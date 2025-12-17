MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 17.12.2025

Οι φίογκοι είναι το fashion statement των γιορτών σύμφωνα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Celia Kritharioti

stamatina_tsimtsili
Από το μικρό μαύρο φόρεμα της Σταματίνας Τσιμτσιλή μέχρι τις παραμυθένιες τουαλέτες της Celia Kritharioti, οι φιόγκοι είναι το απόλυτο fashion statement για τις φετινές γιορτές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η παραμονή των Χριστουγέννων βρίσκεται λίγο λιγότερο από μια εβδομάδα μακριά μας και η αναζήτηση του ιδανικού γιορτινού outfit για το ρεβεγιόν έχει γίνει το απόλυτο χόμπι των ημερών. Οι επιλογές πολλές και οι νέες τάσεις ακόμα περισσότερες. Παγιέτα, βελούδο, δαντέλα και σατέν, όλα συνθέτουν τα πιο εντυπωσιακά γιορτινά looks που θα φέρουν φινέτσα στα parties των ημερών.

Αν όμως νομίζεις ότι έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια, τότε το μόνο που έχεις να κάνεις έιναι να στραφείς προς ένα εξίσου διαχρονικό στοιχείο, τους φιόγκους. Για την ακρίβεια, οι φιόγκοι είναι συνώνυμο των γιορτών και μπορείς να τους εντάξεις στις εμφανίσεις σου μέσα από διαφορετικά χρώματα, μεγάθη και υφές. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υιοθέτησε αυτή την τάση μέσα από το πιο διαχρονικό fashion item της γκαρνταρόμπας της, το μικρό μαύρο φόρεμα.

stamatina_tsimtsili
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Διάβασε επίσης: Η συλλογή «Unforgettable» της Βάσιας Κωσταρά κάνει τα Χριστούγεννα μια δήλωση γυναικείας δύναμης

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια επέλεξε ένα κοντό, μαύρο, στράπλες φόρεμα, διακοσμημένο κάτω από την κοιλιά με έναν μεσαίου μεγέθους φιόγκο. Συνδύασε το look με ένα γυαλιστερό, μαύρο πέδιλο, ενώ τα μαλλιά της διατήρησε στο κλασικό ίσιωμα με ελαφρώς γυρισμένες άκρες. Το μακιγιάζ της απέπνεε επιπλέον λάμψη, χάρη σε μια shimmering σκιά και μαύρο μολύβι που τόνιζε τα μάτια.

tsimtsili
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Βέβαια, η κυριαρχία των φιόγκων αυτή τη γιορτινή σεζόν αποτυπώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο και στη συλλογή της Celia Kritharioti, που παρουσιάστηκε στο MadWalk 2025 by Three Cents. Η σχεδιάστρια ανέδειξε φορέματα σε ίσια γραμμή με μεγάλους φιόγκους στο κέντρο, αλλά και τουαλέτες με φούστα σε γραμμή Α, διακοσμημένες με μικρά φιόγκια που προσέδιδαν μια πιο παραμυθένια και ρομαντική αισθητική.

Διάβασε επίσης: Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Celia Kritharioti Fashion MAD Christmas ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
