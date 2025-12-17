MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Social & Tech 17.12.2025

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, υιοθετώντας πολιτικές που στοχεύουν στον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Mad.gr

Το μέτρο αυτό προωθείται με την πρόθεση να προστατευθούν τα παιδιά από τους κινδύνους του διαδικτύου. Ωστόσο, εγείρει σοβαρά ε­ρωτήματα τόσο για την πραγματική του αποτελεσματικότητα όσο και για τις πιθανές παράπλευρες επιπτώσεις του.

Η λογική των «network effects»

Η βασική ιδέα πίσω από τη ρύθμιση στηρίζεται στα λεγόμενα «network effects» των πλατφορμών. Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο όσο περισσότεροι συμμετέχουν τόσο πιο αναγκαία γίνεται η συμμετοχή για όλους.

Αν η Πολιτεία κατάφερνε να μειώσει σημαντικά το ποσοστό των ανήλικων χρηστών που μπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση, θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να μειώσει και την «ψυχολογική» πίεση που ωθεί τους υπόλοιπους να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό από μόνο του θα ήταν ένα σημαντικό κέρδος για την ψυχική υγεία των νέων.

Διαβάστε την συνέχεια στο paron.gr
Φωτο: pixabay.com

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
social media Technology
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι φίογκοι είναι το fashion statement των γιορτών σύμφωνα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Celia Kritharioti

Οι φίογκοι είναι το fashion statement των γιορτών σύμφωνα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Celia Kritharioti

17.12.2025
Επόμενο
Η Κατερίνα Καινούργιου αλλάζει το σπίτι της λόγω του μωρού – Η αποκάλυψη που έκανε on air

Η Κατερίνα Καινούργιου αλλάζει το σπίτι της λόγω του μωρού – Η αποκάλυψη που έκανε on air

17.12.2025

Δες επίσης

H Κατερίνα χτυπά κόκκινο στα social media και «μπλοκάρει» τον αλγόριθμο
Social & Tech

H Κατερίνα χτυπά κόκκινο στα social media και «μπλοκάρει» τον αλγόριθμο

17.12.2025
Έρχονται τα Βραβεία του TikTok με την Ciara να δίνει τον ρυθμό
Social & Tech

Έρχονται τα Βραβεία του TikTok με την Ciara να δίνει τον ρυθμό

17.12.2025
Ube: Το μωβ λαχανικό που λατρεύουν οι ζαχαροπλάστες του TikTok
Food

Ube: Το μωβ λαχανικό που λατρεύουν οι ζαχαροπλάστες του TikTok

16.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς
Social & Tech

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

16.12.2025
Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media
Social & Tech

Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media

15.12.2025
Η Δήμητρα Δερζέκου στο Mad Radio 106,2: «Ξεκίνησα να κάνω την Αλίκη Βουγιουκλάκη γιατί ήθελα να δω πώς θα ήταν στο σήμερα»
Mad Radio News

Η Δήμητρα Δερζέκου στο Mad Radio 106,2: «Ξεκίνησα να κάνω την Αλίκη Βουγιουκλάκη γιατί ήθελα να δω πώς θα ήταν στο σήμερα»

15.12.2025
Μάνος Δημητρούλης στο Mad Radio 106,2: «Φάτε ό,τι θέλετε φέτος τα Χριστούγεννα, έχουμε άλλες 350 ημέρες»
Mad Radio News

Μάνος Δημητρούλης στο Mad Radio 106,2: «Φάτε ό,τι θέλετε φέτος τα Χριστούγεννα, έχουμε άλλες 350 ημέρες»

14.12.2025
Η Gen Z «παρατάει» τα γιορτινά parties και στρέφεται στις χειροτεχνίες
Social & Tech

Η Gen Z «παρατάει» τα γιορτινά parties και στρέφεται στις χειροτεχνίες

12.12.2025
Μια μέρα στη ζωή ενός Mad Radio Producer – Από τον πρωινό καφέ μέχρι το τελευταίο τραγούδι
Mad Radio News

Μια μέρα στη ζωή ενός Mad Radio Producer – Από τον πρωινό καφέ μέχρι το τελευταίο τραγούδι

12.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας