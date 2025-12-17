MadWalk 2025 Mega
Social Trends 17.12.2025

H Κατερίνα χτυπά κόκκινο στα social media και «μπλοκάρει» τον αλγόριθμο

Συνεχίζει σταθερά την ανοδική πορεία της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγο μετά την κυκλοφορία του «Ακούστε τι μου λέει» η Κατερίνα βλέπει τη μουσική της να πρωταγωνιστεί στις προτιμήσεις του κοινού. Το τραγούδι της, το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company, υπογράφει σε μουσική ο Θανάσης Πετρέλης και τους στίχους ο Νίκος Σαρρής.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα σε μόλις μία εβδομάδα από την κυκλοφορία του video clip πλησιάζει τις 200 χιλιάδες θεάσεις στο YouTube. Οι θαυμαστές της μάλιστα έχουν εκφράσει τον ενθουσιασμό τους για το «Ακούστε τι μου λέει» με σχόλια: «Αυτό το κορίτσι έχει άστρο», «Εξαιρετικό! Σου πάει πολύ!», «Πολύ ωραίο τραγούδι και φυσικά μια πολύ ωραία και αξιόλογη φωνή!», «Ακόμα μία επιτυχία από μία φωνή με ήθος και μέλλον».

Κατερίνα: Νέα επιτυχία, νέο video clip και το TikTok τη δικαιώνει

Η Κατερίνα όμως πρωταγωνιστεί και στο TikTok με τον ήχο του τραγουδιού της να συγκεντρώνει τεράστια απήχηση. Συγκεκριμένα, έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 3 χιλιάδες πρωτότυπα videos με το «Ακούστε τι μου λέει». Παράλληλα, τα δικά της videos με τον ήχο του τραγουδιού της αγγίζουν συνολικά 1.7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και περισσότερο από μισό εκατομμύριο στο Instagram. Να θυμίσουμε πως η ταλαντούχα τραγουδίστρια δε σταματά να μας εκπλήσσει, αφού το hit της «Χημεία» αποτελεί ένα από τα πλέον αγαπημένα του κόσμου και το «Ακούστε τι μου λέει» έρχεται να απογειώσει την πορεία της.

Η Κατερίνα τη φετινή σεζόν εμφανίζεται στο «Άνοδος» με τον Γιάννη Πλούταρχο και τον Σταμάτη Γονίδη με την ίδια να δίνει τον καλύτερό της εαυτό επί σκηνής.

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://katerina.lnk.to/AkousteTiMouLeei

