότητα που φτιάξαμε για την ενδομητρίωση είναι ένα μεγάλο στήριγμα»
Mad TV News

Η Σοφία Περίδη στο Talk to MAD: «Η κοινότητα που φτιάξαμε για την ενδομητρίωση είναι ένα μεγάλο στήριγμα»

10.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας