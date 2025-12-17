Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, υιοθετώντας πολιτικές που στοχεύουν στον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μέτρο αυτό προωθείται με την πρόθεση να προστατευθούν τα παιδιά από τους κινδύνους του διαδικτύου. Ωστόσο, εγείρει σοβαρά ε­ρωτήματα τόσο για την πραγματική του αποτελεσματικότητα όσο και για τις πιθανές παράπλευρες επιπτώσεις του.

Η λογική των «network effects»

Η βασική ιδέα πίσω από τη ρύθμιση στηρίζεται στα λεγόμενα «network effects» των πλατφορμών. Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο όσο περισσότεροι συμμετέχουν τόσο πιο αναγκαία γίνεται η συμμετοχή για όλους.

Αν η Πολιτεία κατάφερνε να μειώσει σημαντικά το ποσοστό των ανήλικων χρηστών που μπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση, θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να μειώσει και την «ψυχολογική» πίεση που ωθεί τους υπόλοιπους να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό από μόνο του θα ήταν ένα σημαντικό κέρδος για την ψυχική υγεία των νέων.

Φωτο: pixabay.com