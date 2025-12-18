MadWalk 2025 Mega
Beauty 18.12.2025

Το μπορντό μολύβι ματιών είναι η festive προσθήκη που χρειάζεται το μακιγιάζ σου

Το μπορντό μολύβι ματιών επιστρέφει δυναμικά τον χειμώνα, χαρίζοντας βάθος, κομψότητα και γιορτινή ένταση στο βλέμμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το μπορντό είναι ένα χρώμα με χαρακτήρα. Βαθύ, αισθησιακό, σχεδόν υπνωτικό, κουβαλά μια διαχρονική κομψότητα που δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Θυμίζει κρασί που ωριμάζει αργά, βελούδινες υφές και χειμωνιάτικες νύχτες με χαμηλό φωτισμό. Δεν είναι απλώς μια απόχρωση, είναι ατμόσφαιρα. Και φέτος τον χειμώνα, γίνεται το πιο εκλεπτυσμένο beauty statement μέσα από το μπορντό μολύβι ματιών.

Αν υπάρχει ένα detail που μπορεί να μεταμορφώσει το βλέμμα σου χωρίς υπερβολές, αυτό είναι το συγκεκριμένο χρώμα. Το μπορντό ακροβατεί ιδανικά ανάμεσα στο ζεστό και το ψυχρό, ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο, χαρίζοντας ένταση χωρίς σκληρότητα. Στις γιορτινές εμφανίσεις, και όχι μόνο, λειτουργεί σαν μια μικρή πολυτέλεια που κάνει το μακιγιάζ να δείχνει μελετημένο, ακόμη κι όταν είναι ελάχιστο.

mpornto_eyeliner
https://www.instagram.com/sofiatilbury/

Διάβασε επίσης: To μανικιούρ της Sabrina Carpenter είναι η απόδειξη ότι το πουά παραμένει statement και τον χειμώνα

Γιατί το μπορντό μολύβι ματιών ξεχωρίζει

Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η εκφραστικότητα. Με μία μόνο γραμμή, το βλέμμα αποκτά βάθος και μυστήριο, χωρίς τη δραματικότητα του μαύρου. Είναι πιο «μαλακό», πιο sophisticated, αλλά εξίσου έντονο. Παράλληλα, έχει μια μοναδική ικανότητα να ενσωματώνεται στη συνολική εικόνα, θυμίζοντας τις αποχρώσεις των γιορτών: ζεστό κρασί, κανέλα, χρυσές αντανακλάσεις, χαμηλό φως.

Σε ποιον ταιριάζει

Εδώ κρύβεται και η δύναμή του! Το μπορντό κολακεύει σχεδόν όλους. Ανάλογα με το πόσο κόκκινο, μωβ ή βιολετί περιέχει, μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε τόνο επιδερμίδας και κάθε χρώμα ματιών. Σε πιο ζεστούς τόνους δέρματος, οι αποχρώσεις με έντονο κόκκινο δείχνουν φυσικές και φωτεινές. Σε ψυχρούς τόνους, οι μωβ και βιολετί νότες αναδεικνύουν το βλέμμα με κομψότητα. Και αν ανήκεις στην «ουδέτερη» κατηγορία, οι ισορροπημένες αποχρώσεις μπορντό γίνονται το απόλυτο beauty ally.

mpornto_molivi
https://www.instagram.com/sofiatilbury/

Πώς φοριέται στο μακιγιάζ

Στην πιο μίνιμαλ εκδοχή του, μια λεπτή γραμμή στο άνω βλέφαρο αρκεί για να δώσει χαρακτήρα, ειδικά όταν συνδυάζεται με καφέ ή μαύρη μάσκαρα. Το αποτέλεσμα δείχνει καθαρό, σύγχρονο και απόλυτα φορέσιμο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Σε πιο βραδινή διάθεση, το μπορντό γίνεται πρωταγωνιστής. Πιο έντονη γραμμή, ελαφρύ σβήσιμο προς τα έξω και συνδυασμός με ζεστές, φωτεινές σκιές όπως χρυσό, μπρονζέ ή χαλκό. Ένα διακριτικό φως στην εσωτερική γωνία του ματιού ολοκληρώνει την εικόνα με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό.

Διάβασε επίσης: Τα έξυπνα beauty items που κάνουν το νεσεσέρ των διακοπών σου πλήρες, χωρίς να είναι δύσκολο να κλείσει

