Η Κατερίνα Καινούργιου αλλάζει το σπίτι της λόγω του μωρού – Η αποκάλυψη που έκανε on air

Σε μια πιο προσωπική και χαλαρή εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τετάρτης μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα, με αφορμή την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα αλλά και το τέλος μιας χρονιάς που, όπως παραδέχτηκε, πέρασε αστραπιαία.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την έκπληξή της για το πόσο γρήγορα κύλησε το 2025, κάνοντας παράλληλα έναν θετικό απολογισμό: «Σε λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα… Πώς τελειώνει έτσι ο χρόνος; Για μένα το 2025 ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά. Εύχομαι να ήταν το ίδιο και για εσάς», ανέφερε, δίνοντας έναν αισιόδοξο τόνο στον αέρα της εκπομπής.

Η κουβέντα δεν άργησε να περάσει και στις αλλαγές που φαίνεται να γίνονται στο σπίτι της, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να τη ρωτά για τη φημολογούμενη ανακαίνιση. Η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε με χιούμορ, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι εξελίξεις στην προσωπική της ζωή φέρνουν και πρακτικές αλλαγές στον χώρο της: «Αλλάζουν τα δωμάτια, αλλάζουν τα κάδρα, αλλάζουν όλα. Όταν μπαίνει ένα παιδάκι στη ζωή σου, σιγά σιγά αλλάζουν πολλά», είπε χαρακτηριστικά.





Σε άλλο σημείο της εκπομπής, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε με ειλικρίνεια αλλά και αυτοσαρκασμό στις αλλαγές που βιώνει στην καθημερινότητά της λόγω της εγκυμοσύνης. «Προς το παρόν ξεχνάω, δεν βλέπω, δεν ακούω… Να ξέρετε, ξεχνάς με την εγκυμοσύνη», είπε απευθυνόμενη στους συνεργάτες της, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να σχολιάζει με χιούμορ από τη δική του εμπειρία.

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και δεν κρύβει τη χαρά και την ανυπομονησία της για τον ερχομό του παιδιού της, καρπού του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Συχνά μοιράζεται στιγμές και σκέψεις με τους τηλεθεατές της, ενώ πρόσφατα μίλησε και για τις αλλαγές στο σώμα της: «Μεγαλώνει η κοιλιά, υπάρχει ένα μωρό μέσα. Όσο περνούν οι μήνες, φουσκώνεις πιο εύκολα, αλλά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα», είπε με χαμόγελο.

